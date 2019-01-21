保護主義與冒險主義的價值觀衝突

▲比基尼登山客墜谷去世。（圖／翻攝自臉書）

●作者／蔡季成。

「人人生而自由，卻無處不在枷鎖之中。」──盧梭（Rousseau）

長久以來，常會看到許多網民對發生意外者的批評。有些人顯然完全沒有相關經驗，有些人只是看報導捕風捉影，有些人只是用結果說點後見之明。例子很多，但為了思考方便，我將概括統稱這是一種「保護主義」的態度。

持有「保護主義」態度的人，他們害怕風險，對於不懂的事或行為，一不了解，二不思考，三不體驗，四不溝通。習慣以自我的舒適圈經驗，做自以為是的評斷，兼且很容易聽片面之詞，被新聞或未能查證的訊息帶風向。對於這種情況，我想也只能笑而不語，盡量說明客觀情況。

畢竟這些人想像並且保護自己的生活價值觀，認為什麼事都可以準備妥善，過程也不會（更不應該）有意外發生，世界就是這麼安全和平又美好。麻煩的是他們又會把這套價值觀套用到「別人」身上，而這些別人，就是完全不同的「冒險主義者」。

以我的觀點來看，所謂「冒險主義」的態度，是充滿好奇心，渴望探索未知，勇於挑戰極限，發現不同可能。這類型的人，並非無知或沒有恐懼。而是早在他們要去冒險之前，他們會持續學習，累積經驗，做好準備，然後一步步去摸索極限在哪。

讓我引用Alex Honnold在書中的一段話：「生命寶貴不代表你必須過度保護生命。有些郊區居民擁有閃亮的休旅車，但非常害怕車子有凹痕。有一輛很棒的車子卻不敢開，這有什麼意義呢？」「我試著帶我的愛車到沒去過又有趣的地方，我也會全力保護我的車子不受傷害。不一樣的是，我帶它出發了。」（獨行大岩壁，54-55頁）」

「冒險主義者」會帶他的愛車、探索世界的好奇心、與對生命的熱愛出發；「自我保護者」則是自己想留在安全的地方，卻又想進一步用種種方式限制跟他們不同想法的人。這兩種不同的價值觀，實際上就是社會中對冒險行為的討論衝突。

或許有些人可以溝通，但有些人則實在無法溝通。由於價值觀真的是涉及一個人對待事情全面性的看法。所以當無法溝通時，我個人通常只能擱置討論。

不可否認，一旦意外出現時，冒險者有很大的風險必須以金錢、身體或生命為代價。但問題是，假設他們預見了這個風險，也是在自由的選擇下遭遇這個結果。非在當下處境的人，如果只是在事後說些沒有建設性的批評，不過只是顯露一種廉價的思考跟對無知的恐懼。而聲稱浪費社會資源的人，固然有其角度，但這種角度，或許主要是因為缺乏對整體社會的宏觀理解，目前不放在這裡討論。

當然，並非所有保護主義者都不會改變，而冒險者也不會一直都在旅行的路上。最真實的問題，依舊是當自己面對風險與安全之間時，去練習如何平衡的走在自己可以接受的路上。（或許還包含家人朋友可不可以接受）

生活中的自由總是來自這個問題：自己生活與生命的極限為何，並且如何去獲得生活中選擇的自由？

進一步言，人生而有死，但卻可能向死而生。意思是，人是在有限的生命中面對死亡時，唯一能賦予生命意義的物種。而當人所詮釋的生命意義得以流傳廣被時，就能在他所處的社群中生生不息。

最後，對於世界的冒險與自然的未知，我們都知道並不只有登山。不過，我們仍舊可以用Honnold的這句話作為思考與冒險的起攀點：「山岳在呼喚，而我一定會出發」（The mountains are calling, and I must go--Alex Honnold）

「The mountains are calling, and I must go.原句出自John Muir (1838-1914)」

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