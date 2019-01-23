單厚之／轉型、私刑正義都能被允許　那丟鞋、掌摑呢？

▲鄭惠中到文化部向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

文化部長鄭麗君遭資深藝人掌摑，蔡總統在第一時間發文表示，「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由。」

其實同樣的問題，我們也可以反過來問，「如果在威權時代，鄭部長有同樣的機會，只需要承擔相同的代價，會不會做同樣的事？」

事實上，在解嚴之後，民進黨早有不少人做過類似的事：1991年，民進黨立委張俊雄掌摑立法院長梁肅戎，並稱是「深思孰慮」的結果；1993年，國大代表張川田在審查時打了年進70的考試院長被提名人邱創煥兩耳光；更別提立法院後來諸多的肢體衝突。

在國會裡...衝突是解決爭議機制的一環

我不是要講民進黨過去如何如何，我認為國會裡的衝突，都是整體社會解決爭議機制的一環；英國國會執政黨與在野黨席位之間就是兩隻劍的距離，一言不合、拔劍相向，本來就是民主演進的重要一部份。即便國會議員真的受傷，也比讓所有爭議在社會上流竄，衝突在各個角落發生來得好得多。

「紅衫軍」之後，台灣的街頭沉寂了很長的一段時間。一直到馬英九末期的太陽花、蔡英文上任之後的「反年改」，才又讓天龍國重現蛇籠、拒馬。其中的關鍵也是國會無法發揮解決衝突的功能，導致民怨四處流竄。

也才不久之前，七名民眾圍毆「肉圓爸」，結果被網民封為「七俠客」。台南1歲6個月女嬰遭死，居然有400人包圍南檢，要替虐死女嬰討公道；檢警必須要調虎離山，將三嫌從密道送往看守所。這些情緒的背後，除了網路的渲然、快速集結烏合之眾外，本質也是體制內機制的失靈，民眾對於司法缺乏信賴，認為司法沒有辦法解決問題。

鄭麗君遭掌摑之後，民進黨上下一片撻伐之聲。蔡總統說「立場可以不同，但打人就是不對」。民進黨黨主席卓榮泰說，「譴責暴力，其餘免講」！鄭麗君本人說，「個人榮辱事小，民主不容傷害」。民進黨立委則表示，這一巴掌，打在鄭麗君身上，痛在全台灣社會心理。

就在鄭麗君遭掌摑的前一天，前總統馬英九到台中參加二二八事件「二七部隊」老政治犯黃金島的告別式，在靈堂被獨派人士丟鞋攻擊，上面那些人卻沒有講過半句話。

鄭惠中真正觀感不佳之處是「偷襲」、不光明磊落，和反年改人士天差地別；但若真要論，向馬英九丟鞋的獨派人士、圍毆肉圓爸、包圍南檢的義憤鄉民，其實本質也都是小孬孬，高明不到哪裡去。

除了轉型正義、私刑正義 其他都不容挑戰？

近來的四個脫序事件，為何社會有三個不同的標準？是轉型正義就可以？私刑正義也可以，但是其他的不行？丟馬英九鞋子也是轉型正義的一環，尤其在黃金島的告別式上？而鄭麗君本人就是轉型正義的化身，自然不容挑戰？

我們常說，「民主是普世價值」。既然稱之為「普世價值」，就應該是人人都適用同樣的標準，打肉圓爸、圍虐嬰媽、丟鞋馬英九、掌摑鄭麗君，都傷害了相同的價值。如果鄭麗君自認為被打是「傷害民主」，那其他三者自然也應該要是才對；如果只有鄭麗君被打是傷害民主，其他三者卻不是，那就不是真正的民主。

民進黨和綠營支持者，很習慣用「如果在威權時代…」、「如果在中國…」之類的講法，來凸顯台灣的民主成就，彷彿所有的民主成就都應歸因於民進黨，藍軍應該時時感激涕零、銘記在心。所以在馬英九被丟鞋時，就絕對不會出現「如果是在威權時代」這樣的句子；反而會是「馬英九在要求別人包容時，自己應更懂包容，畢竟他是國家元首」之類的話術。

民進黨習慣用這種立場先決的方式，來讚揚台灣的民主成就；用人的色彩來判斷，他是否有資格享受相同的民主。這種用詞、這種態度，本質上就是一種不民主、一種撕裂。

正如前文所說，脫序行為的背後，都是因為社會解決爭議的機制出了問題。如果不是戒嚴，根本就不會有黨外、也不需要黨外；如果不是國民黨不好，也不會有政黨輪替；如果共產黨比台灣民主，統一你擋都擋不住。有本事就把這國家治理好，不必吃蔣介石、習近平的這種豆腐。

鄭惠中事件，對民進黨是短多長空。短期之內，民進黨會獲得不少正面的聲量與社會的同情。但轉型正義幾乎已經可以確定是「票房毒藥」，如果因為鄭惠中事件導致民進黨內獨派氣焰高張、轉型正義再起，對民進黨2020大選絕對不會是好事。

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