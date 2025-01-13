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行政院長不副署　仍然是賴政府的選項嗎？

我們想讓你知道…賴總統不接納柯總召大罷免行動倡議，展現國家領導人的高度與智慧。接下來應嚴肅考慮以「大溝通、大和解、大改革」回應社會殷切的期待，為台灣政局帶來新的希望，這才是為政之道。

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲憲訴法覆議案必然會被推翻，這是預期會發生的事，為什麼府院還要大費周章，白走一趟，令人費解。（圖／記者湯興漢攝）

● 游盈隆／台灣民意基金會董事長

為反制在野黨聯手通過的憲政訴訟法修法，行政院1月2日經院會決議提請立法院覆議，並經總統核可。1月10日立法院院會針對覆議案進行表決，結果以62:51否決。接下來，總統必須依據憲法在十日內公布這項法律。

覆議案必然會遭到推翻　為何府院要白走一趟？

憲訴法覆議案必然會被推翻，維持原決議，這是113位立委事先都預期會發生的事，為什麼府院還要大費周章，白走一趟，浪費執政光陰，令人費解。

覆議是行政院制衡立法院的重要憲政手段之一，但除非行政院有相當的把握可以經由覆議過程改變原決議，否則不會輕易動用；因為覆議不過，對行政院長的威信肯定是有傷害的。

再者，府院一旦啟動覆議程序，照理說必採取相應的動作，與在野黨領袖進行政治溝通、協商，不管是檯面上或檯面下，不會甚麼都不做，坐等表決時間到，結果是再遭一次挫敗、一次羞辱、一次打擊。何苦來哉?

最近這半年多來，府院相關人士常把憲政救濟掛在嘴邊，顯示執政當局在國會藍白聯手下一直居於劣勢，無法做出任何有力的反擊，尤其在十月7位大法官卸任後，憲法法庭停止運作，即喪失整體制度結構的優勢。

▼最近這半年多來，府院相關人士常把憲政救濟掛在嘴邊，顯示執政當局在國會藍白聯手下一直居於劣勢，無法做出任何有力的反擊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼最近這半年多來，府院相關人士常把憲政救濟掛在嘴邊，顯示執政當局在國會藍白聯手下一直居於劣勢，無法做出任何有力的反擊。（圖／記者屠惠剛攝）

執政當局　還剩下多少反制手段？

覆議失敗後，執政當局還剩下多少反制的憲政手段可資運用?這不外三個，提請釋憲、暫時處分及行政院長不副署總統公布的憲訴法。

前兩項，有極大時間壓力，遠水救不了近火，只有行政院長不副署可以拖延一點時間，但那將激發朝野更大的對立與衝突，絕對不是正當且正確之舉。至於近日行政院傳出有所謂「預防性權利救濟」之說，實乃高山滾鼓，不通之論。

行政院長卓榮泰會孤注一擲，用不副署的方式來對抗立院多數所通過且總統公布的法律案嗎?我個人期期以為不可，但從種種跡象看來，這個可能性尚未被排除。

畢竟民進黨內戰狼當道並非一朝一夕之事，柯總召的大罷免倡議，和12月初立院黨團「小編挺南韓戒嚴文」，一脈相承，並非偶發或獨立事件。民進黨內躁進的盲動主義力量短期內受挫，不表示就消失無蹤。

如果說，窮盡一切可能的憲政手段與方法仍無法抗衡國會藍白同盟，那就應該認帳，這一局先吞下去，然後改弦更張，另闢蹊徑，追求下一仗的勝利，而不是死纏爛打尋求更大的衝突，與在野力量同歸於盡、相互毀滅。

賴總統不接納柯總召大罷免行動倡議，展現國家領導人的高度與智慧。人民望治心切，接下來應嚴肅考慮以「大溝通、大和解、大改革」回應社會殷切的期待，為鬱悶的台灣政局帶來新的希望，這才是為政之道。

▼總統應嚴肅考慮以「大溝通、大和解、大改革」回應社會殷切的期待，為台灣政局帶來新的希望，這才是為政之道。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德召開全社會防衛韌性委員會第二次委員會議。（圖／總統府提供）

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台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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