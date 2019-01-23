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費鴻泰／不知何去何從是台灣最大危機

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▲陸委會。（資料照／記者陳政錄攝）

●費鴻泰／立法委員。

陸委會主委陳明通與高雄市長韓國瑜晤面前夕，韓國瑜接受專訪時拋出的質問，頓時又成為傳誦的經典，他問蔡英文總統，既不愛中華民國、不承認九二共識又不敢台灣獨立，到底要把台灣帶往何處？的確，不知何去何從正是台灣最大危機。

蔡英文政府九合一敗選後，由上到下開始改走網紅治國路線，迎合並應用新時代的媒體載具，固然無可厚非，但重要的是，中心思想為何，要傳遞的治國理念和政策才是本，新興社群媒體或平台只是技術工具，捨本逐末，豈是正辦？這說明民進黨至今仍未理解敗選的真正原因，討壓民進黨之所以成為全民最大黨，正是由於件件項項連串堆疊而起的整體觀感。

民進黨擅長杯葛、破壞和抵制；這或與黨外時期一貫向當權者力爭頑抗的歷史基因有關。但完全執政並不能再走這種路線，蔡英文身為總統，「中華民國」四字極不願出口，用「這個國家」瓜代，不愛國也罷，又不敢真的台獨，只能在老綠男發火時安撫討好，國民黨開啟兩岸和平交流的九二共識，又不肯承認，只「破」不「立」，國人如無舵之舟，茫然不知目標。

民進黨還忙著破解既有的政治和社會結構。軍公教本是穩定國家的基石，蔡政府乾脆撕毀國家的承諾，粗暴無情；國軍由黃埔建軍的脈絡，欲連根拔除，發狠欲改陸軍官校校歌而後快，殊不知一支沒有歷史、沒有思想戰備的軍隊，何以維持戰力？斬斷國民黨和國軍的淵源，只是一黨之私，一時乾爽，損害則由國人共同承擔。

更不要說對中正紀念堂磨刀霍霍。面對歷史記憶，理應客觀，吾人不必美化也不用醜化，它的文化意義和對國人情感認同的慰藉，自有一貫以來的價值，民進黨人無視於此，全台追殺銅像，剷除如對寇讎，那裡是對國人同胞呢！吾人雖不同意暴力，卻完全可以理解何以有人掌摑主事者。其來有自。

「拔管」和「東廠」就不用再提，但顯然敗選後這兩件事仍繼續演出，民進黨完全沒有悔改之意；新上任的該黨祕書長羅文嘉認為，民進黨敗在品牌形象出問題，筆者必須指出，民進黨這個品牌已經和仇恨、追殺、黨同伐異畫上等號，愛之可破壞制度刻意拔擢，如吳音寧、口譯哥；惡之則千刀萬里追，如管中閔；這樣的黨怎麼能贏得民心！

回頭說兩岸關係。應對北京，我們最核心的價值就是民主自由，但民進黨執政後，上述的種種行徑無一不是打擊台灣民主自由核心價值，陳明通說，韓國瑜質問蔡英文是「假議題」，其實正是民進黨醉心於破壞對手政黨和不同於己的價值、情感，卻不願花心思建設與鞏固台灣長期以來，國人共同努力達成的成果，用三個字一筆勾銷責任，實在太廉價。

國民黨不是沒有自己的問題，但民進黨目前是完全執政的多數黨，國家交給蔡英文帶領，民意也警告了民進黨，蔡總統，妳到底能不能發揮網紅的功力，說清楚到底帶我們往那裡去！

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