ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

張淳翔／生氣的資深藝人，代表民進黨改革進入「深水區」？

雲論

▲文化部長鄭麗君。（圖／ETtoday資料照）

●張淳翔／政治大學國家發展研究所博士，現任中國科大觀管系及通識中心副教授。

昨（22）日中午餐會，發生文化部長遭資深藝人一巴掌事件，引起社會嘩然。行為人因其舉措被限制住居，雖已道歉，但起因係為中正紀念堂轉型方向，似仍有不同的討論角度。

論者多以為打人就是不對，暴力應予譴責，卻未論及資深藝人何以有如此強烈的意見表達，尾牙餐會應是感恩的氛圍為基調，為何主管部會的首長遭遇如此抗議？如果文化部長有「受辱」之感，是否應思考其所推動的「去蔣化」、「去中化」政策，傷害了相當一部分民眾的情感。或許雙方觀點立場均有所不同，掌握權力的一方，可能更負有政策說明及溝通的義務，以避免若干民眾感受到被邊緣化的危機。

中正紀念堂或許需要轉型，但是需要更多的社會溝通與對話。自由民主是中華民國的立國精神與核心價值，歷任元首亦功過不一，惟非「去蔣化」可粗暴簡單帶過，只討論銅像與儀隊，可能造成台灣社會的進一步撕裂。「去蔣化」政策的推動，在認同政治的轉變過程中，將使得一些族群無法受到主流族群的肯認，帶來新的結構性的不平等。國際人權公約所強調的「平等權」，國家應確保不同群體彼此能平等享有公民、政治、經濟、社會、文化等權利，必要時並給予適當的幫助。「去中化」政策的推動，更可能使得一些族群成為自己土地上的「他者」，因為他的腔調和口音而被視為「外國人」，甚至被懷疑有傷害台灣民主的疑慮，彼此因為差異而相互恐懼。

移民社會的發展路徑或有不同，先來後至的相互尊重彼此包容，才能凝聚彼此。我們自豪於華人民主自由的發展範式，免於政治表態、免於言論審查，但我們真的擁有完整的意見自由嗎？民主鞏固的過程中，是否新的禁忌正在成型？新的自我審查正在社會中蔓延？當我們從文化的大熔爐轉向文化的沙拉盤，沙拉盤上的每一部分，是否能自在的存有？當我們從同化政策轉向文化多元主義的過程，是否能實實在在的尊重差異，還是只能帶來另一種沙文？文化政策理應超越政治，超越政黨意識型態，成為一種對於人性的尊重、人文的關懷，形成文化多樣性的繽紛色彩。

「去蔣化」、「去中化」政策的推動，表面上提高文化主體性，實則危機重重！國民革命軍之父蔣中正，最後可能成為「一位外國人」！在執政黨的轉型正義缺乏社會對話的基礎上，開國元勛及其支持者成為「他者」，在此脈絡之下，吾人似可理解資深藝人的激動情緒及動作。生氣的資深藝人，其實讓我們看到未來政策即將進入「深水區」，如何持續溝通化解對立，避免激烈的族群紛爭，方為執政者應妥為思考的方向。

台灣的優質民主未來如何發展，中正紀念堂的規劃方向，實為重要的指標之一。如果中正紀念堂只剩展覽與市集？如果捷運中正紀念堂站的銘文與花岡石只能消解？對於台灣社會的多元發展真的有益嗎？對於自由、民主、均富的中華民國是否值得驕傲？

熱門文章》
►轉型、私刑正義都能被允許　那丟鞋、掌摑呢？

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
投稿
申訴
關鍵字: 雲論 張淳翔 雲論張淳翔 鄭麗君 鄭惠中 巴掌 轉型正義 文化部 私刑正義 丟鞋 去蔣化
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
張淳翔／生氣的資深藝人，代表民進黨改革進入「深水區..
張宇韶／一個巴掌下的群眾心理與社會現象
單厚之／轉型、私刑正義都能被允許　那丟鞋、掌摑呢？
周天瑋／中美共榮方程式：對抗沒有市場　務實就是榮耀
費鴻泰／不知何去何從是台灣最大危機

推薦閱讀

張宇韶／一個巴掌下的群眾心理與社會現象

【部長挨巴掌】呂秋遠／只因「忍無可忍」就可以挺暴力..

單厚之／轉型、私刑正義都能被允許　那丟鞋、掌摑呢？

【部長挨巴掌】溫朗東／鄭麗君溫潤的善意，暴力卻不領..

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

【大法官週記】釋字 771 號：長大才爭遺產會太遲..

施典志／為什麼我不跟風貼十年對比照片，而你也不該貼..

城市山人／黑影籠罩我們的山林：比基尼登山客之死

【浩鼎案落幕】林智群／檢方不上訴，Happy en..

【浩鼎案落幕】劉邦繡／檢察官「不上訴」的勇氣

相關文章

文化部長鄭麗君挨巴掌　蘇貞昌：不分藍綠應一致譴責暴力

文化部長鄭麗君挨巴掌　蘇貞昌：不分藍綠應一致譴責暴力

行政院長蘇貞昌，23日下午參訪財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設幸夫愛兒園時，針對文化部長鄭麗君遭到呼巴掌一事，他強調：「..

1小時前

鄭惠中月領6千低收　 卻被爆爽住「7千萬天龍區豪宅」！

鄭惠中月領6千低收　 卻被爆爽住「7千萬天龍區豪宅」！

快訊／鄭惠中一巴掌　鄭麗君被摑後首露面：轉型可討論　不容許暴力

快訊／鄭惠中一巴掌　鄭麗君被摑後首露面：轉型可討論　不容許暴力

鄭麗君推去蔣化遭摑掌　蔣友柏認「中正紀念堂是錯的、不光榮」

鄭麗君推去蔣化遭摑掌　蔣友柏認「中正紀念堂是錯的、不光榮」

鄭麗君被打「官逼民反」？　顏擇雅：郝龍斌比甩耳光更值得憂慮

鄭麗君被打「官逼民反」？　顏擇雅：郝龍斌比甩耳光更值得憂慮

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

【人雲亦云】劉必榮／只為美墨高牆！美政府停擺「史上最久」

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

保護主義與冒險主義的價值觀衝突

釋字 771 號：長大才爭遺產..

為什麼我不跟風貼十年對比照片，..

黑影籠罩我們的山林：比基尼登山..

【浩鼎案落幕】檢方不上訴，Ha..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面