外交系統黨務化　推倒國家主權城牆

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

●吳程遠／前全美台灣同鄉聯誼會會長。

對於美國外交圈有點了解的人，不會懷疑國、民兩黨在對美國工作上除了長期存在立場矛盾外，在耕耘力度與影響力上距離也越拉越遠。當海外藍營僑團還沈浸於同溫層的舒適，享受外交與僑務系統的敷衍，綠營長期將青年送到華府訓練，密集有系統性的與美方政壇及智庫學者接觸，即便這層關係並非在文官體系下所建立，但這群種子有朝一日成為政務官，在美台關係上仍有可為。

駐外單位口譯哥趙怡翔外派駐美政治組組長，引發政治風波至今未歇。2017年民進黨將非職業外交官的編制員額的比例提高到15%，讓不具外交特考的資格的人，佔用文官體系公務員的職缺，面對「政治酬庸」、「破壞文官體制」的批評，民進黨傾全黨之力保趙怡翔，無論是否將赴華府述職，這場風暴中趙怡翔都將是最大贏家，成為民進黨的政治新星。

去年大選前AIT前高雄處長杜維浩「我在乎高雄」粉絲團的發文，被視為暗挺陳其邁的表態，這次AIT政治組組長馬志安在臉書上聲援趙怡翔，凸顯出台灣對民進黨政治上失德的憤怒民意，與美國核心利益有一段距離。即便民進黨不當利用行政資源酬庸親信，但對黨內青年如此「不計毀譽、擇惡固執」的提攜，如何不讓這群年輕人對民進黨湧泉以報?

某些外交官被派駐到瘧疾、生活環境惡劣而被外交體系列為「D區」的邦交國，為換得中華民國與邦交政府牢固的外交關係，所做出的犧牲遠超過國人想像。民進黨把美國、日本這類「外交A區」作為安排自家黨務權貴的平台，直接跳到人皆稱羨的職等，月領高薪還受僑團的簇擁吹捧，民進黨這種新黨國思維能為「中華民國外交」做出什麼貢獻，令人難有期待。

在這個講求「根綠苗正」的時代，究竟趙怡翔合不合資格，能月領多少，根本不是重點、民進黨一次次擴張外交圈版圖，讓政治正確凌駕外交專業，亦並非在意失去多少邦交國，而是不惜推倒國家主權對外城牆，開啟「外交黨務化」，讓更多外交官選擇摒棄倫理，讓「順從黨意、取悅上意」成為雞犬升天的捷徑。

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