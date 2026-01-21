ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

我們想讓你知道…目前家庭功能已經弱化、詐騙手法又日益翻新，與其寄望個人自身的警覺，不如讓制度化的「不動產信託」協助控管風險，建議各界能推廣不動產信託，民眾能多瞭解，一起落實高齡者不動產的保護工作，讓詐團無可乘之機。

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲在邁入超高齡社會的台灣，長者因認知功能退化、資訊落差擴大，及社會支持網絡日漸鬆動，致常成為財產受侵害與遭金融剝削的高風險族群。（圖／記者李毓康攝）

●李永然、曾春僑／中華人權協會名譽理事長、永然法律基金會顧問

在邁入超高齡社會的台灣，長者因認知功能退化、資訊落差擴大，及社會支持網絡日漸鬆動，致常成為財產受侵害與遭金融剝削的高風險族群。其中又因不動產價值高、交易複雜、財產效益較大，更成為詐騙集團覬覦對象，相關案件也屢見不鮮。在在顯示防制這類詐騙案件，有必要加強宣導，減少上當受騙的被害人。

不動產信託　可預防詐騙的工具

放眼國際，「不動產信託」早已成為高齡財產保護與遺產規劃的重要工具。奉勸人們能於仍具完整意思表達能力時，預先設立「生前信託」，由專業信託機構或自然人，依「信託契約」內容管理與處分不動產，除可有效利用相關資產外，並可避免日後因失智、遭詐騙或其他人不當介入，產生違背當事人本意的財產移轉，此正是信託制度的核心精神。

善用我國法令規定之信託機制

我國《信託法》、《民法》繼承編及《遺產及贈與稅法》，皆已提供生前信託的完整法制基礎。相較於傳統的贈與或借名契約，不動產信託較能在風險尚未發生前即完成相關法律的事先規劃，亦即透過「預先部署」的機制，結合預防性、持續性與外部監督機制，成為保障高齡者之財產保障中可運用的重要工具。

受託人　決定信託制度之價值

實務運作上，國內不動產信託除由所信賴之自然人擔任「受託人」外，不少由處理信託業務之專業金融機構擔任受託人。委託人依「信託契約」需負擔信託財產管理費及相關稅務成本。然而，費用的背後，對應的則是受託人須依法「信託契約」及《信託法》履行善良管理人注意義務的高度責任。

《信託法》第22條即明文揭示善良管理人義務，具體體現在忠實、謹慎、依信託本旨行事、資訊透明與不得濫權等事項，而此精神落實之落實，直接關係到信託價值與信賴度。

彈性信託機制　可符合不同人士需求

高度彈性為信託之另一優勢。「自益信託」適用於委託人本身有資產管理、風險隔離或老年照護需求者；「他益信託」則常見於家族財富傳承，透過信託安排的定期給付孳息或本金，同時兼顧受益與風險控制。故當事人可依據本身需求，進行客製化的信託規劃內容。

專業管理　對抗詐騙的堅實防線

不動產進入信託後，即交由專業機構管理與把關，使詐騙集團難以直接操弄不動產，雖然信託人需支付一定管理費用，但相對得到制度化的法律保護。

在人際關係日益疏離與家庭支持功能日益減弱的現代社會，此種制度則不失為預防不動產詐騙的務實作法。

費用與信任疑慮　可能讓民眾裹足不前

目前國人對不動產信託仍因不了解而存疑慮，其包括費用及良善管理領層面。以費用而言，民眾擔心受託機構收費不低，但如能納入資產穩定收益與風險控管整體效益衡量後，實際上並不昂貴，故關鍵在於民眾是否願意為專業服務付出合理費用。在「天下沒有白吃的午餐」的經濟現實下，信託費用本質上正是降低高齡財產風險所必要付出的交易成本。

至於信託機構信任面，更須正視無工作能力之長者對其自身資產安全焦慮感，故信譽以及內部控管嚴格之受託機構則較具競爭優勢。此部分，建議可透過良善之評鑑，供需要運用的民眾參考。

最後筆者認為當目前家庭功能已經弱化、詐騙手法又日益翻新，與其寄望個人自身的警覺，不如讓制度化的「不動產信託」協助控管風險，建議各界能推廣不動產信託，民眾能多瞭解，一起落實高齡者不動產的保護工作，讓詐團無可乘之機。不過一旦要運用，找受託機構時，一定要慎選值得信任的機構，才不會所託非人！

▼目前家庭功能已經弱化、詐騙手法又日益翻新，與其寄望個人自身的警覺，不如讓制度化的「不動產信託」協助控管風險，建議各界能推廣不動產信託，民眾能多瞭解，一起落實高齡者不動產的保護工作，讓詐團無可乘之機。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

►賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好嗎？

►為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

投稿
申訴
關鍵字: 李永然 曾春僑 雲論 不動產信託 詐騙 老人 高齡化社會

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起
當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價
萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣
當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？
賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

推薦閱讀

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出..

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

相關文章

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

歷史經驗反覆證明，世界霸權的衰退，往往不是從軍事潰敗或經濟數據開始，而是先反映在語言上。當強權仍具制度自信時，它談的是規則、價值與秩序；一旦..

5小時前

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援！嗆檢「欺負單親媽」

涉詐富商420萬　薛楷莉搬出媽媽救援！嗆檢「欺負單親媽」

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

拒認當詐團人頭戶　高雄男敗在「餘額78元」

台東利稻警雙語宣講防詐交安　貼近部落強化年節安全

台東利稻警雙語宣講防詐交安　貼近部落強化年節安全

太麻里警深入社區宣導　強化長者交通安全與防詐意識

太麻里警深入社區宣導　強化長者交通安全與防詐意識

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打..

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打..

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕..

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面