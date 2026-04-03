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從台鋼雄鷹訓練基地談起　中職走向產業成熟化的里程碑

我們想讓你知道…真正重要的，不只是「球隊是否擁有一座訓練基地」，而是建設基地背後所代表的決心：願意長期累積、紮實經營的態度。而這樣的態度，正可能成為台灣棒球邁向下一個階段的里程碑。

▲。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年初，台鋼雄鷹宣布位於台鋼科技大學的訓練基地「皇鷹學院」即將啟用，引發球迷關注。台鋼也成為繼中信兄弟之後，第二支擁有完整訓練基地的中職球隊。（圖／記者黃克翔攝）

●高宇辰／體育從業人員

隨著WBC落幕，球員陸續回到母隊投入春訓，中華職棒新賽季即將展開。今年初，台鋼雄鷹宣布位於台鋼科技大學的訓練基地「皇鷹學院」即將啟用，引發球迷關注。台鋼也成為繼中信兄弟之後，第二支擁有完整訓練基地的中職球隊。從球隊經營的角度，台鋼能提供球員更好的訓練環境；若放在職棒產業發展的脈絡中觀察，這是台灣職業棒球逐漸邁向結構性升級的一個里程碑，意義更加深遠。

訓練基地　職棒體系的「新基礎建設」

在成熟的職棒體系中，訓練基地是整個球隊運作的核心。無論是美國職棒或日本職棒，球員培養與競爭力建立幾乎都圍繞訓練基地展開。春訓備戰、二軍養成、技術調整與復健規劃，這些看似「非比賽」的日常，往往才是決定球隊長期戰力深度的關鍵。

訓練基地同時也是球團文化與制度累積的重要場域。在MLB與NPB，春訓甚至發展出所謂的「春訓經濟」，吸引觀光客、媒體與地方社群參與，成為地方產業的一部分。而各球隊精心規劃的主場更不用說，不只是便利的硬體設施，隨著球隊發展，球場也是城市重要的一部分，具備高商業價值與文化底蘊。

在美國各大城市，充滿驚奇歷史的球場早已是體驗美國文化的熱門景點。近年最受矚目的球場經營案例，則是NPB火腿鬥士隊的一、二軍球場規劃。常規賽季主場與訓練基地ES CON FIELD HOKKAIDO，是北海道棒球園區F Village的一部分，園區內除了球場，還有住宿設施、商業設施、餐廳和公寓。最為人津津樂道的是球迷可以邊泡溫泉邊看球賽，而附有溫泉設施的TOWER 11，是用達比修有與大谷翔平在火腿鬥士時期的背號「11號」。

二軍球場預計在2030年前搬遷至北海道，未來將在室內練習場旁邊新建重訓室，預計同時附設包含「運動生物力學」設備的實驗室，目標明年5月完工。新設施面積約為現有的兩倍、約400平方公尺，訓練器材數量也預計將增加一倍。
日本火腿新賽季添加的Trajekt Arc智慧發球機系統，目前在NPB有軟銀鷹和讀賣巨人導入，MLB也有多支球隊使用，大谷翔平同樣使用這套系統。

球團透過穩定的基地運作，一方面導入運動科學、建立訓練流程，另一方面培養球迷與地方連結。雖然基地可能總有一天會老舊翻新、或者搬遷據點，但一座訓練基地的投入，其實是企業對球隊與地方未來十年、二十年以上的長期承諾，更是一國職棒走向產業成熟化的必經之路。

運動科學　現代棒球體系的核心

近年台灣棒球另一個重要變化，是運動科學逐漸普及於職業訓練體系。過去球員養成多仰賴教練經驗與長期觀察，但在現代棒球環境中，數據分析與生物力學已成為重要工具。球速轉速、擊球初速、揮棒軌跡與身體動作效率，都能透過儀器量化分析，使教練與球員更精確地調整訓練方向。

中華職棒近年開始導入這些觀念。例如中信兄弟在二軍體系中配置 Trackman、Rapsodo 等系統，用於分析投球轉速與擊球品質，並結合體能訓練與技術調整。這些改變意味著，棒球訓練已從傳統經驗模式，逐漸轉向數據與科學整合的體系。

但導入運動科學並非易事，相比起源於1876年的美國職棒、與起源於1934年的日本職棒，中華職棒目前發展時間尚短，在球場與訓練軟硬體的建置方面，還有很大的提升空間。而運動科學種種高成本設備，若沒有固定訓練環境，很難長期運作，也使得訓練基地的重要性更加凸顯。

