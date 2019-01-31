【檢仔聊天室】拒檢的這位先生真的「懂法律」嗎？





（編按：日前一名杜姓民眾拒絕警方臨檢，拒開車窗及停靠路邊，過程不但開手機錄影，還強調警方未出示服務證，違法盤查甚至觸犯刑法強制罪，後來甚至把影片放上臉書社團引發討論。）

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今天小編看到一則新聞如下，看到這邊我們該想的問題是，影片中的這位司機真的「懂法律」嗎？就讓我們來談看看盤查（臨檢）這件事吧。

關於臨檢的合法性，我們之前就有寫過，幫大家找出來，可以回去複習一下。（點此複習）

但今天要談的和一般路上的盤查不太一樣，看起來新聞中的情況比較像是路邊的臨檢站。這時候適用的法條跟在路上隨機盤查就有點不一樣囉，他是適用《警察職權行使法》第6條第1項第6款「行經指定公共場所、路段及管制站者」的情況。

而這款合法的要件必須要「以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限」，並且指定必須是由「警察機關主管長官為之」。

當然有人針對上述的規定有做相關的檢討，而認為必須有以下的限制：

第一，指定之場所必須受到比例原則的限縮而不能過度空泛，像是之前某官員在客運站被盤查，整個客運站都被列為指定場所是否適當？又或者是我覺得整個信義區很危險，就把整個信義區都列為指定場所？

第二，指定之酒測管制站實體上亦須符合「防止犯罪」或「處理重大公共安全或社會秩序事件」而有必要之情形，比如說該路段附近都是熱炒店，時常發生吃完熱炒就酒後駕車的情況。

第三，執行過程中，仍要受到大法官釋字的拘束，而不能任意的進行酒測，仍然要有「合理懷疑」有犯罪嫌疑的時候才可以開始酒測的程序。

回到現實生活來看，假設警察今天在長安東路設攔檢點，要檢視哪些要件呢？首先攔檢點必須是經指定之路段且有防止犯罪之必要，這個時候才可以設攔檢點。再來警察也不能針對每個駕駛都要求酒測，要注意喔，攔檢和酒測還是有程度上的不同，依《警察職權行使法》，經過攔檢點的時候，可以要求駕駛人把窗戶搖下，甚至請到旁邊查驗身份，但並不等於可以直接進行酒測，還是必須對於「酒駕」有合理懷疑的時候，才可以要求對駕駛人進行酒測。

▲杜男拒絕臨檢並要求員警出示警員證。（圖／翻攝自爆料公社）



再來，新聞中的民眾一直要求警察出示證件，認為警察沒出示證件要求他靠邊停是違法，這樣對嗎？

一樣我們要來看《警察職權行使法》第4條，要求員警要著制服或出示證件，這是避免民眾不知道此時警察是警察（像是偵查隊刑警通常都是穿便服，民眾可能無法辨識他們是不是警察，這時候就可以要求出示證件）。而影片中的值勤員警都著制服，明顯可以辨識身份，因此這位先生要求警察出示證件是不合的。

再來，如果值勤員警合理懷疑認為這位先生可能有犯罪嫌疑時，依照《警察職權行使法》第7條，可以要求停靠路邊並查驗身份，這也都是合法且合理的手段。

最後，這位先生如果認為警察要求他出示證件是違法的，依照《警察職權行使法》第29條的救濟程序，可以當場表示異議，並且要求員警「將異議之理由製作紀錄交付」。而員警如果認為異議有理由，就該把人放走；如果認為沒有理由，則是可以繼續執行。但被盤查的人事後如果認為警察違法，就可以提出訴願及行政訴訟。

臺灣是一個法治的社會，所謂的法治，是指執法者必須依法去執行公務，不能恣意的侵害人民的權利，若執法者依法執行時，人民也無須故意刁難執法者，若是認為執法者執法有誤，也必須依循正確的管道救濟權利，而非故意找碴造成執法者的困擾。

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