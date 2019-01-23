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【部長挨巴掌】溫朗東／鄭麗君溫潤的善意，暴力卻不領情

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●溫朗東／時事評論家、專欄作家。

文化部在2017年底辦的中正紀念堂轉型正義坊我有去，裡面在做審議式民主，就是一桌七八個身分立場各異的人，輪流發表意見這樣。

即使桌上有些立場南轅北轍，氣氛還是挺和諧的。最暴力的就是藍天行動聯盟，沒報名又硬要進來，被警察擋在外頭。

其實根據2017年12月27日公布的《促進轉型正義條例 》，裡面的第五條寫得很清楚了：「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」

換句話說，現在把中正廟拆掉／改名／改建，完全合法。

是鄭麗君部長懷有一種溫潤的善意，相信民主是要溝通、聆聽、包容各方意見，找出共識與最佳解，轉型的進度才會走得比較和緩。

我得說，這種善意完全的不被領情。你耐心聽他講話，他得意洋洋的給你一巴掌。

有些從威權時代走過來的人，不知道是為了親中，為了中國紅利，為了黨產，還是基於長期未治癒的斯德哥爾摩症候群，他們沒有要跟我們溝通的。他們在使用暴力之後，自鳴得意毫無反省。

我不覺得有跟這種人繼續溝通的必要。

善意是珍貴的資產

如果是這群腦袋充斥黨國思想的人執政，他們才不會辦甚麼公聽會，甚麼審議式民主。促轉條例馬上會被廢掉。

善意是種珍貴的資產，應該放在真心為這塊土地著想的人身上。我不認為施行暴力、緬懷威權統治者的人，有為台灣的未來著想。

要我說的話，我希望現在就找爆破專家來策劃，在2019年2月28號當天，全程網路直播，在主題曲「海洋的國家」演奏下，把中正廟安全迅速的炸掉。（兩廳院可以保留。）主堂體炸掉之後，原址改建為青年公共住宅。

青年公宅一樓公設要有民主紀念碑，寫明這塊地的歷史，這裡曾經是緬懷威權統治者的紀念堂，而這個威權統治者又殺害了多少人，其中有哪些真正值得紀念的民主運動前輩。

我認為這是真正該做的事。

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