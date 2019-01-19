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【名家看民調】賴祥蔚／2020總統大選：兩大、一中、眾小

雲論

▲2020總統大選各界矚目。（合成圖／ETtoday資料照）

【編按：《ETtoday新聞雲》民調中心1月19日公布2020總統大選的最新民調，結果顯示：國民黨的朱立倫目前以25.3%支持度領先群倫，而台北市長柯文哲則以20.7%支持度緊追在後。《雲論》同步邀請專家深度剖析結果，洞悉最新選情動向。】

●賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長。

《ETtoday新聞雲》2019年1月19日公布最新民調。這份調查預示了一個重大發現：如果沒有意外，2020年總統大選的結果其實已經有了答案。

首先必須指出，民意調查未必可信，過去的經驗告訴我們，假民調太泛濫，很多選前發布的民調數據，都跟後來的選舉結果有非常大的落差，一般認為問題不是出在民意調查的技術，而是這些民調根本已經淪為特定陣營的選舉操弄工具。然而，《ETtoday新聞雲》結合網路與電話訪問的民意調查，經過2018年的選舉檢驗，初步證實具有非常高度的可參考性。

兩大、一中、眾小

從這份民調數據來看，2020年總統大選基本上呈現兩大、一中、眾小的態勢。兩大是朱立倫與柯文哲、一中是蔡英文、眾小則是賴清德與張善政等其他政治人物。在正常情況之下，這個態勢基本上不會有太大的改變，而且朱立倫、柯文哲與蔡英文這三人相較來看，後兩者接下來的挑戰顯然更大。

▲此次民調顯示，2020總統支持度朱立倫、柯文哲分別列居第一及第二。（圖／ETtoday）

為什麼這麼說？雖然選舉瞬息萬變，不到最後開票結果出來，很難論斷到底誰勝誰敗。但是三人之中，朱立倫剛剛卸下新北市長的職務，固然失去了行政資源，但是也立於不敗之地，因為不會再因為執政成績不理想而遭到攻擊。

相較之下，柯文哲雖然連任了台北市長，但是從過去政治人物的連任情況來看，第二任的支持度通常會下滑，除非柯文哲可以大刀闊斧呈現新的施政成績，否則台北市長的職務未必是加分。

至於蔡英文，基本情況跟柯文哲一樣，但是不如之處頗多，例如最近的口譯哥擔任駐美代表處政治組組長事件、監查院彈劾管中閔校長事件、國家通訊傳播委員會裁罰中天新聞台事件，在在都提醒民眾：蔡英文總統領導下的民進黨政府沒有從2018年的選舉大敗得到教訓。

朱立倫開發空間大、蔡英文翻轉難度高

《ETtoday新聞雲》的民調也顯示：朱立倫在20到39歲的年輕族群還有很大的開發空間，這個年齡層也是柯文哲的強處。乍看之下兩人各擅勝場，但是裡面頗有玄機，因為中高年齡族群的政治態度大多已經定型，不太容易改變；至於年輕族群的政治態度則比較容易出現變動。就此而論，朱立倫如果找到好的策略，有機會開發年輕選票；但是柯文哲如果要改變中高年齡族群的政治意向，難度相較比較大。至於蔡英文，在這次民調的各個層面，基本上都呈現落後的情況，翻轉的難度頗高。

▲此次民調顯示，朱立倫的支持度在20~39歲的族群還有很大的開發空間。（圖／ETtoday）

或許有人會問：會不會有人像韓國瑜一樣，短時間內展現爆發力、掀起「韓流」？可能性不大。因為韓國瑜是在政壇沉潛了一段時間之後，以全新、而且接地氣的面貌呈現在眾人眼前，因此讓人驚艷。但是前述兩大、一中在過去這幾年一直在活耀於政壇，所以很難再讓人有什麼大的驚喜。

前述分析的前提，是沒有發生重大的意外事件。現在距離選舉投票還有一年的時間，會不會出現什麼天然或是人為的國內、外意外事件？現在誰也說不準，不然就不叫意外事件了。

▲2020總統人選組合支持度。（圖／ETtoday）

▲此次民調也針對蘇貞昌接任閣揆支持度進行調查。（圖／ETtoday）

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年1月9日至1月15日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為1,527份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（107年12月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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