費鴻泰／蘇嘉全和賴清德沒有明說的事

▲蘇嘉全。（圖／記者張克銘攝）

●費鴻泰／立法委員。

立法院長蘇嘉全近日密集接受訪問，其中透露出一條值得重視的線索，在某家綠媒訪問中，對於藍綠可能和解嗎？蘇嘉全意在言外地說，國家認同是最大問題，「這個比較沒辦法和解。」

如果我們再將卸任閣揆賴清德在台灣制憲基金會一番「制憲建國」論述，以及一貫倡議台獨的民視董事長郭倍宏竟儼然成為獨派力推角逐下屆總統的備選候選人等消息匯整來看，當可得到初步結論：相對於北京對統一出現急迫感，台灣內部的獨派勢力已到了又一次大舉動員、更逼近「著手實施」的境地。

從政多年的經驗令筆者必須指出，再次以制憲為動員基礎，無異於又一次大規模的騙票。綠營雖樂此不疲，但代價卻是人民對藍綠意識型態對立的更加反感，和對政治人物更加不信任。這將是台灣全社會共同的、又一次的價值崩壞。

請問，賴清德果真認為「制憲建國」可行，何以身居廟堂時不置一詞，非到卸任後才大放厥辭？再問，蘇嘉全身為立法院長，如果他的國家認同不是「中華民國」，為什麼不現在就趁民進黨完全執政，著手立法、修法，甚至修憲、制憲，以求理念落實、名實相符？這說明蘇嘉全清楚「制憲建國」之不可行，卻又必以「國家認同」為和解最大障礙。

蘇嘉全之所以閃爍回應卻沒有明言的藍綠和解，卻也是賴清德必須在卸任後才於獨派的場子中強調「制憲建國」，卻始終搬不開這塊阻絆和解的大石頭。

蘇嘉全和賴清德沒有明說的事實真相是，綠營政客深知，台獨是可以頻密動員、反覆驅動，卻禁不起可行性檢驗的騙票提款機，藍綠互鬥正是台灣騙票的寄生環境，民進黨並不真心期待藍綠和解、國人團結。一旦如此，則失去綠營取得政權的有利土壤。

不久前，馬英九前總統在一場專訪中說了重話，他認為太陽花運動訴求之一「兩岸協議監督條例」的立法，「我們被騙了！」馬英九認為當時有一批人以兩岸服貿、貨貿協議的簽署必須全民監督、公開透明，並鼓吹先訂立相關的監督條例，將之法制化的太陽花訴求，馬政府認真以對，但回頭一看，根本是場騙局。至今，不但監督條例胎死腹中，連服貿和貨貿也因大陸單方的對台三十一條措施和蔡政府切斷和北京的溝通渠道等，時空變異而就此成為懸念。

當台灣政壇謊言盛行和騙票成為常態後，筆者不禁想起美國前聯邦調查局長詹姆斯．柯米在他所著「向誰效忠」一書中提到所謂「華府聆聽模式」；也就是一人發言念稿，再換人起立念稿，每人都是左耳進右耳出，誰也說服不了誰。

他還寫道，真正的聆聽除了保持安靜，把對方話聽到腦子裡，還要透過姿勢、表情、聲音告訴對方「我想要你腦子裡的訊息，我要知道你知道的事，我想讓你一直講這件事講不停」，這樣的聆聽功力，必須要有信任、誠意為舖墊。因為不斷的扭曲言行、表裡不一和雙重標準，嚴重不信任已使得台灣社會誰也不願認真聆聽別人，何況藍綠陣營。

柯米的表述說明這樣的難題非台灣獨有，但藍綠的僵局非得我們自己脫困。自從民進黨前主席施明德後，大和解成為絕響，負責任的政黨實應肩起搬開和解大石頭的重擔，務實面對國家認同；而重建信任，是不是可能從那裡破裂，就從那補接？去年三月，立法院前院長王金平一度提議速審兩岸監督條例，當時朝野各黨團也紛有表態，至今匆匆又過一年，即便該法立法背景有變，但綠營中太陽花們也應知當初失信於人，如今或可力助地方政府振興經濟，力謀補救才對。但願這樣的呼聲有人願意認真聆聽。

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