張淳翔／生氣的資深藝人，代表民進黨改革進入「深水區」？

▲文化部長鄭麗君。（圖／ETtoday資料照）



●張淳翔／政治大學國家發展研究所博士，現任中國科大觀管系及通識中心副教授。

昨（22）日中午餐會，發生文化部長遭資深藝人一巴掌事件，引起社會嘩然。行為人因其舉措被限制住居，雖已道歉，但起因係為中正紀念堂轉型方向，似仍有不同的討論角度。

論者多以為打人就是不對，暴力應予譴責，卻未論及資深藝人何以有如此強烈的意見表達，尾牙餐會應是感恩的氛圍為基調，為何主管部會的首長遭遇如此抗議？如果文化部長有「受辱」之感，是否應思考其所推動的「去蔣化」、「去中化」政策，傷害了相當一部分民眾的情感。或許雙方觀點立場均有所不同，掌握權力的一方，可能更負有政策說明及溝通的義務，以避免若干民眾感受到被邊緣化的危機。

中正紀念堂或許需要轉型，但是需要更多的社會溝通與對話。自由民主是中華民國的立國精神與核心價值，歷任元首亦功過不一，惟非「去蔣化」可粗暴簡單帶過，只討論銅像與儀隊，可能造成台灣社會的進一步撕裂。「去蔣化」政策的推動，在認同政治的轉變過程中，將使得一些族群無法受到主流族群的肯認，帶來新的結構性的不平等。國際人權公約所強調的「平等權」，國家應確保不同群體彼此能平等享有公民、政治、經濟、社會、文化等權利，必要時並給予適當的幫助。「去中化」政策的推動，更可能使得一些族群成為自己土地上的「他者」，因為他的腔調和口音而被視為「外國人」，甚至被懷疑有傷害台灣民主的疑慮，彼此因為差異而相互恐懼。

移民社會的發展路徑或有不同，先來後至的相互尊重彼此包容，才能凝聚彼此。我們自豪於華人民主自由的發展範式，免於政治表態、免於言論審查，但我們真的擁有完整的意見自由嗎？民主鞏固的過程中，是否新的禁忌正在成型？新的自我審查正在社會中蔓延？當我們從文化的大熔爐轉向文化的沙拉盤，沙拉盤上的每一部分，是否能自在的存有？當我們從同化政策轉向文化多元主義的過程，是否能實實在在的尊重差異，還是只能帶來另一種沙文？文化政策理應超越政治，超越政黨意識型態，成為一種對於人性的尊重、人文的關懷，形成文化多樣性的繽紛色彩。

「去蔣化」、「去中化」政策的推動，表面上提高文化主體性，實則危機重重！國民革命軍之父蔣中正，最後可能成為「一位外國人」！在執政黨的轉型正義缺乏社會對話的基礎上，開國元勛及其支持者成為「他者」，在此脈絡之下，吾人似可理解資深藝人的激動情緒及動作。生氣的資深藝人，其實讓我們看到未來政策即將進入「深水區」，如何持續溝通化解對立，避免激烈的族群紛爭，方為執政者應妥為思考的方向。

台灣的優質民主未來如何發展，中正紀念堂的規劃方向，實為重要的指標之一。如果中正紀念堂只剩展覽與市集？如果捷運中正紀念堂站的銘文與花岡石只能消解？對於台灣社會的多元發展真的有益嗎？對於自由、民主、均富的中華民國是否值得驕傲？

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