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【比基尼登山客】龍應台／她脫光了衣服讓你看見「山的巔峰」

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▲山友回憶比基尼登山客G哥吳季芸，相當熱心，還會將山上垃圾帶下來，甚至買掃帚上山放在山屋供人使用 。（圖／翻攝自臉書）

（編按：比基尼登山客吳季芸，日前到南投獨攀，途中不慎墜谷，雖立即打衛星電話求救，然而搜救人員找到她時已是43小時後，發現吳季芸時，這位人稱「G哥」的傳奇女子已凍僵喪命，外界也掀起一波爬「黑山」的爭議。）

●龍應台／作家、文學學者。成大外文系、美國堪薩斯州立大學英美文學博士。為台北市首任文化局局長和中華民國首任文化部部長。

台灣未解嚴 《純粹大武山》

我曾經是德國的「外籍配偶」。養育孩子是全天候、無休假、無工資的勞動工作，所以我也曾是德國的「外勞」。

和其他的孩子一樣，我的孩子四歲就加入了社區的足球隊，開始踢球。我這個慣性思維認為「保護就是愛」的亞洲母親最大的震撼就是：即使下雨，四歲的孩子照樣在泥濘草地上跑步；即使下雪，四歲的孩子照樣在冰冷雨雪中踢球。

寒風刺骨，就迎著風走出去。霜雪割面，就昂頭闊步跑一圈。跌倒、滑倒、膝蓋破，怎樣？爬起來往前衝啊。

他們滿身泥濘、一瘸一拐走進溫暖的家門，我總是滿心感恩：大自然不是只有陽光酥軟，潤雨如絲。只有接觸大自然嚴苛、冷酷、傲悍的一面，人的體魄才得以強健，人的心靈才得以真正地自由奔放。

墜落在高山之上、深谷之中的年輕女子吳季芸，冰霜僵凍的遺體終於下山了。她的精神，深深震動我：是多麼強大的對心靈自由的追求，使得她一年有一百多天往山的巔峰走去？是多麼宏大的氣魄，支持著一個女子獨自背著背包走進山林最艱難、最孤獨的深處？

穿比基尼又怎樣？她就是脫光了衣服，讓你看見山的巔峰、雲的內裡，又怎樣？巔峰上的她只是用她的方式凸顯了你自己身體的慵惰、視野的短淺、心靈的桎梏罷了。

在華人世界裡，台灣人以政治的解嚴自豪，但是非常不自覺：我們的視野和心靈距離解嚴很遠。

台灣三分之二的土地是山，超過3,000公尺的高山有268座；台灣有88個島嶼，本島的海岸線長1,141公里。所以台灣人很自豪地說，我們有世界級的多元山岳，我們有世界級的美麗海洋。

大部分台灣人不知道的是：因為政治的戒嚴，高山有山禁，海洋有海禁，而政治解嚴了之後，山和海，並沒有跟著政治開放做貨真價實的解嚴。

台灣人慣性思維「保護就是愛」

幾十年來，制定政策的政府害怕災難引來責難，所以禁區劃得越大越容易管理，即使限制人民的行動自由可能違反憲法。而慣性思維侷限於「保護就是愛」的社會大眾，不認為封山禁水有什麼不好，「反正我不會去」，「冒險犯難」是「少數人」的「自私」偏好，不值得支持。

惰性政府和慣性大眾雙重夾殺之下，台灣的山，台灣的海，其實完全不是民主開放社會的大山大海。針對登山、針對近水的種種限制，多如牛毛，層層卡關，迫使愛山愛海的人民鋌而「違法」。也因為禁制思維主導，保護、保險、救援的系統無法完整建立。

台灣有山岳，沒有山岳文化。台灣有海洋，沒有海洋文化。更糟糕的是，社會對這個現象沒有自覺。

吳季芸死了，很多待在家裡整天滑手機的人還譏笑她錯。我想問的是：

她在聲光充斥、虛擬流行的時代裡堅毅不止地鍛鍊體魄——這不是一個現代社會本來就該教育下一代的「體育」嗎？

她無懼冰霜雪雨，冒險犯難——這不是一個開放社會本來就該傳授孩子的「智育」嗎？

她承受孤獨，千山萬水毅然獨行——這不是一個文化成熟社會本來就該教育下一代的修身「德育」嗎？

這怯懦的、懶惰的、心靈閉塞的社會，對吳季芸此刻穿過高山、越過深谷步步回家的遺體，應該感覺的是不忍和慚愧吧。重要的是：我們能不能夠大膽想像一個體魄強健、視野開闊、勇於冒險犯難、真正擁抱山海的台灣呢？

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