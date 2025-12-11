ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊

我們想讓你知道…從網路平台的封鎖、罷免制度的操作、憲政體制的鬆動到國安法規的強勢修訂，甚至半導體產業外流的結構性風險，這些舉措構成一連串對台灣核心價值與戰略資產「自殺性襲擊」。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德政府執政以來不斷擴張權力邊界，壓縮社會的公共資源與民主空間。（圖／記者林敬旻攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

賴清德政府執政以來不斷擴張權力邊界，壓縮社會的公共資源與民主空間，近來更加明目張膽，採取的幾項重大作為，朝著威權統治的危險道路滑行。

從網路平台的封鎖、罷免制度的操作、憲政體制的鬆動到國安法規的強勢修訂，甚至半導體產業外流的結構性風險，這些舉措構成一連串對台灣核心價值與戰略資產的「自殺性襲擊」。

台灣是以自由、開放、多元、法治、科技立國的社會，一旦政府不再珍惜，而是反過來消耗它、折損它、利用它，所受的損害將不是某一任政府的損失，而是整個國家的脆弱化，對台灣造成深層衝擊。

封鎖小紅書　自傷資訊自由的社會基石

賴政府對小紅書採取強力封鎖，引發社會巨大爭論。支持者認為是為了「資訊戰防禦」、「反滲透」，但批評者指出，政府若以國安之名封鎖平台便能輕易為之，那明天被封鎖的就可能是YouTube、臉書、IG，甚至是國內媒體與特定言論群體。

台灣向來以「資訊自由」自豪，在威權統治的歷史陰影下，人民非常清楚審查與封鎖代表什麼。如今政府卻走回反向道路，等於是在拆除自己賴以維繫國際信任的根基。

小紅書在年輕族群與新創商務生態中扮演重要角色，講其封鎖不僅削弱文化與市場交流，也將民間的跨境創意流動硬生生截斷。這像是在台灣的資訊自由動脈上刺下一刀，傷害的是自己標榜的資訊自由價值。

大罷免黨爭化　侵蝕民主制度的健康運作

罷免制度原設計為民意糾偏的民主安全閥，而非政黨角力的武器，賴政府在幕後對罷免案的操作方式，已使罷免從民主制度變成政治鬥爭的工具。政府透過行政體系、輿論工具、政黨力量塑造罷免的政治性，使罷免從公民自主監督的機制變成政黨動員對決的工具。

台灣民主制度的強韌之處，在於它能讓不同立場的人對公共議題有平等表達與參與的空間，而不是讓行政權與政黨力量傾斜到足以左右人民的制度性選擇。

罷免淪為政黨鬥爭的工具後，使得罷免從制度工具變成政治手段，民意從評鑑者變成戰場棋子，民主從人民的權力變成政黨的情緒出口。這種內耗式作法，嚴重傷害台灣民主這個台灣珍貴的資產，對社會的長期穩定極其不利。

▼罷免淪為政黨鬥爭的工具後，使得罷免從制度工具變成政治手段，民意從評鑑者變成戰場棋子，民主從人民的權力變成政黨的情緒出口。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

「兩國論」論述再度升溫　消耗台海和平紅利

賴清德以往的政治定位十分明確，如今更透過各種言語動作，使「兩國論」再度被國際與兩岸視為台灣官方的隱性主張。支持者認為這是「務實的台獨路線」，但批評者指出，這等於是在台灣有限的國際空間上再度冒險。

台灣長期依靠和平紅利維繫經濟繁榮、科技優勢與社會安定，而此紅利建立在一個脆弱但必要的前提上—模糊而低衝突的現狀。政府刻意挑動敏感紅線的結果，已使兩岸關係緊張升級，此紅利便可能在瞬間蒸發。

更現實的是，美國自身戰略利益並不等於台灣利益。華府可以承擔區域緊張帶來的地緣槓桿好處，但台灣卻要面對真實的軍事風險與經濟衝擊。

在這種情況下，推動高度分離主義的論述與行動，不啻是將台灣的和平儲蓄帳戶抵押出去，卻換不回任何實質保障。這無疑是一場對和平紅利的自我破壞工程，將台灣推到險境中。

國安十法修法　以國安名義侵蝕民主憲政體制

賴政府推動的十項國安法修法，被批評者視為對憲政秩序的一次猛烈撞擊。改革本意可能是強化防諜、反滲透，但修法內容卻牽涉到言論、學術、活動自由等敏感範圍，使許多法律學者也提出警告，立委黃國昌指控總統呼籲朝野支持「國安十法」修法將動搖民主憲政根基。

民進黨聲稱國安十法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選，但問題不在於國安應否維護，而在於民主憲政的界線是否可以確保。

