ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

我們想讓你知道…精神勝利無法替代制度穩定，口號也不能抵銷結構代價。對台灣而言，真正的安全不在於被宣稱保護，而在於所依附的國際秩序是否仍具可行性。

▲。（圖／記者陳家祥攝）

▲更值得憂心的是，台灣政府對此的回應，並未聚焦制度與產業風險，反而沉溺於「精神勝利」式的敘事。（圖／記者陳家祥攝）

●徐作聖／科技評論人、陽明交大退休教授

歷史經驗反覆證明，世界霸權的衰退，往往不是從軍事潰敗或經濟數據開始，而是先反映在語言上。當強權仍具制度自信時，它談的是規則、價值與秩序；一旦進入動搖期，話語便迅速轉向「被背叛、被偷走、被佔便宜」。語言的退化，正是霸權疲態最早、也最誠實的指標。

問題的核心　不在於是否支持盟友「而在於是否看清制度環境已然轉變」

在霸權仍能提供公共財的年代，話語具有高度普遍性與抽象性。羅馬帝國強調法治與和平，大英帝國高舉自由貿易與制度治理，美國在冷戰後主導「以規則為本的國際秩序」。這些語言能成立，不在於道德宣示，而在於制度背後仍有產業、金融與技術能力支撐。

然而，當競爭力逐步流失，霸權便難以再以制度說服世界，語言也隨之退化。規則不再是共識基礎，而成為談判籌碼；價值不再是行為準則，而淪為修辭裝飾。取而代之的，是反覆強調自身吃虧、他人佔便宜的受害敘事。

近日的美台貿易協定，正是這種語言轉換的具體呈現。美方不再以制度化、可預期的經貿架構來論述雙邊關係，而是以「必須討回來」作為談判起點。在這樣的語言框架下，協定不再是長期規則的延伸，而是一場交易性的安排；夥伴關係，也被重新定義為利益是否即時兌現。

更值得憂心的是，台灣政府對此的回應，並未聚焦制度與產業風險，反而沉溺於「精神勝利」式的敘事。行政院長卓榮泰以「全壘打」形容協定成果，強調關稅數字與投資金額，卻刻意忽略制度穩定性、產業配置與長期可預期性的代價。當強權已明確以交易邏輯行事，政府卻仍以口號安撫社會，這不是自信，而是治理判斷的錯位。

這種錯位，正在台積電身上具體顯現。台積電原本是全球分工體系中最成功的制度型產業，其競爭力來自長期研發、製程深度與高度信任。

然而在霸權語言退化的環境中，台積電逐漸被視為必須回饋、必須配合的政治資產。投資與設廠，從產業理性決策，轉化為談判中的交換條件，企業的長期布局因此承受不對等壓力。

歷史從未缺席。羅馬帝國晚期，開始向富裕行省與關鍵產業加重徵索；西班牙帝國衰退時，反覆榨取殖民地以填補本土空洞；大英帝國國力下滑後，也曾以政治力量干預企業配置。當霸權無力再創造新秩序，只能向既有優勢索取，這本身就是衰退的清楚訊號。

問題的核心，不在於是否支持盟友，而在於是否看清制度環境已然轉變。當強權不再談規則，只談是否被佔便宜，任何承諾都可能隨時重談，任何讓步都會被視為理所當然。對企業而言，這意味著長期可預期性的流失；對台灣而言，則代表核心產業被納入高度不確定的政治變數。

精神勝利無法替代制度穩定，口號也不能抵銷結構代價。對台灣而言，真正的安全不在於被宣稱保護，而在於所依附的國際秩序是否仍具可行性。

▼政院長卓榮泰以「全壘打」形容協定成果，強調關稅數字與投資金額，卻刻意忽略制度穩定性、產業配置與長期可預期性的代價。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

►賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好嗎？

►為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼?

投稿
申訴
關鍵字: 徐作聖 雲論 關稅 民進黨 台灣 美國

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價
萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣
當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？
賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..
為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

推薦閱讀

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打？

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘打　真相究竟這樣美好..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

當強權不再遵循規則　美台貿易協定的結構代價

蔣萬安選了一條好走的路　不見得就是正確的路

發票正妹拼公益　性感馬甲成焦點

破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出..

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

相關文章

批賴清德拒出席彈劾說明　國民黨臉書遭灌爆：藍委也幾乎都沒去

批賴清德拒出席彈劾說明　國民黨臉書遭灌爆：藍委也幾乎都沒去

立法院近日針對總統賴清德發動彈劾案，並邀請賴清德於今（21日）至全院委員會說明，不過賴清德昨日以憲政體制為由，致函立法院長韓國瑜表明不予列席..

1小時前

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

賴清德2點提醒民進黨縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

賴清德2點提醒民進黨縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打..

當權力耗盡　川普只剩一張牌可打..

賴政府宣稱台美貿易談判揮出全壘..

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕..

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面