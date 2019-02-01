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林智群／真正「懂法律」的人才不會無故拒檢

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▲警政署強調該案例警員無過失，呼籲民眾配合攔檢否則將可能受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署呼籲民眾配合攔檢，否則將受罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲主筆照片

●林智群／執業律師。

有則新聞描述，一名網友在臉書看似得意寫道：「你看看：懂法律的就是不一樣。」影片中，男子面對員警臨檢，不肯搖下車窗，要求對方出示證件。但接連幾位員警上前，男子都表示，要求對方出示證件才願意配合。過程中男子還不斷對著員警大吼，表示如果想要他移車到一旁，就已經觸犯強制罪。有員警看見後方已經大排長龍，不願與之浪費時間，表明讓他離開，男子則看似相當得意。

 

 

第一，如果只要會講「強制罪」三個字就是懂法律的話，林北還需要念4年念得死去活來嗎？

第二，學武的人一開始被教導的，絕對不是什麼武術，而是自律（不能亂打人之類的規矩），念法律的人，未來是要擔任司法工作的，不管未來擔任法官、檢察官、律師、警察，都是影響別人權益的第一線工作者，我們學到的第一件事情是：守法！

第三，守法這件事情看起來很容易，其實不然！當法律對自己有利的時候，一般人都會選擇遵守法律，但當法律對自己不利的時候，你要不要遵守呢？還是藉自己的法律能力去扭曲解讀，讓自己逃避法律呢？

第四，我舉一個例子，我一個法官朋友有一次在臉書表示他被警察攔下來開交通罰單，然後另外的一個法官同學也說：「對對對，那個路口不能這樣轉。」從頭到尾，就只是一張罰單，那個朋友從頭到尾都沒表明法官身份，其實他表明的話，警察可能就揮揮手讓他走了，這種可能性是存在的，但他只做了一件事：「在罰單上簽字。」那樣的配合，不是害怕，不是不懂法，而是因為懂法律，知道警察沒做錯，自己要配合，被罰活該。

第五，有一種東西叫做自律，真正懂法的人，首先會要求自己守法，該怎麼做，就怎麼做，不會拿一個法律名詞嚇人：「強制罪你知道吧？很恐怖喔！碰我，我就告你！」葉問會一天到晚找人打架嗎？

第六，在法律培養過程，法律人首先被要求的是自律（守法），這樣的要求，確保了他們未來擔任司法官職位或警察工作時，不會亂搞，今天那個民眾可以從容離去，不因為挑釁警察而被逮捕，與其說是因為他懂法律，倒不如說是他開窗後，警察聞到味道、確認了沒有酒駕，考量後面大排長龍的車陣，基於法律賦予警察的裁量權所下的一個決定。

真正懂法律的，不是他，而是警察！

有些人沒被獅子吃掉，不是因為獅子怕他，而是因為獅子吃飽了。

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