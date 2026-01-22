台灣國防廠商未來資安防護　具體提升作為與建議

▲在混合戰（Hybrid Warfare）與灰色地帶衝突成為常態的今日，國防資安的本質已從單純防禦駭客攻擊，升級為對抗具國家背景的長期滲透行動。對此類威脅而言，傳統防毒、防火牆或事件回應已不足以構成有效嚇阻。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

●周宇平／前國防部參謀本部飛彈指揮部計畫處長

強度國防資安已進入「架構對抗」與「信任競爭」時代，在混合戰（Hybrid Warfare）與灰色地帶衝突成為常態的今日，國防資安的本質已從單純防禦駭客攻擊，升級為對抗具國家背景的長期滲透行動。對此類威脅而言，傳統防毒、防火牆或事件回應已不足以構成有效嚇阻。

目前美國及其友盟國家逐步形成共識：真正能保護高價值國防資訊的，不只是軟體，而是整體安全架構設計。

因此，美國CMMC與盟邦國防資安實務，已大量導入高階防護軟硬體系統，包括單向閘道器（Data Diode）、網路實體隔離、工控安全防護設備、零信任存取架構與跨域安全閘道等，藉此從架構層級降低被滲透與橫向移動的風險。

台灣國防廠商若欲同時強化國防自主能力並深化與友盟國家合作，勢必需將這類高階防護系統納入整體資安藍圖，這才是對自己及合作坊的真正保護，而非僅視為選配設備。

CMMC 與盟邦國防資安對「高階防護架構」的共同趨勢

雖然 CMMC 條文未逐項指定設備型號，但其核心控制目標，實務上已導向以下設計原則：

• 最小攻擊面（Minimized Attack Surface）

• 網路分區與實體隔離

• 高價值資產的單向或受控資料流

• 即使遭入侵也無法橫向擴散或取回

在美國、北約與印太盟邦，單向閘道器（Data Diode）與跨域安全設備已被廣泛部署於國防系統中，台灣軍方及國防廠商都應該建立相關標準，此一做法已成為「高信任國防供應鏈」的隱性標準。

• 作戰系統與辦公網路之間

• 機密研發環境與外部協作環境之間

• OT（工控）與IT網路之間

台灣資安政策與高階防護系統 對應關係

台灣「資安即國安」政策雖未明文規定必須採用特定設備，但已明確要求：

• 關鍵系統須具備高度隔離與防滲透能力

• 強化關鍵基礎設施與國防相關系統的防護韌性

• 防範國家級攻擊者與長期潛伏威脅

在此政策架構下，高階防護軟硬體系統屬於「高度建議、實務上必要」的防護層級，特別適用於國防產業。

台灣國防廠商資安防護的具體提升作為（納入高階防護系統）

（一）制度先行，為高階防護架構建立治理基礎

高階防護系統並非單一設備即可發揮效益，必須先完成：

• 關鍵資訊與系統分級

• 高價值資產（CUI/CI/機敏研發資料）設定或識別

• 明確定義哪些系統「不可被遠端控制或回傳」

此為部署單向閘道器與跨域防護設備的前提。

（二）在關鍵系統導入高階防護軟硬體架構

1.單向閘道器（Data Diode）

核心功能：

• 僅允許資料單向流動（例如由高安全區至低安全區）

• 從物理層阻斷回傳通道

• 幾乎免疫於惡意指令回送與遠端控制

適用場景：

• 國防研發系統對外資料發布

• 武器系統測試網路與行政網路

• OT／工控系統向監控平台回傳數據

附註:此類設備對 CMMC Level 2／3 業者具有高度說服力。

2.跨域安全閘道（Cross Domain Solution,CDS）

• 控制不同安全等級系統間的資料交換

• 支援內容檢查、格式驗證與審核流程

• 適用於需「有限雙向」但高度管控的情境

3.網路實體隔離與安全分區設計

• 將研發、製造、測試、行政網路明確分離

• 關鍵系統避免直接連接 Internet

• 降低橫向移動與勒索軟體擴散風險

4.零信任架構（Zero Trust）與高強度身分驗證

• 強化人員身分驗證（MFA、設備驗證）

• 每次存取皆需重新驗證

• 特別適用於跨國、跨廠商合作環境

（三）高階防護系統與供應鏈、友盟合作的連動考量

在與友盟國家（廠商）合作時，高階防護系統可：

• 降低對方對資料外洩的疑慮

• 加速通過國際資安審查

• 提升共同研發與技術分享意願

尤其在涉及美方或盟邦敏感技術時，具備單向閘道器與跨域防護架構，往往是取得合作信任的關鍵因素。

（四）將高階防護設備納入人員管理與考核制度

高階防護系統需配合人員治理才能發揮效益，避免因人員誤用，削弱架構防護效果。例如在歐美，凡接觸國防相關專案之員工，均須具備高等級之安全許可（Top Clearance），以確保國防機密資訊之保護，防止未授權接觸、洩密或不當使用，並符合國家安全與相關法規之要求。

• 僅授權特定角色可操作跨域設備

• 操作行為須完整記錄並可稽核

• 納入資安教育與年度考核項目

（五）高階防護架構與資安事件應變能力整合

即使在假設「部分系統已遭滲透」的情境下限制損害，此為高信任國防組織的重要能力。

• 單向閘道器可限制攻擊擴散

• 分區設計可爭取事件處理時間

• 有助於向友盟清楚說明風險影響範圍

結論 高階防護系統是國防資安與國際合作的「硬實力證明」

在國防產業中，資安不只是流程文件與制度宣示，而是能否在最壞情境下仍確保關鍵資訊不被奪取，我與友盟國家規範與標準或許不同，但政策上必須更為清楚並具備相當強制力，以減少可能危害。

台灣國防廠商若能執行：

• 以美國國防CMMC標準為公司治理藍圖

• 輔以高階防護軟/硬體系統為架構核心

• 結合人員治理、供應鏈管理與友盟合作需求

將可大幅提升在國際國防體系中的可信度與競爭力。在國防領域，真正的資安，是「即使被攻擊，也不會失守」。

▼在國防產業中，資安不只是流程文件與制度宣示，而是能否在最壞情境下仍確保關鍵資訊不被奪取，我與友盟國家規範與標準或許不同，但政策上必須更為清楚並具備相當強制力，以減少可能危害。（圖／軍聞社提供）

