助理費除罪化讓立委月領76萬？　國會不能變「高獲利事業」

我們想讓你知道…立法院接下來要成為什麼樣的地方，這幾天其實已經看得很清楚：是變成「立委月入勝總統、助理變工具人、選民當凱子」的高獲利事業？還是把這一次當成一堂痛苦但必要的民主補課，重新把「公款公用」四個字寫回制度裡？選擇權在立委手上，也在每一位選民心裡。

▲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「助理費除罪化」修法從一個技術文字，被全民看懂是：把助理薪水收回立委帳戶、把公帑變成免檢據的小金庫，還順便讓立委實質所得衝到 70 萬元級距，超車總統薪水。（圖／記者屠惠剛攝）

●郭健國／立法院國會助理工會理事、政經研究員

短短幾天，「助理費除罪化」修法從一個技術文字，被全民看懂是：把助理薪水收回立委帳戶、把公帑變成免檢據的小金庫，還順便讓立委實質所得衝到 70 萬元級距，超車總統薪水。這不是替助理減少冤獄，而是把國會包裝成一門「高獲利事業」。

身為國會助理工會理事，我必須很直接地說：如果這一關沒守住，助理只是第一批受害者，下一個被放進黑箱的，就是更多公帑與更多公職。

兩個動作　就讓助理變工具人、公帑變私房錢

先把條文翻成白話，就是兩招：第一招，把助理薪水「收回」立委帳戶。

原本制度是：立院編列助理費，附有具名名冊，薪資直接打到助理帳戶，至少形式上確保「助理費就是助理薪水」，立委不能隨便說這是自己的收入。

現在修法主張，相關聘僱費用、加班費、健檢、文康，都改成由立委「統籌運用」的補助款。

錢先進立委帳戶，再由立委「視情況」分配。助理從「薪資權利人」，變成「看老闆心情」的求賞者。

第二招，把助理費從「要憑證」變成「免檢據」。

提案明白寫出，這筆補助免檢據核銷，立委只要簽名，就可以請領。這不是行政簡化，而是拔掉最後一道防弊機制—不再需要解釋錢花到哪裡，也不再留下供日後查核的足跡。

法律學者已公開點名：把助理薪水變成立委薪水，是在侵奪助理薪資；把原本要憑證的公帑改成免檢據，顯然是替未來 A 錢先開一扇門。以前我們常說「公款公用」，這個修法版本等於是把這四個字直接撕掉。

近三百名助理實名連署　不是在搞政治是在保命

有人說，這是藍綠攻防、政黨對決。但第一批站出來的，不是任何一個政黨的文宣部，而是近三百名跨黨派立院助理的實名連署。

這些助理分布在民進黨、國民黨、民眾黨等各黨團與辦公室，每天在國會裡改預算、寫質詢、進出委員會，最清楚制度漏洞會怎麼被操作。也正因為知道風險有多大，才願意冒著壓力簽下真名。

助理不是不知道代價：藍營內部傳出，上面有人在「關心」：哪些辦公室的助理去簽名？有人怕被記帳、怕老闆難做人。也有人乾脆說：「我有簽，有種就開除我。」這句話在助理圈廣為流傳。

這不是造反，而是守住職場尊嚴最後的底線：連為自己薪水與勞權連署，都要擔心被「查水表」、被列黑名單，那就不是一般勞資問題，而是民主制度開始懲罰說真話的人。

▼這些助理分布在民進黨、國民黨、民眾黨等各黨團與辦公室，每天在國會裡改預算、寫質詢、進出委員會，最清楚制度漏洞會怎麼被操作。也正因為知道風險有多大，才願意冒著壓力簽下真名。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨立委陳玉珍推動助理費除罪化，75個國會辦公室、252位助理要求撤案，10日尋求立委簽連署撤自肥條款，民進黨立委簽名聯署表達支持。（圖／記者湯興漢攝）

藍營金主＋黨團運作？　國會不是誰的公司

更讓人憤怒的，是修法背後浮出來的政治線索。

媒體報導指出，這個版本不是某位立委的「一時興起」，而是黨內高層、金主與黨團運作之結果，甚至被質疑「為特定人量身訂做」，想藉修法替過去爭議案上保護傘。黨團內部也並非一致，有立委直接公開切割「免檢據」的條文，擔心清廉形象完全崩盤。

如果一個政黨在國會最醒目的改革動作，不是提出更嚴格的透明與防貪設計，反而是推一條讓自己「實質收入超過總統、還免附單據」的補助條款，那說白了，就是把立法院當成自己公司的資金池，把選民繳的稅，當成穩定現金流。

行政高層只說「審慎」　人民會記得誰在旁邊看戲

法務部在最新答詢中強調：貪污治罪條例構成要件不變，因此不會讓既有助理費涉貪案件自動洗白，並提醒此案關乎廉政與公共利益，修法應審慎研議。

聽起來很中性，實際上卻是用最溫和的語氣，說最嚴厲的警告：「我不幫你洗舊案；這個新制度會不會讓未來更難查，我可不替你保證。」

審計面更簡單：前端如果故意模糊用途、取消名冊、取消憑證，後端再怎麼高喊「數位審計」、「大數據風險分析」，都只是做樣子。當憑證不存在、足跡被消滅，你要審什麼？審立委的道德良心嗎？

行政院、總統府到現在多半停在「尊重立院職權」這類說法，但對一般民眾來說，問題很直白：當一條法律會讓立委實質所得超越總統、讓助理薪水變成人情、讓公帑使用變得不可追蹤，如果行政權只躲在程序後面，最後會被視為「共犯結構」的一部分。

這不是助理的事　而是每一個選民的錢

很多人以為，助理費只是國會內部的「辦公室事務」，跟一般選民無關。事實上剛好相反。

如果這個版本過關，受傷順序大概會是這樣：

第一，助理先傷。

薪水不再穩定、勞權不再清楚，一切變成「看老闆給多少」。敢講話的人，可能先被視為麻煩製造者。

第二，國會形象再傷。

任何關於特權、關說、貪污的質疑，都會被這條法律放大一百倍。未來再談「國會改革」，民眾恐怕只會冷笑。

第三，最後是選民變成凱子。

因為所有你繳的稅，有更高機會流進一個你無從查證的黑箱裡，而制度還替這個黑箱蓋上「合法」的蓋子。

國會助理工會已經發出集結行動，號召助理們在立院大門前，用自己的名字與臉，對老闆說「這條路不能走下去」。那裡不只是助理的現場，而是每一個不願意被當提款機的納稅人，應該關心的現場。

結語　國會要當什麼「選民看得很清楚」

我知道，一條法案不可能只靠幾篇投書就擋下來。

但至少有幾件事，希望這次大家記住：任何敢為這個版本背書的政黨，未來都很難再談「清廉」。任何在這題選擇沉默的政治領袖，很難再對年輕人談「改革理想」。

助理不會永遠只是助理，他們終有一天會成為選民、候選人、意見領袖，會記得今天誰站在哪一邊。

立法院接下來要成為什麼樣的地方，這幾天其實已經看得很清楚：是變成「立委月入勝總統、助理變工具人、選民當凱子」的高獲利事業？還是把這一次當成一堂痛苦但必要的民主補課，重新把「公款公用」四個字寫回制度裡？選擇權在立委手上，也在每一位選民心裡。

▼任何敢為這個版本背書的政黨，未來都很難再談「清廉」。任何在這題選擇沉默的政治領袖，很難再對年輕人談「改革理想」。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼。（圖／記者陳煥丞攝）

關鍵字: 郭健國 雲論 助理費 國民黨 陳玉珍 立法院 立委

