ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

我們想讓你知道…台灣國防廠商若欲同時強化國防自主能力並深化與友盟國家合作，勢必需將這類高階防護系統納入整體資安藍圖，這才是對自己及合作坊的真正保護，而非僅視為選配設備。

▲。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲在混合戰（Hybrid Warfare）與灰色地帶衝突成為常態的今日，國防資安的本質已從單純防禦駭客攻擊，升級為對抗具國家背景的長期滲透行動。對此類威脅而言，傳統防毒、防火牆或事件回應已不足以構成有效嚇阻。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●周宇平／前國防部參謀本部飛彈指揮部計畫處長

強度國防資安已進入「架構對抗」與「信任競爭」時代，在混合戰（Hybrid Warfare）與灰色地帶衝突成為常態的今日，國防資安的本質已從單純防禦駭客攻擊，升級為對抗具國家背景的長期滲透行動。對此類威脅而言，傳統防毒、防火牆或事件回應已不足以構成有效嚇阻。

目前美國及其友盟國家逐步形成共識：真正能保護高價值國防資訊的，不只是軟體，而是整體安全架構設計。

因此，美國CMMC與盟邦國防資安實務，已大量導入高階防護軟硬體系統，包括單向閘道器（Data Diode）、網路實體隔離、工控安全防護設備、零信任存取架構與跨域安全閘道等，藉此從架構層級降低被滲透與橫向移動的風險。

台灣國防廠商若欲同時強化國防自主能力並深化與友盟國家合作，勢必需將這類高階防護系統納入整體資安藍圖，這才是對自己及合作坊的真正保護，而非僅視為選配設備。

CMMC 與盟邦國防資安對「高階防護架構」的共同趨勢

雖然 CMMC 條文未逐項指定設備型號，但其核心控制目標，實務上已導向以下設計原則：

• 最小攻擊面（Minimized Attack Surface）

• 網路分區與實體隔離

• 高價值資產的單向或受控資料流

• 即使遭入侵也無法橫向擴散或取回

在美國、北約與印太盟邦，單向閘道器（Data Diode）與跨域安全設備已被廣泛部署於國防系統中，台灣軍方及國防廠商都應該建立相關標準，此一做法已成為「高信任國防供應鏈」的隱性標準。

• 作戰系統與辦公網路之間

• 機密研發環境與外部協作環境之間

• OT（工控）與IT網路之間

台灣資安政策與高階防護系統　對應關係

台灣「資安即國安」政策雖未明文規定必須採用特定設備，但已明確要求：

• 關鍵系統須具備高度隔離與防滲透能力

• 強化關鍵基礎設施與國防相關系統的防護韌性

• 防範國家級攻擊者與長期潛伏威脅

在此政策架構下，高階防護軟硬體系統屬於「高度建議、實務上必要」的防護層級，特別適用於國防產業。

台灣國防廠商資安防護的具體提升作為（納入高階防護系統）

（一）制度先行，為高階防護架構建立治理基礎

高階防護系統並非單一設備即可發揮效益，必須先完成：

• 關鍵資訊與系統分級

• 高價值資產（CUI/CI/機敏研發資料）設定或識別

• 明確定義哪些系統「不可被遠端控制或回傳」

此為部署單向閘道器與跨域防護設備的前提。

（二）在關鍵系統導入高階防護軟硬體架構

1.單向閘道器（Data Diode）

核心功能：

• 僅允許資料單向流動（例如由高安全區至低安全區）

• 從物理層阻斷回傳通道

• 幾乎免疫於惡意指令回送與遠端控制

適用場景：

• 國防研發系統對外資料發布

• 武器系統測試網路與行政網路

• OT／工控系統向監控平台回傳數據

附註:此類設備對 CMMC Level 2／3 業者具有高度說服力。

2.跨域安全閘道（Cross Domain Solution,CDS）

• 控制不同安全等級系統間的資料交換

• 支援內容檢查、格式驗證與審核流程

• 適用於需「有限雙向」但高度管控的情境

3.網路實體隔離與安全分區設計

• 將研發、製造、測試、行政網路明確分離

• 關鍵系統避免直接連接 Internet

• 降低橫向移動與勒索軟體擴散風險

4.零信任架構（Zero Trust）與高強度身分驗證

• 強化人員身分驗證（MFA、設備驗證）

• 每次存取皆需重新驗證

• 特別適用於跨國、跨廠商合作環境

（三）高階防護系統與供應鏈、友盟合作的連動考量

在與友盟國家（廠商）合作時，高階防護系統可：

• 降低對方對資料外洩的疑慮

• 加速通過國際資安審查

• 提升共同研發與技術分享意願

尤其在涉及美方或盟邦敏感技術時，具備單向閘道器與跨域防護架構，往往是取得合作信任的關鍵因素。

（四）將高階防護設備納入人員管理與考核制度

高階防護系統需配合人員治理才能發揮效益，避免因人員誤用，削弱架構防護效果。例如在歐美，凡接觸國防相關專案之員工，均須具備高等級之安全許可（Top Clearance），以確保國防機密資訊之保護，防止未授權接觸、洩密或不當使用，並符合國家安全與相關法規之要求。

• 僅授權特定角色可操作跨域設備

• 操作行為須完整記錄並可稽核

• 納入資安教育與年度考核項目

（五）高階防護架構與資安事件應變能力整合

即使在假設「部分系統已遭滲透」的情境下限制損害，此為高信任國防組織的重要能力。

• 單向閘道器可限制攻擊擴散

• 分區設計可爭取事件處理時間

• 有助於向友盟清楚說明風險影響範圍

結論　高階防護系統是國防資安與國際合作的「硬實力證明」

在國防產業中，資安不只是流程文件與制度宣示，而是能否在最壞情境下仍確保關鍵資訊不被奪取，我與友盟國家規範與標準或許不同，但政策上必須更為清楚並具備相當強制力，以減少可能危害。

台灣國防廠商若能執行：

• 以美國國防CMMC標準為公司治理藍圖

• 輔以高階防護軟/硬體系統為架構核心

• 結合人員治理、供應鏈管理與友盟合作需求

將可大幅提升在國際國防體系中的可信度與競爭力。在國防領域，真正的資安，是「即使被攻擊，也不會失守」。

▼在國防產業中，資安不只是流程文件與制度宣示，而是能否在最壞情境下仍確保關鍵資訊不被奪取，我與友盟國家規範與標準或許不同，但政策上必須更為清楚並具備相當強制力，以減少可能危害。（圖／軍聞社提供）

▲▼。（圖／軍聞社提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

►賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好嗎？

►為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

投稿
申訴
關鍵字: 周宇平 雲論 國防 資安 CMMC 單向閘道器 軍購

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議
高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起
當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價
萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣
當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

推薦閱讀

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

中式英語的文化實力與經濟效率

越掃越貪嗎？

相關文章

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

在邁入超高齡社會的台灣，長者因認知功能退化、資訊落差擴大，及社會支持網絡日漸鬆動，致常成為財產受侵害與遭金融剝削的高風險族群。其中又因不動產..

9小時前

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

又點名台灣風險　美財長：晶片產能被毀「恐釀全球經濟末日」

又點名台灣風險　美財長：晶片產能被毀「恐釀全球經濟末日」

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

高齡者於清醒時為未來做決定　從..

高齡者於清醒時為未來做決定　從..

台灣國防廠商未來資安防護　具體..

當強權不再遵循規則　美台貿易協..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面