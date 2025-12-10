真正卡住台灣能源轉型的　是根深蒂固的官僚心態

▲按照資料判斷，台灣並非沒有地熱資源，也非缺少開發潛力。國內外研究多次指出台灣具備擴大地熱的條件，前經濟部長郭智輝曾指出台灣擁有 40GW 地熱資源，也明確要求進行更縝密的評估。（圖／台電）

●林承暉／商業分析師

11 月底《新新聞》以「地熱開發一場空」為題報導中油地熱探勘進度，雖然沒有引發廣大迴響，但這個小小事件，卻反映台灣能源轉型一道難以跨越的坎。

地熱不是「一場空」 兩種態度的對照

台灣地熱開發真的一場空嗎？在《新新聞》報導刊出幾天後，《鏡週刊》卻報導了截然不同的觀點。台灣倍速羅得（Baseload Power Taiwan）董事長兼總經理黃天德分析，台灣、日本和菲律賓都位於地熱資源豐富的環太平洋火山帶，日本地熱裝置容量約 600MW，菲律賓則已經超過 1 GW，台灣現在連 10 MW都沒有，未來有機會發展到 100 MW 以上。

倍速羅得的樂觀不是空談，他們已經驗證商業可行性。今年 4 月，台灣倍速羅得簽下 Google 亞太地區首張地熱企業購售電合約（CPPA），還投資倍速羅得進行地熱開發。

倍速羅得也不辜負 Google、Breakthrough Energy Ventures（微軟創辦人比爾蓋茲投資的私募基金）、Chevron、INGKA 等大股東支持，從 2019 年來台設點，一步一腳印依照《原住民族基本法》規定，在今年 5 月獲花蓮紅葉部落逾 9 成同意。

然而，中油身為國營事業，其行徑卻與民間企業背道而馳。在《新新聞》報導中，中油將探勘不利甩鍋給前經濟部長郭智輝的過度樂觀，又稱探勘結果與中油過去評估相符。撇清責任的說法，凸顯了國營事業龐大官僚體系的保守與惰性。

「不做不錯」官僚文化 成國家競爭力累贅

國營事業願意與社會溝通並非壞事，但該篇《新新聞》報導是付費文章，顯示中油無意面對大眾檢視，只想透過媒體放話影響「上意」。

其實按照資料判斷，台灣並非沒有地熱資源，也非缺少開發潛力。國內外研究多次指出台灣具備擴大地熱的條件，前經濟部長郭智輝曾指出台灣擁有 40GW 地熱資源，也明確要求進行更縝密的評估。

然而，一年探勘不成功，中油便急著向外界表達「不可行」的判斷，讓人感受到的不是專業上的審慎，而是一種下意識撇清責任的反射。

一次探勘未果，沒有人會苛責；能源開發本就充滿高風險與高不確定性。即使是世界各國重新重視的核融合技術、氫能技術，至今也沒有大規模商業應用的成功案例。開發新能源，本來就是充滿挫折的過程。

問題不在於挖不挖得出來，在於面對挑戰時，是選擇承擔、繼續驗證、探索替代路徑，還是急於抽身。中油彷彿只要先撇清關係，就能避免制度追究。這種文化，並不是今天才出現，也不是中油獨有，而是台灣能源議題長年推不動的真正原因。

能源多元化應討論 但核電、風力、太陽能都不是唯一選擇

賴清德總統上任以來，一再強調能源轉型的重要性，並把它提升到國安與產業競爭力的層級。賴總統為此甘願承受罵名，明知民進黨有所謂的「反核神主牌」，仍然讓行政院下令台電進行核電重啟評估。

核電重啟評估，只是台灣增加能源韌性的選項之一。因為 AI 帶動的巨量用電將重新塑造國際供應鏈格局，半導體、資料中心、雲端服務都需要比以往更穩定、更具韌性的能源。面對這樣的轉變，台灣不能再把能源視為單純的民生議題，而必須看成左右國家長期發展的根本戰略。

核電不是台灣能源韌性的單一解方，地熱更不是，真正應該推進的方向，是短期的增氣減煤，以及長期的能源多元化。我們必須持續尋找穩定、低碳、且能支撐產業升級的能源組合，長期投資各項發電技術、電網與儲能設施。

前經濟部長郭智輝在任內曾多次指出，台灣不可能只依賴單一能源，而必須透過地熱等本土能源補強基載，同時尋找跨國綠電、海纜輸電等中長期方案，讓能源結構具備抵抗各種衝擊的韌性。他所思考的並不是單一技術的成敗，而是如何確保台灣在未來二三十年持續整體國家安全與競爭力。

儘管郭智輝拋出的能源藍圖充滿前瞻性，討論仍被政治口水淹沒。不過，世界各國的能源討論都充滿政治口水，差別在於，官僚系統能不能盡責做好幕僚工作，向所有公民提供詳實的調研結果。

克服官僚心態 讓多元低碳能源進入良性循環

不論光電、風電、地熱、潮汐、洋流乃至跨國電力合作，各種選項都不該被排除。只是台灣能源轉型最難克服的，其實不是技術，而是一種害怕「沒考 100 分」的退縮心態。

如同郭智輝曾提出的「菲律賓種電」當下被在野黨罵翻，社會大眾也不看好，官僚體系更是視為畏途，不願意積極探索。但在產業界與少部分重視永續發展的媒體看來，歐洲、東南亞、澳洲、日本、美國與中國都有超級電網計劃，「菲律賓種電」絕非異想天開，反而是台灣提高電力調度彈性的一帖良藥。

只可惜再好的技術、政策，如果試一次不成就退縮、兩次不成就下結論，不但不符合國際能源開發的常態，更讓台灣失去累積經驗與突破瓶頸的機會。

賴總統已經將永續能源提升到國安高度，接下來更重要的，是行政體系能否跟上這個高度，更勇敢、更具前瞻性地制訂並執行政策。台灣的能源未來，不會由一次探勘決定，也不會由某種技術決定；但它絕對會受到我們是否敢承擔、敢試錯、敢面對政治操弄背後的科學事實、敢突破官僚惰性的影響。

真正應該被改革的，是那種遇到困難就急著撇責的心態，台灣不能再讓能源政策被政客或官僚拖住腳步。只有當政治文化真正轉向積極與開放，地熱與其他各種再生能源才有可能進入良性循環，多元低碳能源的路才會打開。

▼賴總統已經將永續能源提升到國安高度，接下來更重要的，是行政體系能否跟上這個高度，更勇敢、更具前瞻性地制訂並執行政策。（圖／總統府提供）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。