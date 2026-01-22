川普又TACO了？　取消對歐洲格陵蘭關稅威脅、宣稱達成未來協議框架

▲整體事件凸顯川普外交的急轉彎特色：先以脅迫製造壓力，再快速宣稱勝利退讓，卻未放棄長期目標，格陵蘭議題仍懸而未決，跨大西洋關係短期緩和但信任裂痕加深。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國總統川普在達沃斯世界經濟論壇強硬演講後短短數小時內，於Truth Social發文宣布，他與北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）進行「極具建設性」的會晤後，已就格陵蘭島乃至整個北極地區達成「未來協議的框架」（framework of a future deal）。

基於此理解，川普表示不會實施原定2月1日起對數個歐洲國家（包括丹麥在內的八國）加徵10%關稅（後續可能升至25%）的威脅，這項關稅原本是針對這些國家拒絕美國取得格陵蘭控制權的報復措施。

川普強調，若此框架最終落實，將對美國及所有北約國家「極為有利」，並將副總統萬斯、國務卿盧比歐及特使史蒂夫·威特科夫指定負責後續談判，但未透露任何具體細節，如是否涉及美國主權擁有、軍事基地擴張、礦產資源共享或僅限於加強北極安全合作。

丹麥與格陵蘭領導人先前多次重申該島不出售，且呂特作為北約秘書長無權代表成員國討論領土移轉，這讓所謂「框架」更像初步概念而非實質協議。

川普重申美國需要格陵蘭純粹出於安全考量（如強化「金色穹頂」反導系統），而非礦產，並在達沃斯演講中繼續批評丹麥「忘恩負義」、歐洲經濟落後、北約回報太少，甚至將其與歐洲帝國主義歷史相提並論，現場反應冷淡。

此轉折發生在歐洲議會因關稅威脅暫停歐盟-美國貿易協定批准、市場一度動盪後，投資人對關稅取消消息反應正面，股市反彈。

整體事件凸顯川普外交的急轉彎特色：先以脅迫製造壓力，再快速宣稱勝利退讓，卻未放棄長期目標，格陵蘭議題仍懸而未決，跨大西洋關係短期緩和但信任裂痕加深。

川普真正要測試的是 你會不會把底線提早交代清楚

讓我們用一個故事來理解川普這次以格陵蘭爭議來跟歐洲打交道的手法。

想像住在一條小巷子裡，巷口有一家雜貨店，大家每天都要經過。某天來了一個新管委會主委，他走進店裡對老闆說：「你這個門口的位置很重要，關係到整條巷子的安全，我要把它拿來用。你不配合，我將會用權力讓你無法營業」老闆嚇一跳說：「不可能，這是我的店。」

主委過兩天來告訴你：「我不會砸店，我也不打人——但我可以叫人每天來查消防、查衛生、查稅務。你可以配合，我會很感激；你不配合，我會記得。」

過了半天，巷子裡的人開始不安：這樣搞下去，大家買菜也麻煩；店老闆也火大，找里長抗議。就在局面快失控時，主委又出來說：「各位別緊張！我跟里長已經有了『合作框架』，我也不查你稅了。我們以後共同維護巷口安全。」然後他拍拍胸口說：「你看，我很講理吧？我有在談啊。」

川普就是那個主委。

川普厲害的從來不是「真的把格陵蘭買下來」，而是把你一步步逼到只能討論他設定的問題：北極安全要不要靠美國？基地要不要加碼？系統要不要配合？資源與航道要不要讓美國更有主導權？你以為自己在守主權，其實你已經在回應他的議程。

這也是為什麼「撤回關稅、稱讚框架」並不代表他變溫和，反而代表他把第一回合打完、準備進入更細緻、更有效率的第二回合。

川普這次其實完成了幾個很關鍵的目標。

首先，他用關稅與羞辱式語言證明「我真的敢對盟友出手」，逼大家把他當真；接著，他讓歐洲為了止血不得不回到談判桌，因為任何人都不想承擔跨大西洋關係突然被掀桌的成本。

然後，他巧妙把「格陵蘭是否出售」這個幾乎無法成交的命題，轉成「北極安全如何安排」這個可以拆解、可以交換、可以逐步讓步的談判包裹。

最後，即使什麼都還沒定案，他也能在鏡頭前宣布「我推進了、我贏了」，把政治績效先收割。

面對這種談判者，最危險的不是硬碰硬，而是看到他撤回關稅、丟出「框架」就以為川普退讓了，大家可以鬆一口氣，認定危機已經解除。

其實這只是川普推進第二回合的開始。川普真正要測試的，是你在壓力下會不會先退、會不會急著「求和」、會不會把自己的底線提早交代清楚。一旦你退得太快，他就知道下一次可以再多要一點；你退得越順，他胃口越大。

歐洲接下來如果想避免被牽著走，恐怕得學會一件事：不是跟川普比誰更生氣，而是要比誰更能「撐下去」。你可以談，但不能被他的起手式嚇到；你可以合作，但不能讓合作變成被迫接受他的劇本。否則最後就會出現最熟悉的結局——川普什麼都沒付出，卻能在鏡頭前向美國人民宣布：美國再次偉大，只有他才能讓盟友「尊重美國」。

