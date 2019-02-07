吳淡如／沒人敢關心的女人

▲有些女生常讓男人望之卻步。（示意圖／取自pakutaso）

●吳淡如／暢銷作家、電視主持人、廣播人，愛讀愛寫且愛玩，藉由流暢易讀的文字，使大家悠遊在最浪漫的文學世界。

慧娥又一聲不響的帶小孩回娘家去了。

當男女朋友的時候，志凱很怕慧娥生氣不理他，總會好聲好氣的跟她賠不是。婚後三年，他變得有點習慣了。她生悶氣，打冷戰，剛好，他可以落得耳根清淨。

她帶小孩回娘家，更好，那幾天他做什麼都没人管，回到可愛的單身漢時代，若是週末週日，更加美妙，每天早上打一場高爾夫球，晚上還可以去游游泳，到朋友家打打麻將，不必受什麼「家庭日」的限制。反正岳父岳母比老婆更會照顧小孩，小朋友很愛回外婆家。

反正，沒兩天慧娥就會回來。回來之後，他會假裝什麼事也沒有，不久，慧娥還是會恢復跟他嘮叨的習慣，不說話，她比他更受不了。

他就當慧娥出去度假。他也可順便開個小差。簡直是兩全其美。

果然，週日晚上十一點，他回家時，慧娥回來了。他本打算裝累，洗個澡就默默上床，慧娥怒不可抑的叫住他：

「你當我是石頭還是木頭？你可不可以關心一下我？你打算裝聾做啞到幾時？」

他嬉皮笑臉的回答：「我哪有不關心妳？妳回來了，歡迎歡迎！」

「別裝了，你根本不關心我！我若死在馬路上你恐怕要等到新聞報導後才會發現！」

慧娥的比喻讓他大笑。什麼時候老婆這麼幽默。

「好啦好啦，別生氣啦，那我關心妳嘛。」他壯膽坐在慧娥身旁：「那妳要我關心妳什麼？」

慧娥聽了，又開始生悶氣。

「請幫我評評理，」志凱說：「她又不告訴我，我怎麼知道要關心她什麼？如果我再逼問下去，她常沒完沒了的講些實在不值得關心的或別人家的事情，我很累吔。」

女人常常抱怨男人不關心他。但男人的心聲常是：「我真的不敢關心她，一關心就沒完沒了，抓不到主題。」問題在於，女人所需要的關心，未必有具體事宜，她只是希望自己愛的男人多吁寒問暖，多傾聽。

雖然，有時候她也不知道自己要男人關心什麼，只知道他給她的關愛不夠。

女人的說話，常沒重點，男人的傾聽，總在抓重點，兩性之間若找不到共同主題和平衡點，男人就會想逃避，而女人覺得男人不夠關心。

有時擁抱也可以解決問題。但此舉若太唐突，又讓女人覺得：你怎麼會在這個時候還想到性？我要的是關愛而已。

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●本文獲授權，轉載自吳淡如部落格《且行且珍惜》。以上言論不代表本網立場，88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net