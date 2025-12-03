ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
Line
罰單變成KPI　台灣應學習先進國家

我們想讓你知道…交通安全不應是金錢遊戲，而應是科學政策。政府應該立即改革：禁止將罰鍰收入列為預算來源。制定警察不需依取締量評分的制度。把績效從「開多少單」改為「事故降低多少」。

▲。（圖／資料照）

▲台灣許多縣市每年都會在預算書中，公開列入「預計罰鍰收入」，這看似常態，但實際意涵十分驚人：地方政府預期「今年至少要開到多少罰單」。（圖／資料照）

●王良／退休族 

台灣許多縣市每年都會在預算書中，公開列入「預計罰鍰收入」，這看似常態，但實際意涵十分驚人：地方政府預期「今年至少要開到多少罰單」。當罰單被數字化、績效化，整套交通安全政策就會被帶偏，政府的目標不再是「降低事故」，而是「達成預算」。

這不僅是公共行政的嚴重偏差，更是對人民信任的破壞。先進國家早已清楚意識到，罰單不能是財政工具，台灣應該學習。

警察被迫成為「實績員工」　政府該把績效從「開多少單」改為「事故降低多少」

實際數據也證明了這種制度扭曲：多個六都的罰鍰收入連續多年達成率超過 100%——表示年度預算抓得非常準，甚至還能「超收」。但交通事故並未顯著下降，駕駛行為也未因此大幅改善。罰單只是越開越多，事故卻沒有同步減少，這代表執法與安全並未真正連動。

而在這個扭曲機制下，基層警察承受的壓力非常沉重。許多員警坦言，他們已經不是在「維持秩序」，而是在「完成任務」。部分縣市甚至出現隱性 KPI，例如要求各所達成一定「取締量」，雖然未必以文字明訂，但大家心裡都明白，有些量是「一定要達成的」。

這對警民關係造成嚴重傷害。民眾覺得警察在找機會開罰，警察覺得自己是被制度逼迫。雙方互相不信任，形成惡性循環。

而國外案例清楚秀出另一條道路：

· 英國：禁止罰單與績效掛勾，不得編列罰鍰作為收入來源。

· 美國：多州立法禁止「預算依賴罰單」，甚至要求公佈罰單比例過高的城市。

· 德國：罰鍰全數上繳中央，並要求事故熱點才能設置執法設備。

先進國家已清楚意識到，罰單不能是財政工具。因為一旦罰鍰與預算綁在一起，執法就會偏離初衷，警察會被迫成為「實績員工」。

台灣的交通安全問題無法只靠抓違規解決，更需要工程改善、教育推廣、行為矯正與城市設計。但當地方政府「靠罰單過日子」，就會忽略真正有效的改善方式。

交通安全不應是金錢遊戲，而應是科學政策。政府應該立即改革：禁止將罰鍰收入列為預算來源。制定警察不需依取締量評分的制度。把績效從「開多少單」改為「事故降低多少」。

唯有回到正軌，交通安全才會真正改善，而不是讓人民永遠徘徊在罰單地獄中。

▼許多員警坦言，他們已經不是在「維持秩序」，而是在「完成任務」。部分縣市甚至出現隱性 KPI，例如要求各所達成一定「取締量」，雖然未必以文字明訂，但大家心裡都明白，有些量是「一定要達成的」。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼。（圖／翻攝自pixabay）

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

「國安十法」恐仍防統不防獨　難相信能保障中華民國的存在

罰單變成KPI　台灣應學習先進..