長期以來，由於台灣棒球產業尚未成熟，多數球團在基礎建設投資上相對保守。一個完整訓練基地通常需要標準球場、多球道牛棚、室內練習場、重量訓練室、復健設施與宿舍等空間，但不少球隊仍仰賴租借球場或臨時場地進行訓練。

春訓地點頻繁更換、二軍比賽場地有限，甚至日常訓練需要跨地點移動的情況並不罕見。這樣的環境不僅影響訓練效率，也使教練團難以建立長期追蹤機制。對於需要長期觀察與數據累積的運動科學訓練而言，更缺乏穩定的發展條件。

從職棒到成棒　運動科學開始向下延伸

回頭來看，台鋼雄鷹建設訓練基地的策略意義格外值得注意：作為一支新成立的球隊，若僅依賴短期補強，很難在聯盟競爭中站穩腳步；唯有建立完整的養成體系，才能在長期經營中形成優勢。

從企業經營角度，這項投資也顯示母企業將職棒視為長期事業。透過訓練基地，球隊不僅能穩定培養球員，也能深化與地方社群的連結。當球迷不只是「看比賽」，而是參與球隊日常與文化時，職棒才有可能真正成為城市生活的一部分。

除了職棒球團之外，運動科學概念也逐漸向成棒與基層體系擴散。近年由企業支持的運動科技平台與訓練中心開始出現，例如崇越科技創辦人郭智輝長期推動的XPORTS運動表現訓練體系（隸屬於「全越運動」旗下），便以運動科學為核心，導入投打數據分析、肌力檢測與體能訓練，希望為職業與業餘選手提供更完整的培養環境。

郭智輝多年來持續投入台灣棒球，不僅支持社會人球隊，也推動運動科學資源的建立，希望讓球員在進入職棒前就能接觸科學化訓練。這種由企業投入資源、結合專業訓練系統的模式，正逐漸改變台灣成棒環境，使運動科學不再只是職業球團的專利。

▼回頭來看，台鋼雄鷹建設訓練基地的策略意義格外值得注意：作為一支新成立的球隊，若僅依賴短期補強，很難在聯盟競爭中站穩腳步；唯有建立完整的養成體系，才能在長期經營中形成優勢。（圖／台鋼雄鷹）

▲台鋼雄鷹不投鳥松都更案　下一步全力催生高雄巨蛋球場

「新基礎建設」的連鎖效應

近年中信兄弟率先建立訓練基地，加上統一獅推動春訓參觀活動，都在某種程度上改變聯盟生態。當球團逐步建立完整訓練體系並展現成果，其他球隊勢必面臨比較與壓力。這種「投資地板」的提高，可能促使各隊重新思考基礎建設的重要性。

若各球團逐步完善訓練環境與運動科學支援，不僅能提升年輕球員養成品質，也可能反映在聯盟整體競爭力上。長期而言，甚至有機會讓更多具備旅外能力的年輕球員，相信中職同樣具備完整養成體系。

邁向制度化與長期主義的新階段

訓練基地的落成只是開始，成敗仍在於制度、團隊專業以及持續投入軟硬體建設。但不可否認的是，它象徵台灣社會對職棒經營思維的一種轉變：從英雄主義、話題行銷的短期價值，逐漸走向結構升級與長期投資的成熟產業化階段。

當球團願意投入那些短期難以回收、卻能影響未來十年以上競爭力的基礎建設時，企業、聯盟乃至整個社會看待運動產業的邏輯也會隨之改變。

未來中華職棒若能建立穩定的養成體系、高效的訓練環境與長期經營思維，有天賦的人才便不會視在台打球為畏途，教練、情蒐、訓練、恢復乃至行政體系與商業模式也會更加完善。

真正重要的，不只是「球隊是否擁有一座訓練基地」，而是建設基地背後所代表的決心：願意長期累積、紮實經營的態度。而這樣的態度，正可能成為台灣棒球邁向下一個階段的里程碑。

▼未來中華職棒若能建立穩定的養成體系、高效的訓練環境與長期經營思維，有天賦的人才便不會視在台打球為畏途，教練、情蒐、訓練、恢復乃至行政體系與商業模式也會更加完善。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，賽前大合照。（圖／記者林敬旻攝）

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