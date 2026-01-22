ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

我們想讓你知道…台灣對美國談判的最高目標可能是給對方面子、換自己裡子，或者可為對方寫勝利宣言，同時達成自己理想中的目標。總之，少輸為贏。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲現在川普想用他的「關稅新世界」換取外國投資使美國成長，並用匯率縮減貿易逆差，解決美國債務問題和維持美元地位。（圖／達志影像／美聯社）

●王安亞／政治大學國家發展研究所助理教授

許多美國總統都為美國建立了「不世之功」。尼克森終結了影響美國民生廿年的越戰，結束了維持近三十年的布列敦森制度，建立以美元本位取代金本位（百年）的貨幣霸權。雷根奠定了近四十五年的冷戰勝利，開啟美國從世界的債權國變成世界的債務國時代，讓美國和世界借貸成長，美國成為人類史上最大的債務國和最強的軍事國。

川普的「關稅新世界」

現在川普想用他的「關稅新世界」換取外國投資使美國成長，並用匯率縮減貿易逆差，解決美國債務問題和維持美元地位。

過去，美國希望外國調降關稅和美國平等互惠，但他國常不願就範，深怕衝擊本國就業。現在，美國直接提高關稅以平衡美國貿易逆差。一年前，美國平均關稅不到3％，現在，美國平均關稅增加逾15％，這個世界最大先進國的關稅已達到開發中國家的水準。

美國曾是世界最大的製造國，現今美國是世界最大的消費國。川普的對等關稅（reciprocal tariffs）則想保護美國就業，減少對外國商品的消費。

台、日、韓在重建美國製造業中的角色和機會

自1970年代起，美國企業因為工會、利潤等問題而主動外包到具廉價優質勞動力的亞洲等地，先到日本，再擴及韓國、台灣、東南亞等地。日本和韓國因有足夠大的本國市場，能發展品牌對內銷售，台灣市場相對小，較適合代工美國產品。

台灣人民勤奮，台商逐水草而居，台灣政府傾全島之力發展資本密集代工，後來還利用中國大陸發展勞力密集代工。台灣幫中國大陸發展製造業，又結合了美國消費市場。當以中國大陸為主的紅色供應鏈成長且能發展自主品牌，台灣順勢將部分產能移到東南亞和印度等地，參與新的代工製造體系。

如今風雲變色，美國想要當世界最大的製造國，而中國大陸將成為世界最大的消費國。川普在第二任期完成時，想把美國製造業占國內生產毛額（GDP）的比例從現在的9％，拉回到1998年的16％。美國在今（2026）年的經濟成長預計將達6％，超過中國大陸預估的5％。上一次美國GDP增長比中國大陸快是約50年前的事。

美國製造業的復興需要東亞國家扮演重要的地位。美國的電力供給能力僅有中國大陸的一半，如何領先AI運算？所以日本將會投資美國核電廠以交換關稅調降。

美國造船產能僅有世界的1％，相對於中國大陸逾世界一半的市占率，如何維持海洋霸權？所以韓國將會投資美國造船廠以換取關稅調降。

至於擁有世界八成的半導體代工產能的台灣，赴美投資相關產業的主要原因是因為美國半導體公司已有一半的世界市場，而且美國不只希望其中至少一半的產能要在美國，還希望在先進製程的半導體產能要占全世界的至少三成，所以聲稱要將台灣的四成先進製程晶片移到美國生產。

對此次台美談判的焦點之一台積電而言，它在美國需要花四倍的薪資去雇用工作效率較低的美國工程師，且因文化差異、外語能力不足以致開會時多語夾雜，易遭美國相關機關以職場歧視為由開罰。

而且台積電在美國的建廠成本是台灣的四倍，若非全球化已死，何必離開最低成本的台灣，遠赴他國建廠並降低股東權益報酬率？然台灣歷屆政府為確保國家關鍵技術（例如最先進半導體）不外流，要求登記在台灣的企業在海外設廠時，必須適用「N-1」（落後最新製程一個世代）的規定。台積電為了替台灣政府「N-1」政策解套，似乎必須違反摩爾定律，加快先進製程在台灣投片。

▼台積電為了替台灣政府「N-1」政策解套，似乎必須違反摩爾定律，加快先進製程在台灣投片。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

台灣在「關稅新世界」的新思維

在美國的｢關稅新世界」，台灣官民都需要改變一些思維，例如台幣升值並非壞事，因為企業能以較低的成本赴美國投資；而且美國的主要目標之一是平衡貿易逆差，台灣需購買更多的美製品，所以台幣升值台灣才有購買力。

又例如，台灣政府可考慮成立「投資美國委員會」。一般在美國建廠，行政流程可能要花三至五年，這個委員會可統籌對美投資事宜，負責協助台商在美國建立台灣製造專區。面對綜合國力超強的美國祭出對等關稅，外國與其用關稅報復，還不如談判出比他國更好的關稅條件。投資美國「再工業化」後，能享有美國市場的關稅保護，也能藉此銷售至世界多國（美國現行關稅比絕大多數貿易伙伴的為高）。

放眼「美國製造、全球消費」這個新模式，當美國利用人工智慧（AI）及機器人技術（Robotics）重建工業自動化後，外國商品恐需「剝削」該國勞動力才能在美國關稅牆內和美製商品競爭美國市場，而在川普「對等關稅」的加持下，美製商品可以行銷全世界且少有關稅劣勢，換言之，美製商品就擁有在美國和世界市場的相對競爭優勢。台灣必須重新定位，利用投資美國、參與製造，出口至全世界包括中國大陸各地。

台灣少輸為贏之後的下一步

最後，台灣對美國談判的最高目標可能是給對方面子、換自己裡子，或者可為對方寫勝利宣言，同時達成自己理想中的目標。總之，少輸為贏。

熊來了，只能跑得比朋友快。所以台灣政府的下一步，不僅應積極幫助不在台美談判焦點裡的中小企業轉型升級，還應學英國和新加坡等國盡快重啟核能以強化能源供應，建構AI資料中心。這些有部分可以向美國採購，而且如果成為美國的貿易順差國，就應盡力爭取10％的「對等關稅」，維持與他國相比之下的關稅相對優勢。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼台灣政府的下一步，不僅應積極幫助不在台美談判焦點裡的中小企業轉型升級，還應學英國和新加坡等國盡快重啟核能以強化能源供應，建構AI資料中心。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「啟思平台」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱達成未來協議框架

►台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

►高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

投稿
申訴
啟思平台

啟思平台 啟思平台

《啟思平台》啟思民本基金會是中華民國派智庫的言論平台，一如「以民為本，啟思未來」的宗旨，探討台灣面對民主深化過程中公共事務的挑戰。

啟思平台最新文章

more

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變..

台灣搶外國專業人才要再加把勁！

台灣的國際品牌形象策展　下一哩路的政策支援

關鍵字: 王安亞 雲論 啟思平台 關稅 台灣 川普 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣在川普關稅新世界　生存發展之道
川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱..
台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議
高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起
當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

推薦閱讀

台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

台灣在川普關稅新世界　生存發展之道

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

相關文章

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，將於22日正式退出。..

3小時前

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

加拿大「百年首次」模擬美軍入侵！　最快2天失守

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會　亞太棒球訓練中心將設名人堂

台南市府攜手台灣棒球名人堂協會　亞太棒球訓練中心將設名人堂

川普超糗！　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

川普超糗！　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

台灣國防廠商未來資安防護　具體..

台灣國防廠商未來資安防護　具體..

高齡者於清醒時為未來做決定　從..

川普又TACO了？　取消對歐洲..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

當強權不再遵循規則　美台貿易協..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面