桂宏誠／九二共識是確認「尚未完全統一」的一國兩「治」現狀

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（資料照／路透）

●桂宏誠／世新大學兼任副教授，曾任國民黨大陸事務部主任、公務人員保障暨培訓委員會委員、民主文教基金會執行長。

蔡英文總統對習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，簡化成「北京當局所定義的『九二共識』，其實就是『一國兩制』」，進而要全台灣政黨不要再講「九二共識」。中共國台辦隨後發出新聞稿，首度點名批判蔡英文為「赤裸裸地宣示其兩國論分裂立場」。

為什麼國台辦批判蔡英文為「兩國論分裂立場」？簡單說，不接受「九二共識」即味了中國主權的分裂。在大陸官方的表述中，認同「九二共識」確認了兩岸屬「尚未完全統一」的一國兩「治」，進而才有經對等協商出未來「兩制」的「完全統一」。

為什麼兩岸「尚未完全統一」？

大陸官方常講要實現祖國「完全統一」，並非指自香港和澳門相繼「回歸」中國後，只剩下台灣有待統一。港、澳是由英、葡殖民國將主權移交和歸還中國，所以是主權的移轉和回歸，而非「統一」的概念。

習近平在前述紀念會上提到「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變」，表示兩岸都認為世界上只有一個中國，且自己才是中國的正統，所以主權和領土並未分裂。然而，現實上兩岸處於台灣和大陸「分治」的情形，這就是兩岸「尚未完全統一」的部分。

從上述脈絡來看，「九二共識」的「一中原則」是對中國主權並未分裂的確認，這是兩岸以和平方式邁向「完全統一」的政治基礎。在此基礎上，中共對「尚未完全統一」的部分，則主張從兩個中央政府的「兩治」現狀，轉變成一個中央政府的「兩制」。儘管如此，但這並不表示台灣不能也提出統一的方案。

《反分裂國家法》默示中華民國存在的事實

2005年3月，中國大陸因應陳水扁執政既不承認「九二共識」，還大搞「一邊一國」，於是制定《反分裂國家法》對台實施法律戰。但在醞釀制定該法之初，曾討論制定的是「國家統一法」，後因認為兩岸現狀是「分治」而非主權的「分裂」，才放棄制定「國家統一法」。

《反分裂國家法》第1條揭示了立法目的「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，……，維護國家主權和領土完整，……」，表明了「台灣獨立」即屬「分裂國家」，並損害國家主權和領土完整。

該法第2條接著規定：「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。……。台灣是中國的一部分。國家絕不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」，說明了台灣若改變現狀成了「台灣共和國」，則屬分裂國家而可執行《反分裂國家法》第8條中的「非和平方式」，來捍衛國家主權和領土完整。

但從法律的反面解釋和實際運作來看，台灣只要存續中華民國憲法的現狀，中國的主權和領土就從未分割，也就不構成執行《反分裂國家法》的條件。因此，基於「九二共識」核心所制定的《反分裂國家法》，本即默示了中華民國存在的事實。

接受「九二共識」仍可主張「四個必須」

不論「九二共識」、《反分裂國家法》或馬英九執政時期的「外交休兵」，都在現代國際體系下具有「默認」中華民國存在的意義。台灣只要在法理上仍堅持中華民國對中國大陸具有主權，並據以在政治態度上認同兩岸同屬一個中國，就不涉及分裂國家主權和領土的問題。

蔡英文「四個必須」的第一項雖是「必須正視中華民國台灣存在的事實」，但由於她明白拒絕接受「九二共識」，中共自認為她的政治立場是要分裂主權，且雖非台灣獨立但卻是「兩國論」。然而，接受「九二共識」卻仍可主張「四個必須」，並作為兩岸一但邁向統一政治談判時的條件。甚至於，台灣仍保有「台軍」，也未嘗不可能成為第五個必須。

中共對蔡英文拒絕接受「九二共識」，當認為已走向分裂主權的紅線邊緣。面對兩岸彼大我小的現實及關係正走向對抗，台灣民眾尤須避免因誤解，成為可操作彼此敵意的工具。

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