賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

我們想讓你知道…賴清德奢言「幫助」解決這些足以撼動全球的系統性問題，不僅令人失笑，暴露出對當前兩岸經濟實力對比與危機規模判斷的嚴重偏差。

▲。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德提出「樂意幫助中國、共同合作，解決他們面臨的經濟問題」的說法，在兩岸關係的脈絡下，或許是出於一種言而不實的偽善意和不負責任態度的姿態。（示意圖／總統府提供）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

總統賴清德提出「樂意幫助中國、共同合作，解決他們面臨的經濟問題」的說法，在兩岸關係的脈絡下，或許是出於一種言而不實的偽善意和不負責任態度的姿態。然而，這份「善意」置於當前中國經濟的龐大體量、其在高科技領域的突破性成就以及同時面臨的深層次、系統性危機的規模面前時，會發現這番話語是如此浮誇而脫離現實，甚至顯得荒誕不實。

中國已然是世界第二大經濟體，其國內生產總值(GDP)已超越臺灣二十倍，且在特定高科技領域已具備與美國並駕齊驅的能力。臺灣的經濟規模與資源，無論從絕對數值還是結構性影響力而言，相對於大陸眼前面臨的上百萬億級別的房地產、地方債務、消費通縮、及產能過剩等「深海巨石」級別的危機，根本不可能產生實質性的影響或協助解決。

賴清德奢言「幫助」解決這些足以撼動全球的系統性問題，不僅令人失笑，暴露出對當前兩岸經濟實力對比與危機規模判斷的嚴重偏差。

任何評估臺灣能否「幫助」大陸經濟的前提，都必須正視中國經濟的實際體量和其製造業與科技創新的強大實力。這些成就如同鐵證，揭示了賴清德說法的基礎是建立在錯誤的認知之上。

中國大陸壓倒性的經濟體量與製造業霸權

中國經濟的規模是臺灣無法望其項背的。如資料所示，中國的GDP已是臺灣的二十倍以上，這是資源、市場、人口和工業基礎體量上的根本性差異。

更重要的是，中國的製造業產能已成為全球的支柱和競爭者。

它是全球製造業中心：中國製造業產能佔全球的35%，是第二位美國的三倍，且高於第三到第八位國家的總和。這種規模化的生產能力，使其在綠能、電動車、電池、高鐵、5G等高端產業領域，已具備核心技術自給自足的能力並能量化出口。

在此情況下，美國前財政部長葉倫提出的「產能過剩」問題，正是中國製造業巨大能力的體現。政府的大補貼、大保護，使電動車、鋰電池、太陽能板等新創產品產量已超出全球能消化的量。這種傾銷出口的潛在影響，已是全球性經濟議題，絕非臺灣能以一己之力「幫助」或「調節」的。

科技領域　足與西方平起平坐

《經濟學人》日前的報導揭示了中國在兩個前沿科技領域的革命性進展，證明了中國的創新能力已遠超「仿製」階段，具備全球競爭力。

在自動駕駛與人工智能方面，中國自駕汽車建造成本僅為美國Waymo的三分之一，且在數十個城市累積數百萬公里的監測試驗。這不僅是技術上的追趕，更是利用巨大規模和寬容的監管環境所實現的彎道超車。

在新藥開發的躍升方面，中國已從仿製商轉變為世界第二大新藥開發商。其在癌症治療等領域的突破，已達到讓西方競爭對手引進其專利許可的程度。這得益於其豐富的人才庫、政府快速敏捷的行動（例如藥物監管機構人力三年增四倍，審核時間大幅縮短）以及龐大的臨床試驗規模。

一個在製造業和高科技領域能與美國「平起平坐」，且其政策和產業發展已影響全球市場定價和供應鏈的經濟體，其所面臨的結構性問題，絕不是一個GDP僅有其二十分之一的經濟體能提供解決方案的。這兩項成就本身，就是對「臺灣幫助大陸」說法最直接的反駁。

▼中國已然是世界第二大經濟體，其國內生產總值(GDP)已超越臺灣二十倍，且在特定高科技領域已具備與美國並駕齊驅的能力。（圖／取自Pixabay）

▲▼（圖／取自Pixabay）

中國面臨的經濟危機　是臺灣無法承受之重

賴清德的說法所忽視的，是中國當前所面臨的經濟危機，其性質是系統性、結構性和兆億級別的，已集體進入「流動性危機」的第二階段，絕非一般的景氣循環問題。從房地產、地方債務到通縮，每一個問題的體量都足以壓垮數個臺灣。

