台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

江岷欽／世新大學管理學院院長



歷史的悲劇不在於我們不知道，而在於我們自以為知道。(The tragedy of history is not what we do not know, but what we think we know.)——「群體社會的馬基維利」勒龐 （Gustave Le Bon）

在 2025 年的地緣政治劇場裡，台灣像是被推上舞台中央的一盞強光燈。從川普第二任期的權力焦慮，到中國大陸的強權重塑，再到日本首相高市早苗直言「台灣有事，就是日本存亡危機事態」，世界一次又一次把光線投在這座小島上。然而，光線越強，陰影越深。

台灣現在最大的危機，並非戰機越過海峽，也不是飛彈劃過天空；真正的危險，是台灣在強光之下——看見了世界，但愈來愈看不見自己，這就是「燈下黑」效應。這個效應，不是因為台灣無知，而是因為台灣被看見得太多、太亮，因此更看不見真正的威脅。

此刻，要理解這個困局，最適合的框未必是外交、不是軍事理論，而是心理學的周哈里窗（Johari Window）：台灣正在「盲我」（Blind Self）與「未知我」 （Unknown Self）之間瘋狂擴張——看似清醒，實則迷失；看似得道多助，實則孤身站在深淵邊緣。

盲我的囚徒 當一座島誤以為世界很在乎它的命運

在台灣，有一種習慣性的政治幻覺：只要國際媒體談到台灣，台灣就比較安全；只要盟友說出支持，台灣就比較被愛。於是，國際新聞成了安眠藥。越多談論，越覺得穩固。

但是，世界不這麼運作。國際談論台灣，不是因為愛，而是因為效用。

例如，《紐約時報》過去一個月的論調極其一致：台灣之所以重要，是因為晶片重要，不是因為台灣重要 (Taiwan matters because chips matter, not because Taiwan matters.)。台灣被討論，是因為能生產晶片；並非因為是一個值得拯救的共同體。

《金融時報》更直白：台灣是「兩個帝國之間的摩擦點」，不是「盟國」。台灣聽見掌聲，卻聽不見掌聲背後的空洞。這就是盲我：世界早就知道台灣是工具化的，只有台灣還以為自己是主角。

日本的鏡子 石破茂事件照出台灣看不見的文明裂縫

高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論是基調不同尋常的轉折。台灣沉醉於「日本終於清醒」的敘事裡。但石破茂的另一段話——「日本歷屆政府都理解並尊重台灣是中國大陸一部分的立場」——卻如冷水澆下。

這不是日本的矛盾，而是台灣的盲點：台灣以為同盟是「道德共同體」，但世界上沒有道德的同盟，只有利益的同盟。

台灣把高市當作日本，把石破當作異端；但現實是：日本政治的內部裂縫比台灣願意理解的更深、也更危險。中國大陸駐日使館火速轉發石破談話，是戰略性的：中國不在乎真相，只在乎裂縫。然而，台灣更危險的是：台灣以為裂縫只存在於別人的政治，而不是自己的未來。

未知我 台灣真正的懸崖不在海峽「而在基本生存條件」

歷史上，最致命的威脅從來不是炮火。真正的滅國方式，是讓國家不需要戰爭就自己倒下。

然而，真正的危機從來不是那些被大聲宣告的威脅，而是那些我們不願面對、甚至假裝不存在的脆弱。台灣有許多從不願直視的未知我——一個民主最不願意被揭露的柔軟層面：不是敵人的力量，而是自身的脆弱。

文明最危險的時刻，往往不是戰鼓震天，而是當一個社會習慣了自我安慰、迴避真相，把不便承認的現實藏在口號下、藏在熱血裡。這些現實，包括下列數項：

其一、能源，台灣能源的生命線脆弱到不可思議。台灣 97% 能源靠進口。液化天然氣 (Liquefied Natural Gas；簡稱LNG）備量不到2周。任何封鎖、任何危機，只要 7–14 天，台灣的文明就會黑暗。不是比喻，是現實。台灣最怕的不是飛彈，而是停電。真正毀滅文明的不是侵略，而是熄燈。

