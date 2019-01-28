網評／台灣人最常唸錯的12個英文單字

▲無論媒體或網路，台灣的學習英語環境相當友善。(圖／翻攝自EF English Live官網）

作者／戴晚郎

前行政院長賴清德不久前宣示，為提升國家競爭力。要推動中華民國(台灣)在2030年成為雙語國家。高雄市長韓國瑜則再三強調，要把「雙語教育」列為重要市政。這兩項政見其實暗示著：普遍來說，目前台灣人的英文能力並不好。

這本來沒什麼好說嘴的。台灣並非有英語傳統的地區，多數人英文程度不好，很正常！但台灣廣設大學已經很多年了，年輕人裡大學生幾乎比非大學生還要多。照理說，能夠唸完大學，應該有基本程度的英文能力吧？ 何況，無論媒體、網路、出版或影視，台灣的英語環境相當友善，要學習簡直比「一塊蛋糕」還容易。無奈，今天「菜英文」的大學生卻比比皆是。

清大榮譽教授李家同認為，應該是英文課本裡連基本的文法都沒有教好。這可能是原因之一。但我想：出社會後因為沒有使用需要、以及對使用英文的態度不夠認真，可能是更重要的因素。況且，很多人連最簡單的英文單字發音也是錯誤百出，連媒體也不例外。

以前台灣人的「菜英文」現象還沒有那麼明顯。近年來因為網路軟體、社群、電商海嘯般湧現，而這些企業裡其中一些並沒有中文名稱，大家都得唸英文。於是，問題就凸顯了。以下是最常聽到、不少台灣人經常唸錯的12個很簡單的英文單字，列在這裡供大家參考。

1 Ace

意指「王牌」，網球術語中指「直接發球得分」(中文叫「愛司」)。它的發音是A-ce。然而，很多記者或主播在播體育新聞時，總是把它唸成S。在這裡呼籲記者、主播們在英文發音方面要加加油。

2 Amazon

這家全球最大電商，台灣也有許多愛用者，它也經常上新聞。它的發音應該是M-ma-zone。奇怪的是，TVBS一位當家女主播卻老是把它唸成M-zone，裡面的ma不見了！我建議大家不要學。

3 Buddy Buddy

這個英文慣用語跟中文裡的「哥們」、「死忠兼換帖」意思相近。它的發音近似but-dy。但很多台灣人都唸成Body Body。我甚至看過某家晚報頭版的一則新聞裡，記者竟然寫「某某立委跟某某是body body」。這都是發音錯誤害的。

4 Facebook

這個社群媒體大家最熟悉不過了。它的發音並不難，但我一直聽到有年輕人把它唸成Fatsbook，「臉書」變成「肥書」！以前有人把它戲譯成「非死不可」，這是「神翻譯」。如果把這4個字唸快一點，剛好就是它的英文發音，大家不妨試試。

5 Gmail

這個信箱很多人都在用。怪怪的是，G這個英文字母，發音本來接近國語的「知」。但現在有越來越多的年輕人唸成「居」，甚至一個著名本土樂團在藥酒廣告中也這樣唸！整天聽到人們「3居」、「 4居」這樣唸，一度讓我懷疑自己以前是不是唸錯了。不過，我最後的結論是：現代年輕人的英文程度退步了！

6 Line

這個通訊軟體大家都在用，台灣人直接把它譯成「賴」。但台灣人唸英文有一個不好的習慣，常常把N的鼻音省略了，所以往往把Line唸成Lie(撒謊)。這可誤會大了。

7 Made

這個字大家都知道，是Make(製造)的過去式，發音跟「妹」近似，但很多人偏偏唸成Mad，包括電視台的記者。於是Made in Taiwan(台灣製造)，在他(她)們口中就變成了Mad in Taiwan(在台灣發瘋)。

8 Model

這個字也大家都曉得。但可能是因為大家覺得它太簡單了，所以從不肯認真的把發音唸正確。發音明明是「魔豆」，我聽過的記者發音卻十之八九唸成「媽豆」。建議下次多注意點。

9 Name

這是台灣人最普遍會唸錯的一個字：很多人都唸成Lamb。原因跟上面提到的一樣：台灣人唸英文時常常把N的鼻音省略掉。於是，「我的名字」就變成「我的綿羊」了。

10 Percent

意指「百分比」。這是資深一輩台灣人經常會唸錯的字。它的發音是per-send，但他們卻老是唸成per-son。我訝異的是：有經濟部長、學者、名嘴、時尚教主也這樣唸！我想，他們或許知道正確唸法，但因為多年來唸習慣了，改不過來。

11 Rain

唸這個字對台灣人來說是一種折磨，偏偏以前有個韓星就叫這個名字，我聽過唸這個字的台灣人，沒幾個發音準確。它的發音跟Ring相近，但我發現多數台灣人都唸成Ran。我還聽過有人唸成Ruin的。

12 Think

這是蔡總統所養貓咪的名字(想想)，但也是另一個折磨台灣人的英文單字。它的發音比較接近Fink，但很多台灣人把它唸成Sink(沈下去)。除了英文老師可能要負部分責任之外，台灣人不習慣唸這種發音時三分之一舌頭要伸出嘴唇的單字，可能也是重要原因。

或許有人會說，「台式英文」也是「台灣特色」，沒什麼不好，別唱衰台灣人。我無意唱衰任何人。我認為上述例子單純是發音不認真而已，沒什麼值得驕傲，也並非無法改過來。畢竟，跟別人用英文溝通時，把對方所倚賴語言的發音唸正確是一種尊重，也是一種學習的態度。而且，發音不正確造成誤會、意外、甚至鬧出人命的例子，不是沒有發生過，

所以，我雙手贊成賴院長的「雙語國家」以及韓市長的「雙語教育」政策。未來，台灣的孩子終於可以擺脫「菜英文」了！