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【口譯哥駐美】溫朗東／年齡不是問題，年齡歧視才是問題

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▲吳釗燮、口譯哥。（合成圖／ETtoday攝影中心）

●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

前幾天看到趙怡翔（口譯哥）的新聞，覺得有夠無聊，這也可以吵。沒想到一些親中藍營媒體可以吵到現在。不好意思，我講直接一點，真的是在挑戰低能的極限。

機要進用這個制度，蔣經國時代就有了。蔣經國當行政院長的時候，先是在1973年規定行政院各機關只能用2人，後來在1978年還是恢復到5人。基本上，蔣家年代他要用誰，誰敢擋？限制機要人數是為了怕底下官員亂搞，限制的不是自己，而是各縣市的首長。

2002年陳水扁當總統的時候通過了「各機關機要人員進用辦法」，在泛藍長期立院多數一直到2016年，也沒看過國民黨要限縮機要人員的進用。

機要進用跟文官制度本來就是一體兩面，相輔相成。這麼說好了，一家民間公司如果主要靠筆試用人，人員升遷還得要論資排輩，這麼缺乏彈性的公司，在商場上能有競爭力嗎？反過來說，如果公司大了，卻沒建立人資制度，一樣是個悲劇。

簡單的講，看資格、看考試、看年資的文官制度，優點是穩定，缺點是僵化；跳脫制度的機要進用，優點是彈性，缺點是濫用風險。兩者各有優缺，搭配在一起，看執政者怎麼用，用得好不好而已。

要說文官體系就絕對公平，不看人脈只看表現，這也未免太過天真。姑且不論過往公務體系有省籍名額，涉及國家核心權力的軍事外交高官，更是外省籍的天下。這沒什麼，親緣血緣比較能提供穩定的信任感，威權統治者用來穩固權力罷了。

趙怡翔機要進用去駐美代表處，目前來看，一切按照法律制度規範。國民黨要是覺得這套制度不合理，有14年的時間可以改。過去不改，自己用得開心，現在才來鬼吼鬼叫，莫名其妙。

趙怡翔要是能力不足，跟美國的外交關係受阻，從外交部長、行政院長到總統，都免不了政治責任。這樣的政治責任關係，就是機要進用制度的保險機制。

私人企業，人員空降用得好，公司賺錢；用不好，破產解散。政黨政府，機要用得好，政績明顯；用不好，下台落選。

商場上的競爭對手，如果空降了一堆廢物，高興都來不及，只希望他們做越久越好，哪有甚麼好批評？政治上的競爭對手，要是放了一些草包進去，等真的出包再來批評就好，現在擔心一堆幹嘛？真的有那麼憂國憂民、人間大愛、未卜先知？還是內心充滿了對立跟歧視？

拿年紀出來說嘴，真是笑掉大牙。平時滿口國際競爭力，美國最有競爭力的企業，可以有20幾歲的CEO。競爭力不就是這樣？你行，你就上，管你幾歲；你不行，你就下來，管你過去多輝煌。韓粉不是也很愛捧他們的小編多年輕多優秀？

年紀經歷跟人品能力，沒有必然的關係。有熱血無私的長輩，也有虛偽算計的年輕政客；年紀大的，有人經驗豐富，有人故步自封；年紀小的，有人身經百戰，有人難堪大用。

這些罵聲連連的親中人士，平時也愛看中國歷史。怎麼就忘記了諸葛亮二十歲的時候，劉備就三顧茅廬？那時諸葛亮還是個躲在家裡毫無實績的阿宅，靠網路聲量，啊不對，靠口耳相傳把劉備拐來。岳飛31歲（趙怡翔的年紀）已經揮軍北伐，率領三萬五千岳家軍大敗偽齊軍。

年齡不是問題，年齡歧視才是問題。
接著又有人說甚麼外交官很辛苦，努力考試，熬了幾十年，都坐不到那個位子。說這些話的人，我真不知道他們是要幫外交官講話，還是在詆毀外交官。在他們的口中，外交官變得心胸狹窄、唯利是圖、沒有使命感、不懂得團結一心為台灣服務，只想著論資排輩上位。我聽過的外交官優秀者眾，就不知道為什麼藍營人士要把外交官詆毀得這麼卑劣。

更離譜的是還有一些藍營學者政客，說甚麼這是蔡英文不信任外交體系，才要派親信去美國督軍。搞清楚好嗎？現在不是黨國時代了，外交體系不是國民黨的，是隸屬於民選總統的。不是總統要外交體系信任她，是外交體系要追求總統跟外交部長的信任。外交部長覺得趙怡翔有用，外交體系就應該要上下一心團結合作。藍營人士私下揣摩一堆，到底是真的為台灣好，還是見縫插針挑撥離間？

這麼關心官員的任用，怎麼不關心史上最大國賠－－義聯集團對高雄市政府的258億訴訟案？韓國瑜可以明目張膽的大幅招攬義聯人士進入高市府。官商合作到這種程度，涉及到這麼大的金額，以及背後違法、違規、違建的爭議。大是大非的事情不管，管一個駐美組長？

更別提以國防外交自豪的國民黨，馬英九執政其間除了親中之外，台美關係有甚麼建樹？蔡英文可以批評的地方很多，批評她的外交表現，會不會選錯戰場？

有在關心國際情勢的人都知道，美國最挺台灣、拿出最多具體作為的時刻，不就是現在？台灣旅遊法、AIT置產、2018年美軍軍艦三度通過台灣海峽......中美貿易戰下，中國節節敗退，到現在還為了太陽花崩潰的馬英九，還好意思出來廢話？要是當初服貿過了，台灣經濟跟中國綁在一起還得了？

自己執政的時候，機要制度照用，也沒做出甚麼成效，經濟外交都被蔡英文比下去。實績比不贏，假消息炒話題倒是很會。拿年齡歧視出來炒作基層情緒，試圖激起「口譯哥一夕登天」的群眾惡感，我只覺得荒謬至極。真正在天上的人，不用煩惱充氣床墊，不用擔心媒體圍攻，說自己一生充滿挫折，最大的挫敗是不能打NBA。或者見到人就介紹自己爸爸是馬鶴凌。

對了，趙怡翔的父親是誰？我還真不認識。靠爸靠勢的人們國民黨內隨處都是，八德路上的政二三四五代，比逛三創的阿宅還要多。這些事情你不管，去跟一個努力工作的青壯年計較，寫到這裡，我也真是無話可說了。

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