ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

我們想讓你知道…要理解這個困局，最適合的框未必是外交、不是軍事理論，而是心理學的周哈里窗（Johari Window）：台灣看似清醒，實則迷失；看似得道多助，實則孤身站在深淵邊緣。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣現在最大的危機，並非戰機越過海峽，也不是飛彈劃過天空；真正的危險，是台灣在強光之下——看見了世界，但愈來愈看不見自己，這就是「燈下黑」效應。（圖／記者林敬旻攝）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

歷史的悲劇不在於我們不知道，而在於我們自以為知道。(The tragedy of history is not what we do not know, but what we think we know.)——「群體社會的馬基維利」勒龐 （Gustave Le Bon）

在 2025 年的地緣政治劇場裡，台灣像是被推上舞台中央的一盞強光燈。從川普第二任期的權力焦慮，到中國大陸的強權重塑，再到日本首相高市早苗直言「台灣有事，就是日本存亡危機事態」，世界一次又一次把光線投在這座小島上。然而，光線越強，陰影越深。

台灣現在最大的危機，並非戰機越過海峽，也不是飛彈劃過天空；真正的危險，是台灣在強光之下——看見了世界，但愈來愈看不見自己，這就是「燈下黑」效應。這個效應，不是因為台灣無知，而是因為台灣被看見得太多、太亮，因此更看不見真正的威脅。

此刻，要理解這個困局，最適合的框未必是外交、不是軍事理論，而是心理學的周哈里窗（Johari Window）：台灣正在「盲我」（Blind Self）與「未知我」 （Unknown Self）之間瘋狂擴張——看似清醒，實則迷失；看似得道多助，實則孤身站在深淵邊緣。

盲我的囚徒　當一座島誤以為世界很在乎它的命運

在台灣，有一種習慣性的政治幻覺：只要國際媒體談到台灣，台灣就比較安全；只要盟友說出支持，台灣就比較被愛。於是，國際新聞成了安眠藥。越多談論，越覺得穩固。

但是，世界不這麼運作。國際談論台灣，不是因為愛，而是因為效用。

例如，《紐約時報》過去一個月的論調極其一致：台灣之所以重要，是因為晶片重要，不是因為台灣重要 (Taiwan matters because chips matter, not because Taiwan matters.)。台灣被討論，是因為能生產晶片；並非因為是一個值得拯救的共同體。

《金融時報》更直白：台灣是「兩個帝國之間的摩擦點」，不是「盟國」。台灣聽見掌聲，卻聽不見掌聲背後的空洞。這就是盲我：世界早就知道台灣是工具化的，只有台灣還以為自己是主角。

日本的鏡子　石破茂事件照出台灣看不見的文明裂縫

高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論是基調不同尋常的轉折。台灣沉醉於「日本終於清醒」的敘事裡。但石破茂的另一段話——「日本歷屆政府都理解並尊重台灣是中國大陸一部分的立場」——卻如冷水澆下。

這不是日本的矛盾，而是台灣的盲點：台灣以為同盟是「道德共同體」，但世界上沒有道德的同盟，只有利益的同盟。

台灣把高市當作日本，把石破當作異端；但現實是：日本政治的內部裂縫比台灣願意理解的更深、也更危險。中國大陸駐日使館火速轉發石破談話，是戰略性的：中國不在乎真相，只在乎裂縫。然而，台灣更危險的是：台灣以為裂縫只存在於別人的政治，而不是自己的未來。

▼高市早苗的「台灣有事，日本有事」言論是基調不同尋常的轉折。台灣沉醉於「日本終於清醒」的敘事裡。但石破茂的另一段話「日本歷屆政府都理解並尊重台灣是中國大陸一部分的立場」卻如冷水澆下。（圖／達志影像／美聯社

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

未知我　台灣真正的懸崖不在海峽「而在基本生存條件」

歷史上，最致命的威脅從來不是炮火。真正的滅國方式，是讓國家不需要戰爭就自己倒下。

然而，真正的危機從來不是那些被大聲宣告的威脅，而是那些我們不願面對、甚至假裝不存在的脆弱。台灣有許多從不願直視的未知我——一個民主最不願意被揭露的柔軟層面：不是敵人的力量，而是自身的脆弱。

文明最危險的時刻，往往不是戰鼓震天，而是當一個社會習慣了自我安慰、迴避真相，把不便承認的現實藏在口號下、藏在熱血裡。這些現實，包括下列數項：

其一、能源，台灣能源的生命線脆弱到不可思議。台灣 97% 能源靠進口。液化天然氣 (Liquefied Natural Gas；簡稱LNG）備量不到2周。任何封鎖、任何危機，只要 7–14 天，台灣的文明就會黑暗。不是比喻，是現實。台灣最怕的不是飛彈，而是停電。真正毀滅文明的不是侵略，而是熄燈。

其二、糧食，台灣連一次大型港口中斷都承受不起。糧食自給率 35%，小麥、大豆、玉米幾乎 100% 進口。《衛報》稱台灣與新加坡是「全球最脆弱的糧食國家」。台灣沒有戰爭的條件。不是因為武器不足，而是因為腸胃太空。

