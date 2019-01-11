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侯友宜擺脫不了「老長官」的宿命

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▲ 蘇貞昌 。（資料照／記者周書羽攝）

●李坤隆／教師。

2018的選戰，新北市的戰況是最詭譎的，也是最重要的，畢竟這是國民黨最後的灘頭堡，更是朱立倫競逐總統的試金石；最後，侯友宜以極大的差距勝出，國民黨也在韓國瑜效應下大勝。

在選舉過程中，侯友宜一直尊蘇，而且不斷地以老長官稱呼，結果侯友宜勝出之後，原本以為可以擺脫老長官的陰霾，沒想到，蘇貞昌居然要擔任行政院長，這場老長官的宿命，侯友宜應該感受最深吧！

其實，蘇貞昌與陳其邁出掌行政院，是最無法令人接受的結果，因為敗將不足言勇，更何況，當侯友宜質詢蘇貞昌，或是韓國瑜質詢陳其邁時，那會是如何詭譎的畫面？

更令人無法接受的，從總統府到當事人，對於出任行政院，都沒有一個令人信服的說法，彷彿一切就任時間說明，甚至對於外界的質疑與揶揄，都視若無睹，這就是不負責的作法。

個人認為，總統府應該對於這樣的結果做出說法，即使是看守內閣，也應該賦予政治的正確性，否則造成跛腳內閣，導致國內政務推動無法順利，那更是不可原諒的。

還有，總統應該對於這段時間以來的紛擾，對國人表示最深的歉意，畢竟這麼多的問題，最大的關鍵點還是在於總統的態度，尤其當掌握權力者不願意捨棄，甚至是分享時，過度的握權就會出現更多匪夷所思的行徑，而這樣的做法顯然已經影響到國內政治的發展，光是這一點，蔡總統就應該認錯、道歉。

回過頭再看看侯友宜與蘇貞昌的宿命，更凸顯出國內憲政體制的矛盾性，當然行政院長的任命權在總統，但是總統如果有足夠的選擇性，就不會出現這種貽笑國際的結果了；進一步看，當侯友宜與蘇貞昌在政策上出現爭議時，決定權應該在蘇貞昌手上，但詭異的是，蘇貞昌的民意支持度卻遠不如侯友宜，以蘇貞昌的個性應該也不容易妥協，這種爭執，大家看得下去嗎？

當蔡總統將局面搞得如此複雜，而且弔詭的時候，蔡總統卻還是執意不變初衷，甚至對於這麼多亂象也沒有具體的說明，就讓蘇貞昌就任，那麼，到時候，傷害到的不僅是蘇貞昌執政的正當性，更可能連帶影響到政府的公信力，茲事體大，還望蔡總統用迴廊談話的態度，真誠的面對！

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