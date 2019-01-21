ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

施典志／為什麼我不跟風貼十年對比照片，而你也不該貼？

雲論

 

▲在臉書上興起的「十年挑戰」運動引起討論。（圖／達志影像／美聯社）

●施典志，資深編輯、譯者、社群經營者、講師、自由部落客，曾任PC home雜誌副總編輯、T客邦創辦人、博客來總經理特助、Yahoo奇摩社群經理（無名小站、知識+、Flickr）、Rocket.cafe 火箭科技評論編輯總監，目前在ETtoday負責某神秘小計畫。

你永遠不會知道資料會被拿去做什麼，何苦開門揖盜？
最近在幾個大平台上，不少朋友跟著開始貼自己十年前和今天的對比照片；而且這股風潮看似不只台灣，而是風靡全球網友。

但我實在不敢參與這種活動。

Wired有篇文章也在談這件事，說這些素材對機器學習來說，可以說是最好的素材，可以用來訓練機器，更精確辨識人類面孔隨年齡而發生的變化。

下面列出幾個文章提到的重點：

雖然大家上傳的相片可能早就存在 Facebook 資料庫裡了，但上傳的相片中通常有很多「雜訊」（自己面孔以外的人或其他物品、不夠精準的metadata）；透過這個活動，平台可以取得非常純粹，而且經用戶自己精心篩選標示的相片，省下大量力氣；具有年齡識別功能的臉孔辨識不完全是壞事，例如印度新德里警方就用這種方式在四天內找到三千個失蹤兒童，有些已經失蹤多年，以致面容和協尋資訊裡的照片有所不同；但這畢竟只是少數的好例子之一；最重要的是，平台可以掌握更多能用以預測個人面孔變化的個資，因此就有更多難以想像的賺錢方式，例如更精準的定位廣告，甚至是把這些技術和資料賣給情治單位（Amazon 就做過這種生意）。

除此之外，我還想補充幾點風險：

你上傳的這些相片絕不會只停留在平台裡，任何有心人士都能設法取得（還記得 Facebook 的 Cambridge Analytica 事件嗎？不記得的請 Google 一下）；有心人士取得這些可供進行年齡比對的照片，當然也可以拿去訓練自己的 AI 機器學習，然後拿去做各種用途；像是中國情治單位一定很開心，因為可以讓現有的人臉辨識監控系統更加精準、滴水不漏；這些照片甚至還可以拿去當做日後進行 social engineering 的攻擊素材。

資安之外，還有隱私問題

除了資安之外，也順便講一下隱私權保護的話題好了。

兩年多前開始，我就幾乎不在任何社群平台上傳我和家人的相片，特別是小孩子的相片；如果要上傳分享，也頂多分享一些看不到臉孔正面的相片。主要原因除了擔心太多個資被平台或平台以外的人拿去做不明用途之外，也要顧及孩子的隱私。

未成年的孩子，當然不懂什麼是隱私權，也不知道如何保護自己的隱私；但諷刺的是，原本應該在各方面盡到保護孩子責任與義務的父母和長輩，往往就是破壞孩子隱私權的最大元兇。

只要看看社群平台上那些沒事就在曬孩子照片的父母和長輩，就知道我在說什麼了。分享這樣的照片固然可以讓父母和長輩開心幾分鐘，但隱私洩漏的風險卻會跟著孩子一輩子。

而且還是被自己的父母、長輩出賣的，而父母、長輩賺到了什麼？也不過就是幾分鐘的快感而已。

這實在諷刺。

總之，這類在社群平台上的活動，在你參加前，不妨多想個兩分鐘；克制一下分享的衝動，或許會讓自己和家人的資安更安全一些。

熱門推薦》
►新媒體為什麼也不好過？為什麼難以找到可依賴的商業模式？
►能載舟亦可覆舟：令人又愛又恨的網路廣告
►新舊媒體的新出路：從讀者角度出發的思考

►看更多【施典志】專欄

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自施典志《Medium》以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
投稿
申訴
關鍵字: 雲論施典志 雲論 施典志 臉書 十年挑戰 十年前十年後 10yearchallenge 10年挑戰 臉孔辨識
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
【比基尼登山客墜谷】台灣人害怕風險、活在舒適圈的保..
尤里安／美中印太利益碰撞　料敵從寬？
【又見路殺】台灣還想把石虎逼到什麼絕境？
【登山小知識】抽筋的成因？怎麼預防？
馬凱／新總統要許年輕人一個幸福的將來

推薦閱讀

人2／十年挑戰，有好有壞？

下班族／十年前和十年後，始終如一

施典志／能載舟亦可覆舟：令人又愛又恨的網路廣告

溫朗東／全聯廣告創意瀆職？價值底線怎麼畫

吳祚丞／側欄廣告讀心術！瀏覽器記使用者偏好是否侵個..

游佳璇／學生集體腹瀉影片瘋傳！從Netflix病毒..

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

【聲林之王】賽制會太殘酷了嗎？

雪羊／沒有山是黑的

施典志／為什麼我不跟風貼十年對比照片，而你也不該貼..

相關文章

雪羊／沒有山是黑的

雪羊／沒有山是黑的

台灣人只能像籠中鳥一樣，走在官員們畫好的路線上囉？所謂的探勘、尋訪未知，對你們來說都是不好的事情，台灣人只配活在官員給的老鼠滾輪上嗎？如果不..

2小時前

【林鴻堯案】湯文章／法官的意識形態對判決有什麼影響？

【林鴻堯案】湯文章／法官的意識形態對判決有什麼影響？

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

懷孕卻抓包男友睡別人！英女氣炸復仇「122元賣了他的xbox遊戲機」

內政部跟風十年挑戰「2029滷肉飯變這樣」　蘇貞昌蓋樓：一起守護台灣豬豬

內政部跟風十年挑戰「2029滷肉飯變這樣」　蘇貞昌蓋樓：一起守護台灣豬豬

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

釋字 771 號：長大才爭遺產..

釋字 771 號：長大才爭遺產..

【聲林之王】賽制會太殘酷了嗎？

沒有山是黑的

為什麼我不跟風貼十年對比照片，..

法官的意識形態對判決有什麼影響..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面