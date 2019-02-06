香功堂主／《葉問外傳：張天志》：不當東亞病夫

▲楊紫瓊、鄭嘉穎。（圖／華映提供）



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「今日的離開是為了日後的回來。」

自稱詠春宗師的張天志在與葉問對戰敗北後，決定收掉武館，先是擔任打手賺錢，而後開了家小雜貨店與兒子相依為命，過著平凡生活；某日，天志出手救了一名被香港黑幫長樂集團少東世傑率眾當街毆打的落難女子茱姐和娜娜；性情暴戾的世傑被天志教訓一頓後，心有不甘，放火燒了天志的雜貨店，並派人追殺天志父子；茱姐的兄長虎哥在知名的酒吧街營業，小有名聲，茱姐為報答天志恩情，不但提供天志父子落腳處，並讓他在虎哥的酒吧工作；長樂集團當家君姐想要轉型，洗白幫派形象，命令手下不准鬧事，然而世傑不甘心只能活在姐姐的陰影下無法發揮長才，遂跟英國商人合作販毒，鬧出人命；為解決毒品問題，天志和虎哥槓上世傑，為拯救弟弟，君姐不得不插手管事；香港酒吧街，眼看就要掀起戰爭......。

袁和平導演的《葉問外傳：張天志》，有幾個我喜歡的點。

其一，電影有入圍金馬獎最佳動作設計，《葉問外傳：張天志》的武打戲確實精采好看，無論是香港電影常見的棚架對戰、或是有強烈既視感的君姐與張天志的打鬥戲（會讓我想起《臥虎藏龍》）、或是張天志對戰塊頭大他一倍有餘的大魔頭等，都打得虎虎生風，讓人看得熱血沸騰。

其二，《葉問外傳：張天志》不只武打戲讓我想起《臥虎藏龍》，劇情也有一點點相似，張天志或虎哥都想要當個平凡人好好生活著，但是江湖不斷糾纏上來，人的無奈在於越想要退出江湖，才越發現無論走多遠，自己依然身在江湖中，掙脫不了。

其三，天志的兒子張峰崇拜蝙蝠俠、天志在兒子生日那天特地安排去牛排館吃西餐、酒吧街滿滿的西方顧客與為了賺錢而低聲下氣的酒吧業者與服務員、警察局長官清一色是英國人，高官跟英國販毒集團「走得近」，專門派手下（港民）對付港人包庇自家人（英國人）；上述段落都在說明英治時期的香港人對西方文化的憧憬（蝙蝠俠、西餐），也點出殖民者與被殖民者的地位落差。

▲《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）



有趣的是，蝙蝠俠雖是西方產物，但是手上戴著蝙蝠俠手環的英國商人反倒成了壞蛋，而張峰說自己的父親是蝙蝠俠，除了有兒子對父親的崇敬外，更有中國人反轉西方文化觀點的意義，以其人之道還至其人之身（君不見過往好萊塢電影，中國角色要不是丑角就是反派人物，近年在大量中國資金的挹注下，以及好萊塢對中國市場的重視，中國人在電影裡的角色才逐漸變得正面而且話語權也越來越強大）。

另外，天志的兒子常抱怨早餐總是白粥加油條，電影最後，一家人心滿意足地吃著白粥加油條；食物在這部片當然也是一種象徵，從瞧不起自家的食物到珍惜自家的食物，張峰找回了他對國家的認同，一如他的父親張天志在經歷連串事件後，重拾詠春，找回真正的自我。

其四，楊紫瓊演出的君姐一角迷人非常，當年接下父親位置，受到各方壓力與質疑（弟弟的嫉妒、男性大老們的不信任等），卻也一一挺了下來，後來面對一天到晚惹事生非的弟弟，以明快果決的方式解開張天志與長樂集團的心結，甚至出手安排片中大魔頭的最終下場（暗中主導事件的發展）；經歷酒吧街風波後，君姐與弟弟決定離開香港另起爐灶，他們轉去新加坡生活，與新加坡首富結婚，擠身當年排擠她的上流圈子，變成社交名流，多年後，君姐的兒子去美國紐約讀書，認識一名華裔女友，並將女友帶回新加坡與母親認識，這一段故事日後被拍成《瘋狂亞洲富豪》，並在美國獲得票房上的極大成功。（這時空跳太遠了啦！）

▲張晉、楊紫瓊。（圖／華映提供）



整體來說，《葉問外傳：張天志》不錯看，武打戲有看頭，親情與愛情與友情應有盡有，然而我沒有太喜歡電影；一來是感情戲有點粗枝大葉，太過直白；二來影片太主旋律、太賣弄民族情感、太像李小龍時代的作品，只差沒讓張天志劈砍「東亞病夫」招牌；三來《葉問外傳：張天志》片中的西方臉孔，清一色通通都是壞人，壞壞壞連N壞，雖然可以理解為何要這樣安排，但這劇本實在是有點老舊。

最後，張天志說他想要當普通人，沒想到雜貨店被世傑派人給燒了，天志因此大怒，獨闖世傑經營的煙館，一把火燒掉煙館；多日後，天志跟虎哥在天台喝酒，他很感慨地說：「想要當個普通人真難。」，嗯，如果事事都要有仇必報，那想當普通人大概不會是可以實現的夢吧（其實普通人與英雄與梟雄與大盜最大的差別，就在於普通人非常的能忍...）。

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