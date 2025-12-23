立法通過行政消極的治理困境　不僅是政黨對抗更是法治精神的侵蝕

▲近年台灣政治屢屢出現一種弔詭現象，立法機關在「朝小野大」結構下通過重要法案，行政部門卻以各種理由消極面對，甚至明示或暗示「不急著做」、「做不了」、「再研議」，使法律停留在紙面，政策效果被無限期擱置。（圖／記者徐文彬攝）

●宋慶瑋／教育人員



近年台灣政治屢屢出現一種弔詭現象，立法機關在「朝小野大」結構下通過重要法案，行政部門卻以各種理由消極面對，甚至明示或暗示「不急著做」、「做不了」、「再研議」，使法律停留在紙面，政策效果被無限期擱置。近期「財政收支劃分法」修法爭議，以及「停砍年金」相關立法後的行政態度，正是此一結構性問題的縮影，此種憲政的危機，該怎麼渡過，且由紛說。

行政權把「是否執行法律」視為政治選項 暴露治理的深層危機

美國近年的移民政策有相似範例，由於國會多年未能有效改革移民政策，而行政部門透過政策指引（如DACA）在國會空窗時填補缺口，並在執法上採取鬆緩（deprioritization）策略，一些州與城市選擇不協助聯邦執法，形成「庇護城市／州」政策，地方政府拒絕配合執法，以遂行其政治目的。這代表行政可藉執法裁量改變法律，也暴露出當立法與行政意志不合時，法律變成「紙上政策」。

以我們的財政收支劃分法為例，地方政府普遍反映中央集權過重、地方責任不斷增加，卻缺乏相應財源。此次立法院在野黨居多的結構下推動財劃法修正，試圖調整中央與地方的財政比例，回應長年失衡的現況。

然而，法案通過後，行政部門卻不斷釋出「衝擊中央財政」、「恐影響國防與社福」、「需要重新精算」等訊號，實務上遲遲未見積極配套與落實時程，造成中央與地方的政治緊張。

同樣的情況，也出現在「停砍年金」相關政策爭議上，年金改革本就牽涉世代正義、信賴保護與財政永續，屬高度政治性議題。當立法機關基於選民壓力與政治現實，決定調整或暫停部分年金削減措施時，行政部門卻頻頻強調「財政破產」、「改革倒退」、「族群相對剝奪」等，甚至透過行政命令、解釋函令或預算操作，弱化立法效果，制度陷入「看得到法條、感受不到改變」的奇特狀態。

行政權把「是否執行法律」視為政治選項，而非憲政義務，暴露治理上的深層危機。在「朝小野大」的權力結構下，行政部門不願執行在野黨主導的法案，轉而透過技術性拖延、程序設計、配套不足，達成實質否定的效果。

這不僅是政黨對抗，更是對法治精神的侵蝕，行政的不執行也會誘發法律訴訟、憲法爭訟或政治對抗，反而加劇政府間、中央與地方之間的對立，造成制度性僵局與資源浪費。

對地方政府而言，財劃法若只修在紙上，地方財政困境依舊，中央卻可將責任推回立法院；對年金族群而言，停砍成為政治口號，實際權益卻陷於不確定；對整體社會而言，人民逐漸意識到，法律不再是穩定的制度承諾，而是政治角力下可被不處理的文件。久而久之，對立法的不信任、對行政的猜忌，將侵蝕民主制度的正當性，其後果極為嚴重。

國外經驗早已顯示，當行政對立法採取選擇性執行，民主體制將陷入失能。台灣若要避免走向「有立法、無治理」的空轉，執政者必須有的基本信念是，行政可以不同意，但不能不執行，因為民主沒有永遠的執政黨。

▼在「朝小野大」的權力結構下，行政部門不願執行在野黨主導的法案，轉而透過技術性拖延、程序設計、配套不足，達成實質否定的效果。（圖／記者湯興漢攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。