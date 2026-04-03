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中國滲透已進入制度層　台灣朝野還在各自為政

我們想讓你知道…徐春鶯案不只是一宗違法案件，更揭露出中國一整套已經成形的滲透模式，直接進入台灣制度運作。從起訴內容來看，中國已不再依賴傳統地下布線，而是透過在地協力者，有分工、有安排的操作，且這個模式已可反覆運作，「既有制度正在被轉化為統戰滲透的操作工具」，朝野都應該要提高警覺了。

▲▼徐春鶯。（圖／記者袁茵攝）

▲徐春鶯案起訴書說明了對岸將制度轉化成操作工具，統戰系統運作模式已在台灣運作多年。（圖／ETtoday資料照）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

徐春鶯案的關鍵，不只是一宗違法案件。它揭露出一整套已經成形的滲透模式，正直接進入台灣制度運作。從起訴內容來看，中國已不再依賴傳統地下布線，而是透過在台協力者，以商務交流名義安排人員入境，再脫離原有行程進行政治接觸。這不是偶發行為，而是有分工、有安排的操作。問題不在個案，而在這種模式已經可以反覆運作。

制度工具化讓交流成為掩護

最需要警惕的，是既有制度正在被轉化為操作工具。商務往來與民間交流仍然存在，但只要實際活動與申請目的出現落差，這些原本正常的機制就可能被拿來當掩護。當人可以用合法身分進來，再用另一套行程行動，防線就不在邊境，而是在境內如何掌握。

這種運作方式已經改變了滲透的型態。過去是想辦法進來，現在是進來之後怎麼運作。這不是制度被穿透，而是制度正在被反向利用。

在地協力讓模式可以複製

這類行動不可能由個人獨力完成。從入境申請、行程安排到實際接觸，背後一定有在地協力與接應。更關鍵的是，這些節點並非臨時拼湊，而是依附在既有的商務與交流體系之中，本身就是長期運作的結果。

這代表中國不必然要建立地下組織，即能透過台灣現有管道推動滲透，讓整個過程看起來與一般往來無異。只要制度沒有改變，這套操作就可以不斷重複。這不是漏洞，而是一條已經被反覆使用的路徑。

制度斷點才是真正風險

當制度開始被拿來運作滲透，問題就不在邊境，而在我們自己。真正的問題，在於制度斷在最關鍵的位置。台灣對「怎麼進來」的審查相對完整，但對「進來之後做什麼」缺乏對應機制。當實際活動與申請目的出現明顯落差時，國安體系應該要能即時掌握，而不是等到事發後才追查。

同樣地，負責申請與接待的角色，也不能再被視為單純窗口。既然這些節點已成為運作關鍵，就必須納入法律責任與規範。否則流程再嚴，也會被重新組裝成新的漏洞。

此外，審查不能只停留在文件本身。問題往往不在表面，而在背後的連結與目的。如果制度看不到這一層，再多程序都只是形式。這樣的防線，看起來存在，實際上擋不住。

朝野不能再各自為政

面對這種變化，朝野政黨不能再把國安議題當成政治攻防的延伸。當滲透已經進入制度與日常運作，這不再是單一政黨的問題，而是整個政治體系的責任。現在被揭露的個案，只是冰山一角。

如果還把這些案件當個案處理，等於放任這套模式繼續複製。朝野沒有迴避空間，必須正面合作，儘速推動修法與制定專法，明確界定假交流、真滲透的行為，並將在台協力網絡納入責任範圍。

如果國安議題持續陷入政治對立，實際上就是在替滲透操作騰出空間。當中國已經用制度來運作滲透，台灣若連制度層級的回應都無法形成共識，就是在替對手削弱自己。

守住安全底線靠制度而不是口號

台灣的挑戰，不是要不要開放，而是在開放之下如何守住安全底線。當滲透已經進入制度層，回應也必須拉到同一個層級。這關乎整體安全結構能否維持，而不是單一案件的處理。 

如果錯過補強制度的時機，這套模式不會消失，只會換一種形式繼續出現。真正的關鍵，不在於抓到多少人，而在於這條運作路徑能不能被切斷。這場防衛的關鍵，不在邊境，而在制度本身。

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政治觀察家，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

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關鍵字: 雲論 中國滲透 台灣 洪浦釗

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