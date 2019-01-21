【編按：暱稱「G哥」、被譽為「比基尼登山客」的吳女（36歲）日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段，不料卻於19日失足摔落山谷，急忙透過衛星電話向外求援，但最後21日中午被發現時已經無生命跡象。】

●作者／雪羊視界 Vision of a Snow ram。

G哥是位總是能獨攀冷門與探勘路線的高手級人物，這次會在盆駒尾稜上出意外，老實說是讓人擔心的事情，但也沒有非常意外，因為那裡的地形據去過的朋友表示，下溪的時候要非常小心，風險很高。

而那也是我去年8月原本規劃要走的路線。

幸好她福大命大而且觀念正確，不然大概要等到留守人發現他沒下山才會啟動救援機制。在這次意外中，她做了這三件關鍵的事：

1. 有衛星電話可以求援

2. 有GPS可以回報精確座標

3. 有登山計畫書而且有留給山下的友人，讓搜救隊可以掌握他的路線，規劃最有效率的搜救計劃

獨攀的風險本來就比團隊行動來得高，但不是不行，而是需要做好更多準備。如果兩年前同樣是獨攀玩家的李明翰也有做到這三件事的話，他就可以不用餓那麼久了...幫QQ

另外，這種「墜落」的意外，老實說不管是獨攀還是團隊，遇到的機率都差不多，因為不可能手牽手過斷崖，每個人在過地形的當下都是「獨攀」，實在與這次意外沒什麼因果關係。

《 更新：早上玉管處朋友有致電我，玉管處林副處長受訪時的說詞沒有「黑山」，據表示為採訪記者或編輯台另外加上去，然後寫的像玉管處直接表示的，實在不是好作為；也在此向被批判的林副處長說聲不好意思。另外也希望林副處長未來在面對文字報導時，能在刊出後再次和媒體確認原意是否有被誤解，以免像這次的誤會再次發生，謝謝您！》

再來，我覺得玉管處副處長面對媒體時，「黑山」的說詞非常不妥。副處長，我猶記你在前年登山研討會中跟我說你也會爬山，也到國外爬了不少山，那為何又針對這位「已知實力非普通遊客」的登山人，說出了「沒申請」、「黑山」這種話？

你明明知道，有沒有申請，跟意外會不會發生，根本是兩碼子事。還有，她不是不申請，而是根本沒得申請。台灣國家公園入園申請系統，對有實力的登山者而言，根本是一塊絆腳石，因為路線選擇非常僵化，請問「盆駒下無雙」這條路，系統找不找得到？

找不到啊！

如果你們說還有特殊申請管道，請問要怎麼用？有多少人會用？而且它的核准全都是玉管說了算，她就算照常申請，你們會給過嗎？

所以台灣人只能像籠中鳥一樣，走在官員們畫好的路線上囉？所謂的探勘、尋訪未知，對你們來說都是不好的事情，台灣人只配活在官員給的老鼠滾輪上嗎？如果不按照你們的固定路線申請，就是犯罪，就要重罰嗎？

為什麼大多數不爬山的台灣人，可以看著電視說貝爺野外求生好帥好神，卻回頭要求自己國家的登山人「只能走在政府劃定的路線上」，不然就是破壞生態、就是犯法，這是精神分裂，還是外國人才有資格走在原始的森林中面對未知？

戒嚴時代台灣登山界火紅的「探勘」行程，怎麼反倒在解嚴後，變成人人喊打的過街老鼠？

玉管處林副處長，你覺得扼殺台灣人的探險精神、禁絕登山者進入園區內非傳統路的區域，是國家公園的經營宗旨嗎？面對媒體只會「黑山黑山、要罰要罰」，你們怎麼不想想今天黑山是怎麼來的？

正是因為政府不想管理，才會出現「不給申請」的「黑山」。

沒有山是黑的，因為黑的永遠是不願開放、不願用心經營的管理單位的心。

最後，願G哥能平安下山。

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