1.地方債務與土地財政的徹底枯竭

中國地方財政危機的規模，已超越任何臺灣能想像和承擔的範圍：

地方債務巨山：地方顯性＋隱性債務總額已超過130萬億元人民幣。其年利息支出高達7.8萬億元，而地方一般公共預算收入僅11.3萬億元。臺灣一年的財政收入，恐難以覆蓋大陸一省或數省的利息支出。中央轉移支付（11.2萬億元）仍無法填補這個巨大的窟窿。

土地財政的斷崖：土地出讓金預計在2025年僅剩2.58萬億元，較2021年峰值縮水超過七成。土地財政的枯竭直接導致地方政府債務無法償還，並引發連鎖反應。一個必須依賴中央數十萬億轉移支付才能維持運轉的財政系統，臺灣何來能力和資源去填補這個「窟窿」？

2.房地產的系統性危機與「總爆發年」

房地產問題是當前危機的核心，其規模是天文數字，與家庭財富和銀行體系深度綁定：

危機的規模：危機正加速進入「流動性危機」階段，預計2026年將是最慘烈的一年。債務出清（14萬億開發貸＋60萬億城投債）將導致房價再跌20%至35%。

銀行系統風險：房地產相關貸款佔銀行總貸款的28.7%。若房價如預期下跌，銀行需一次性核銷8萬億至12萬億元壞帳，這相當於過去六年核銷總和。

家庭資產的衝擊：斷供潮、法拍房激增（預計全年突破90萬套，較2021年增長6.2倍）以及「銀行直供房」的出現，都證明市場已經失控。

臺灣的金融體系總規模，遠不及大陸銀行體系需要一次性核銷的壞帳。臺灣不可能拿出數萬億人民幣的資金來替大陸的銀行體系「去槓桿」或「接盤」法拍房。

3.通縮螺旋與外貿利潤歸零

通縮困境：PPI連續33個月負增長，核心CPI連續14個月低於0.5%。通縮螺旋已經全面失控，導致企業利潤暴跌（規模以上工業企業利潤同比-19.8%）。

外貿的困境：儘管出口數量增長，但價格指數下跌9.1%，導致利潤已接近歸零。

解決通縮需要大規模的刺激內需或扭轉全球製造業供應鏈的脫鉤趨勢，這兩個選項都遠超臺灣的能力範圍。外資和供應鏈正加速轉移（如特斯拉、通用、蘋果將產能轉移至印度、越南），這是一個宏觀地緣政治和產業結構調整的結果，臺灣無力扭轉。

賴清德言論的本質與危險

賴清德總統樂意幫助的說法，不僅在經濟實力對比上荒誕不實，更凸顯了其在面對中國龐大體系與系統性風險時缺乏對稱性認知和務實的戰略判量：

1.缺乏對稱性認知

中國經濟的體量及其在高端產業的突破，當前正面臨兆億級危機的複雜性和深度，都表明這是一場需要中央政府進行顛覆性突破才能應對的系統性風險，而非簡單的技術性調整或鄰里間的互助。

臺灣能提供的「幫助」，無論是技術、資金或經驗，都如同大海撈針，不足以解決哪怕是地方債務利息的一小部分。「幫忙」一詞，嚴重低估了危機的規模，也高估了臺灣的影響力。

2.戰略上的不務實性

在兩岸關係緊張，中國不斷對臺施加軍事與經濟壓力的背景下，提出「幫助」解決對手的根本性經濟問題，顯得既不務實，也容易被視為輕佻或嘲諷。

臺灣真正需要專注的，是自身經濟的轉型升級、強化對外貿易韌性，並利用自身在高階半導體等領域的優勢，穩固其在全球產業鏈中的核心地位，而非奢談對一個GDP高於自身二十倍的龐然大物施以援手。

總而言之，中國經濟一方面擁有無可匹敵的製造業產能和在高科技領域的突破性實力（如自駕、新藥），另一方面又面臨著數十萬億級別的房地產、地方債務、金融壞帳和通縮螺旋等深層次危機。臺灣的GDP僅為其二十分之一，資源和市場規模根本無法對這些系統性、宏觀性的巨型問題產生任何實質性的解決作用。

賴清德提出「幫忙大陸解決經濟問題」的說法，是完全荒誕不實且脫離現實的，與其關注如何幫助一個體量懸殊的競爭對手，更應專注於務實地強化自身的經濟韌性與國際競爭力，才是對臺灣人民最負責任的態度。

▼臺灣真正需要專注的，是自身經濟的轉型升級、強化對外貿易韌性，並利用自身在高階半導體等領域的優勢，穩固其在全球產業鏈中的核心地位，而非奢談對一個GDP高於自身二十倍的龐然大物施以援手。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

陳國祥專欄

陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

關鍵字: 陳國祥 賴清德 雲論 經濟 中國 台灣 GDP

