【部長挨巴掌】呂秋遠／只因「忍無可忍」就可以挺暴力..

▲郝龍斌 。（資料照／記者湯興漢攝）

●呂秋遠／宇達經貿法律事務所執行合夥律師。

郝龍斌先生說：

「這一耳光，官逼民反。」

鄭麗君被打一巴掌很痛；但更多人因為刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。

鄭麗君參加資深藝人年終餐會，被同樣姓鄭的宗親打了一巴掌，原因是文化部一連串去中國化政策。

有人振振有詞、譴責暴力。但民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌。

上周，民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

容我照樣造句一番：

我打孩子，為什麼？是因為叫他買肉圓要加辣，他都沒放在心上，所以我打他。

我打老婆，為什麼？是因為叫她不要穿這麼少出門，免得被強暴，我對這件事講很多次了。

我打老公，為什麼？是因為他每天都晚歸，不知道在跟誰鬼混，我很不爽。

我性侵女人，為什麼？是因為他們看起來就是在誘惑我，我對這件事積怨已久，忍無可忍。

我拿刀威脅他，為什麼？是因為用正常的方式他講不聽，是他逼我不正常的。

要打人，藉口可以很多，但暴力就是暴力，沒有理由可言。尤其是當加害人的道歉毫無誠意，而旁邊幫襯的政客又振振有詞，你們到底要我們怎麼教小孩？難道我們要一邊看著不斷重播的畫面，當孩子問我們，爸媽為什麼這個阿姨可以打人，然後我們說，因為這個部長污辱空一格蔣公？

然後，孩子以後也可以打你，因為你老了？

要講忍無可忍？我對於這種縱容暴力、鼓勵公然侮辱別人，明明空一格蔣公反共一輩子，部屬卻相繼投共，還振振有詞的拿肉圓哥來比喻部長，才是積怨已久、忍無可忍。

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