其三、金融，世界正在重寫貨幣秩序，而台灣完全缺席。2025 年全球金融戰爭全力展開：

川普推動穩定幣作為美元霸權延伸、中國 數字人民幣（E-CNY），又稱數位貨幣電子支付（Digital Currency Electronic Payment, DC/EP）在跨境交易衝破 14 兆人民幣、香港正式形成區域級穩定幣法規、IMF 指出 150 國正在布局 「央行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC）。

對照之下，台灣仍停留在：

是否該發 CBDC？是否需要穩定幣法？金融戰跟我們有什麼關係？不進入貨幣戰場，就等於放棄參與未來世界。未知我的可怕之處在於：看不見，也沒有能力看。

民主危機　一個自認為受保護的國家「往往最接近滅亡」

台灣的政治敘事習慣於說：

民主會帶來支持、軍購會帶來安全、同盟會帶來拯救、國際媒體會帶來力量。

這些敘事都是真的。但也都只是真的「一半」。民主從來不會因為攻擊而滅亡，民主永遠死於：

自我誤判、過度依賴、認知盲點、軟的基礎設施崩壞，誰都看見，唯獨自己看不見的那部分

尤其令人擔心的是，台灣正在走向這個民主弧線的陰影區。周哈里窗最殘酷的教訓是：盲我與未知我越大，民主越快走向瓦解。

台灣的燈下黑　強光與黑暗同時吞噬的地緣政治悖論

綜合上述，台灣的周哈里窗樣貌如下所歸納：

1. 盲我，整個世界都知道，只有台灣不知道：

國際支持是功能性的
日本內部比台灣想像得脆弱
美國的政策是交易性的
軍事不是主戰場
媒體討論不等於政治承諾

2. 未知我，台灣刻意忽略、政治也不願談的部分：

能源、糧食、金融都是脆弱點
台灣不具備長期抵抗能力
蒙蔽自己比敵人更可怕
台灣文明的底盤從未被強化

在這兩塊黑暗之間，台灣試圖用敘事當盔甲。但敘事永遠比不上制度，而制度永遠比不上現實。現在，台灣不是沒有敵人，台灣是有太多敵人——其中最大的一個，是自己。

台灣該做什麼？　不是期待光而是建立不怕黑的民主能力

如果民主的滅亡來自盲點，那生存也必然來自看見，看見下列的努力：

1. 建立能量自主，不再把民主交給海風與運氣。

LNG 備量延長至至少 30 天
建立分散式電網防止「一點故障全島失能」
重新思考反核／非核的政治性神話

2. 把糧食安全當成生存，而不是農政議題。

國家戰備糧提升到至少 90 天
建立跨國糧源同盟
食物外交納入國安

3. 進入金融戰場，不再當世界的旁觀者。

穩定幣監管立法
CBDC 進入跨境測試
與新加坡、日本建立三邊支付走廊

4. 把「同盟風險」納入國安教育，而不是政治禁忌。

日本政治派系地圖
美國政黨結構與司法風險
中國對日滲透管道

5. 強化韌性，而非強化想像中的安全感。真正保護台灣的不是誰會來，而是：

能耗撐多久
糧食撐多久
金融撐多久
基礎設施撐多久
社會秩序撐多久

職是之故，沒有韌性的文明，只能等待黑暗的降臨。

文明的倒影　只有在黑暗中才能看見

石破茂的發言像是一面鏡子，照出台灣在盲我與未知我之間的裂縫。它不是日本的恥辱，而是台灣的警訊。

世界不是等著保護台灣，世界在等待台灣是否願意保護自己。台灣不是被遺棄，台灣是被放在光線下——強光照亮了一切，卻沒有照到腳下。畢竟，一座文明真正的滅亡，不是被毀滅，而是走著走著，自己跌進黑暗裡。

▼在台灣，有一種習慣性的政治幻覺：只要國際媒體談到台灣，台灣就比較安全；只要盟友說出支持，台灣就比較被愛。於是，國際新聞成了安眠藥。越多談論，越覺得穩固。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演、陸軍航特運輸直升機吊掛國旗進場。（圖／記者林敬旻攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►罰單變成KPI　台灣應學習先進國家

►賴清德操作武統台灣　就是個假議題

►台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

投稿
申訴
關鍵字: 江岷欽 雲論 台灣 國際 高市早苗 賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴
台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的..
1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？
不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣
32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比..

推薦閱讀

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的..

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

韓援強襲！　2025中職話題啦啦隊員TOP10大洗..

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

Ｚ世代離職潮來襲！　成長機會是留才唯一解方

罰單變成KPI　台灣應學習先進國家

32元電鍋也算貪污？當善意碰上法律　你會發現距離比..

張競／隱身印度軍艦穿越海峽？

相關文章

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

1.25兆軍購　賴清德民調撐得住？

《美麗島電子報》最新公布的「2025年11月國政民調」顯示，賴清德總統信任度、滿意度、行政院長卓榮泰的滿意度、民進黨的好感度都小幅提升，剛換..

單厚之 12小時前

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛台灣

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

藍營批賴清德唱和「習近平版」九二共識　綠：2個版本也能叫共識？

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

1.25兆軍購　賴清德民調撐得..

台灣的燈下黑困局　一座被強光照..

台灣頂多是「統計富國」　離「體..

韓援強襲！　2025中職話題啦..

不遵憲法「引入戰爭」　就是背叛..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面