民主國家要防範外力滲透，但不能因此把人民當成潛在罪犯。修法可能造成一些負面效果：不確定法律效果，導致寒蟬效應；民間人士幾團體因規範模糊而自我審查；執法機關擁有更大裁量空間，侵犯公民自由；政府以國安之名阻擋不友善評論或異議聲音。一旦國安變成萬用理由，最終受到限制的不是「境外敵對勢力」，而是自己的人民。這就是以國安之刃刺向自由的心臟。

憲政秩序需要的是制度克制，而非權力的擴張；民主國家要守的是憲政界線，而非一黨執政權力。

半導體生態赴美　剝離台灣最後的戰略矽盾

台灣的半導體生態系是全球最具韌性的科技聚落，也是台灣的戰略緩衝，賴政府在美國壓力下加速半導體外移，令人擔憂使台灣的「矽盾」逐漸被稀釋。

半導體生態外移可能造成不良後果，首先是生態鏈拆解，台灣半導體強勢的原因是完整的供應鏈，從設計、晶圓、封裝到設備、材料、人才訓練，賴政府若在政策上全力配合美方國安需求，將核心環節分散到美國，便等同拆解自己的護國群山。

其次，整個生態系外移可能削弱國內產能，不但不能提升台灣安全，反而讓台灣本土的技術集中度更稀薄。更大的隱憂是台灣將失去最後的戰略談判籌碼。「矽盾」是台灣對外最強的安全與外交資產，一旦生態鏈外移，台灣與國際的利益連結就會淡化。

台灣用自己的核心資源換取不確定的政治承諾，而非具體安全保障，這像是把自己的盔甲交給別人保管，卻以為這樣就更安全。

每一項自我消耗　都是對台灣未來的扣分

台灣的珍貴資源不多，但每一項都得來不易：言論自由是歷來民眾奮力爭取而來，民主制度是社會集體智慧的累積，和平紅利是脆弱但珍貴的跨海緩衝，憲政秩序是民主的底盤，半導體生態系是全球瞻仰的國家戰略資產。

遺憾的是，賴清德政府近來的作為，有如一連串向這些核心資源發動的「自殺性襲擊」，每一擊都消耗台灣自身的寶貴積累，而非增強它。

國家領導者可以選擇擴張權力，也可以選擇克制；可以選擇情緒化對抗，也可以選擇務實維持和平；可以選擇政治利益，也可以選擇國家長遠利益。賴清德政府為了遂行自我理念，鞏固權力，每一步都在傷害台灣的資產與未來，未能走向強韌，而是走向自傷。

台灣的自由、和平與產業護城河都不可輕易消耗的政治籌碼。政府若不珍惜，終將替這些錯誤付出代價，代價不是政黨或政治人物承擔，而是整個台灣共同承受。

▼賴清德政府近來的作為，有如一連串向這些核心資源發動的「自殺性襲擊」，每一擊都消耗台灣自身的寶貴積累，而非增強它。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

►真正卡住台灣能源轉型的　是根深蒂固的官僚心態

►雙貸族飆升下的結構困境　台灣房市的沉重代價

投稿
申訴
陳國祥專欄

陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

陳國祥最新文章

more

賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊

賴清德「幫忙大陸經濟」的說法　荒誕不經且脫離現實

台灣頂多是「統計富國」　離「體感富國」遠矣！

多重危機的「交響曲」響起　台灣如何避禍？

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

關鍵字: 陳國祥 雲論 賴清德 民進黨 大罷免 小紅書 半導體 國安十髮

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊
清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值..
不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯
雙貸族飆升下的結構困境　台灣房市的沉重代價
真正卡住台灣能源轉型的　是根深蒂固的官僚心態

推薦閱讀

賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺性襲擊

正義的秤壞掉了　32元電鍋比390萬更沉重的國度

雙貸族飆升下的結構困境　台灣房市的沉重代價

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值..

雺霧的疏開　陳玉勳電影《大濛》迷霧之後的霧中風景

略誘高雄少女犯什麼罪？律師提醒：父母求償時效「有2..

邱風／打政治天下純靠爸　把病父推向群眾非良策

不對稱防衛時代來臨　台灣軍費上升背後的戰略邏輯

下班族／每一年的新年新希望

解鬱生財的巨石

相關文章

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

共軍軍機連日在日韓周邊頻繁出沒，賴清德總統10日受訪時表達反對，同日還強調「民主是台灣唯一的方向」。此番談話引發大陸國台辦批評，稱賴清德在台..

5小時前

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性價值是否該以交易價值相繩？

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

梁文傑：國台辦被問「開放臉書」就吞吞吐吐講不出話

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺..

賴清德對台灣珍貴資產　發動自殺..

正義的秤壞掉了　32元電鍋比3..

雙貸族飆升下的結構困境　台灣房..

清潔隊員電鍋案的法學思辨　人性..

雺霧的疏開　陳玉勳電影《大濛》..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面