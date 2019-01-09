陳一新／蔡用習擴大宣傳　國民黨撥亂反正

▲習近平、蔡英文。（合成圖／路透、ETtoday資料照）

●陳一新／中國文化大學政治學系講座教授。

中國大陸國家主席習近平2日發表「告台灣同胞書」40週年紀念談話後，在世界各地引發各種不同論述。「習五條」目前最大的受益者是趁機扭曲「九二共識」的民進黨與蔡英文總統，長期主張正宗「九二共識」的國民黨如何撥亂反正，提出令人信服的2.0版「九二共識」，打贏2020年總統與立委選戰，應是當務之急。

繼1日提出「四個必須」後，蔡英文充分利用「習五條」中的統一版「九二共識」與「一國兩制台灣方案」，將二者做出迅速而巧妙的連結，於3日痛批 「九二共識」就是「一國兩制」，台灣絕不會接受。習五條這個「天上掉下來的禮物」，不僅國際媒體誤以為蔡英文為了確保「中華民國台灣主權」，「力抗中國強權」不遺餘力，也讓民進黨原先提出似是而非的「大陸要台灣接受九二共識就是要消滅中華民國」論述，提告了「正當性」。

儘管蔡英文這幾天透過公開記者會與社群媒體發言，而暫時擺脫了九合一敗選後的陰霾，但是「跑得了和尚，跑不了廟」，民進黨終將面對敗選檢討與如何翻轉經濟的政治現實。

兩國論述

首先，蔡英文今年伊始到目前的聲明與談話最大的問題就是沒有真正站在維護中華民國主權的角度去批判習近平談話與「習五條」，而是只站在民進黨所謂「中華民國台灣」的立場，甚至還直呼對岸為「中國」，難怪大陸將蔡英文的論述視為是「兩國論」與「一邊一國」的延伸。最近，北京對她的批判轉趨溫和，主要考量當是不想再被她所利用，或不想繼續提供她子彈。

九二共識等於一國兩制？

其次，蔡英文故意將「九二共識」與「一國兩制」做了連結。她知道，民進黨說什麼都不可能全盤否定「九二共識」，「習五條」中提到的「一國兩制台灣方案」，有如「及時雨」一般，讓她有機會將「九二共識」與「一國兩制」進行連結，甚至劃上等號，要求美國、歐洲等民主國家支持台灣，表面上似乎是在維護台灣主權，其實是將兩岸關係推向對立面與「聯美抗中」的不歸路。雖然這一套論述不會為識者所接受，但要欺騙外國媒體與一般人民卻有一定的效果。

民主的真諦

第三，在欺騙外國媒體與人民強調台灣不會接受「一國兩制」之餘，蔡英文竟然得意忘形要求各政黨不要再談「九二共識」。這樣一來，就凸顯她雖然在美、英兩大老牌民主國家喝過洋墨水，但卻連民主的ABC都不懂的事實，難怪有人說她沒念過書。民主的真諦就是任何人都可以反對某種理念，但卻不可以要求別人不准談某種理念。

2020統獨大戰？

第四，蔡英文要求國內各政黨不要再談「九二共識」，也凸顯她與民進黨其實對2020大選是否演變成「統獨大戰」是感到擔心與憂心忡忡的。

國民黨應站穩立場

當然，國民黨對於今年以來的一些變化，也不能視若無睹。畢竟，蔡英文已充分利用「習五條」達到她的部分政治目的，包括擺脫九合一敗選陰霾、扭轉過去對民進黨不利的反「九二共識」論述、混淆視聽、造成藍營內部各種置疑國民黨在「九二共識」上的「抱殘守缺」、泛藍內部迎合大陸「一國兩制」論調如雨後春筍半冒出，以及部分國民黨內人士的莫衷一是，多少會對泛藍的團結造成不利，甚至對國民黨2020年總統與立委選情造成不利，因此國民黨有必要加以正視並研擬對策。

除了針對民進黨各種分化台灣內部、製造兩岸對立、挑起陸美矛盾、聯美抗陸等手法直斥其非之外，國民黨自己就應先站穩腳跟，根據中華民國的《憲法》，堅守「九二共識，一中各表」的立場，維持國民黨正宗「九二共識」的一貫立場。所謂「君子務本，本立而道生」，正是指國民黨必須先堅守正宗「九二共識」的一貫立場，安內之後，再行攘外。

最後，唯有站穩立場之後，國民黨才能廣納各種有助於讓「九二共識」更上一層樓的建議，使「九二共識」進一步發揚光大。在內容上，「九二共識，一中各表」也應與時俱進，加入和平、民主與兩岸經濟雙贏等元素。在字數上，愈是精簡，就愈能讓民眾朗朗上口。在說明上，也應言簡意該，愈是口語化就愈能讓民眾心領神會、一看就懂。

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