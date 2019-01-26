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蔡百祥／一個月至少500個受虐兒童...若未介入，成年後仍心靈受創

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▲台灣一個月平均約有500個孩子受到虐待，每天約有16、17個確定的兒虐事件。（示意圖／達志影像）

●蔡百祥／我是蔡心，主修兒童心理學的ADHD 臨床心理師。ADHD臨床心理師有兩個意思，第一是我常與 ADHD 的孩子、家庭一起工作；第二是，我有ADHD 。工作專長：兒童心理評估、遊戲治療、情緒行為與依附關係議題、青少年諮商、親職諮詢。

最近快過年了，但兒童虐待、不適當教養的新聞頻傳，看著孩子身上受的傷或是低聲乞求父親不要再動手的畫面，相當令人心痛。根據衛生福利部所公布的數據，去年（2018）每一季（三個月）被通報兒虐的總數大約有12,000-13,000人，真正開案大約有1,500人，也就是一個月平均約有500個孩子受到虐待，每天約有16-17個成案的兒虐事件，還不包含未被發現的黑數。在這些兒虐案件裡面，一半以上都是家內事件（被爸爸媽媽或親人虐待），家內事件最常發生兒童虐待的依序為：不當管教、疏忽、身體虐待、性虐待、精神（情緒）虐待、目睹家暴與遺棄。

兒童虐待的可能特徵

兒童虐待與家庭暴力（即使僅是目睹），會毀滅孩子對世界的正向期待。其實兒童虐待並不少見，若您與孩子有機會較長時間的互動，可以留意孩子是否有以下的現象（國外研究，由蔡百祥臨床心理師整理）。

兒童忽略的可能特徵：容易過瘦或過胖（若為嬰兒，特別容易不能持續增加體重）、高強度情緒索求的行為、偷竊／過度儲藏食物或生活用品、身體不清潔或自我照顧不佳…等。

身體虐待的可能特徵：有孩子或家長無法解釋的受傷，例如：瘀青、燒燙傷、扭傷、衣服遮掩處有傷口或傷痕、骨折…等。

性虐待的可能特徵：精神（情緒）虐待的可能特徵：自信心突然變化、無明顯醫療狀況所產生的疼痛、情緒變化、反覆惡夢、企圖逃家、情緒（例如：易怒）或行為（例如：偷竊）問題。

當然，有上述現象不必然有兒童虐待的發生，但多一分留心總是比較謹慎，若您有疑問請立即撥打「113專線」，由專業社工人員24小時於線上受理家庭暴力、老人保護、身心障礙者保護、兒童少年保護及性侵害、性騷擾事件通報或求助。另外，除國／台語外，亦提供英語、越南語、泰國語、印尼語、柬埔寨語…等，不同之語言通譯服務。

▲兒童受虐可能徵兆。（圖／作者蔡百祥提供。）

兒童虐待的危險因子

兒童虐待的發生並不只是單純加害者的人格、品行或精神出現問題，兒童虐待是更複雜之生物、心理、社會因子結合而導致。根據國外研究，可能產生兒童虐待的危險因子包含：兒童有身心障礙（因此導致父母／照顧者需要花更多精力照顧或長期親職壓力負荷不來）、家庭成員間的疏離、父母／照顧者不了解兒童的需求或身心發展、父母或照顧者本身為家暴受害者、失業／貧窮或缺乏足夠社經地位改善匱乏的家庭環境、家庭關係不睦或父母家暴對方（可能會順便打個孩子）、缺少家庭凝聚力、未成年的父母（孩子養孩子）、單親、非血緣關係的父母（例如：童話故事中灰姑娘的後母）、父母或照顧者有酒精成癮、使用（販售）毒品、親子關係差或不良互動、父母有嚴重「不打不成器」、「體罰是唯一管教手段」的親職教養價值觀、父母壓力大或有身心疾病，例如憂鬱症狀、思覺失調…等、成長在鼓勵以暴力作為解決問題的手段的地區…等等，亦有另一類父母或主要照顧者，常會杜撰或製造孩子的病症，為的是讓孩子接受檢查、治療，而得到某些收穫（此稱為代理孟喬森症候群，Munchausen syndrome by proxy）；當然，也存在相當罕見，但以傷害孩子為樂的父母或主要照顧者。

兒童虐待對孩子的影響

身體受的傷很明顯，可以擦藥或醫療，但是心靈受的傷很隱微，會刻在孩子的靈魂裡。兒童虐待除了導致受傷以外，長期可能會直接影響孩子的交感神經，造成免疫系統容易過度反應，影響身體健康（易有各種身體疾病），亦會改變大腦運作與面對壓力的反應模式。當孩子的大腦非常擔心受到傷害時，孩子會非常容易警戒、防衛、逃避痛苦，長期下來往往無法把精力放在知識、體育、興趣或生涯規劃的探索，對他人、世界的理解也會常保負面思考，面對道德兩難或遭受誘惑時，容易一時衝動壞事。

兒童虐待常讓孩子充滿的擔心、焦慮、困惑（口口聲聲說最愛的人居然傷害自己、疼痛）、對環境與世界的不信任、有困難與他人建立正向互動、受挫反應劇烈，會影響孩子在學校、環境的表現，又會讓孩子更偏離常態的發展。若受虐兒童未經適當的醫療與心理介入，會在孩子成年後，仍殘存心靈受創反應，影響身心發展、情感表達、社交退縮、藥物酒精濫用，甚至暴力循環、精神疾病…等等，就算未嚴重社會規範或出現精神疾病的症狀，但也很容易自我封閉、影響自我觀感、價值觀，不相信自己值得被愛。

兒童保護／兒童虐待的議題需要社會積極的關注，除了政府部門由上而下建構安全的社會體制外，國人亦需要積極留意、多關心他人，減少以暴制暴的心態，多去理解他人的苦難、適時提供協助，而父母親、主要照顧者若長期身心狀況不佳時，難免會有傷害孩子的念頭，但要能積極求助、尋求幫忙。兒童保護需要社政（特別是第一線的社工，相當辛苦，家庭訪視時，有時還會有人身財產安全的疑慮。期待最高指導單位能給予更多實際的支持）、警政、醫療與我們每個人同心協力，成為兒童保護、避免兒童虐待的守門人！

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