其二、糧食，台灣連一次大型港口中斷都承受不起。糧食自給率 35%，小麥、大豆、玉米幾乎 100% 進口。《衛報》稱台灣與新加坡是「全球最脆弱的糧食國家」。台灣沒有戰爭的條件。不是因為武器不足，而是因為腸胃太空。

其三、金融，世界正在重寫貨幣秩序，而台灣完全缺席。2025 年全球金融戰爭全力展開：

川普推動穩定幣作為美元霸權延伸、中國 數字人民幣（E-CNY），又稱數位貨幣電子支付（Digital Currency Electronic Payment, DC/EP）在跨境交易衝破 14 兆人民幣、香港正式形成區域級穩定幣法規、IMF 指出 150 國正在布局 「央行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC）。

對照之下，台灣仍停留在：

是否該發 CBDC？是否需要穩定幣法？金融戰跟我們有什麼關係？不進入貨幣戰場，就等於放棄參與未來世界。未知我的可怕之處在於：看不見，也沒有能力看。

民主危機 一個自認為受保護的國家「往往最接近滅亡」

台灣的政治敘事習慣於說：

民主會帶來支持、軍購會帶來安全、同盟會帶來拯救、國際媒體會帶來力量。

這些敘事都是真的。但也都只是真的「一半」。民主從來不會因為攻擊而滅亡，民主永遠死於：

自我誤判、過度依賴、認知盲點、軟的基礎設施崩壞，誰都看見，唯獨自己看不見的那部分

尤其令人擔心的是，台灣正在走向這個民主弧線的陰影區。周哈里窗最殘酷的教訓是：盲我與未知我越大，民主越快走向瓦解。

台灣的燈下黑 強光與黑暗同時吞噬的地緣政治悖論

綜合上述，台灣的周哈里窗樣貌如下所歸納：

1. 盲我，整個世界都知道，只有台灣不知道：

國際支持是功能性的

日本內部比台灣想像得脆弱

美國的政策是交易性的

軍事不是主戰場

媒體討論不等於政治承諾

2. 未知我，台灣刻意忽略、政治也不願談的部分：

能源、糧食、金融都是脆弱點

台灣不具備長期抵抗能力

蒙蔽自己比敵人更可怕

台灣文明的底盤從未被強化

在這兩塊黑暗之間，台灣試圖用敘事當盔甲。但敘事永遠比不上制度，而制度永遠比不上現實。現在，台灣不是沒有敵人，台灣是有太多敵人——其中最大的一個，是自己。

台灣該做什麼？ 不是期待光而是建立不怕黑的民主能力

如果民主的滅亡來自盲點，那生存也必然來自看見，看見下列的努力：

1. 建立能量自主，不再把民主交給海風與運氣。

LNG 備量延長至至少 30 天

建立分散式電網防止「一點故障全島失能」

重新思考反核／非核的政治性神話

2. 把糧食安全當成生存，而不是農政議題。

國家戰備糧提升到至少 90 天

建立跨國糧源同盟

食物外交納入國安

3. 進入金融戰場，不再當世界的旁觀者。

穩定幣監管立法

CBDC 進入跨境測試

與新加坡、日本建立三邊支付走廊

4. 把「同盟風險」納入國安教育，而不是政治禁忌。

日本政治派系地圖

美國政黨結構與司法風險

中國對日滲透管道

5. 強化韌性，而非強化想像中的安全感。真正保護台灣的不是誰會來，而是：

能耗撐多久

糧食撐多久

金融撐多久

基礎設施撐多久

社會秩序撐多久

職是之故，沒有韌性的文明，只能等待黑暗的降臨。

文明的倒影 只有在黑暗中才能看見

石破茂的發言像是一面鏡子，照出台灣在盲我與未知我之間的裂縫。它不是日本的恥辱，而是台灣的警訊。

世界不是等著保護台灣，世界在等待台灣是否願意保護自己。台灣不是被遺棄，台灣是被放在光線下——強光照亮了一切，卻沒有照到腳下。畢竟，一座文明真正的滅亡，不是被毀滅，而是走著走著，自己跌進黑暗裡。

