中國：新世紀的軍武大國

▲解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）

●石齊平 ／資深媒體人

趕在2024收官前12月26日，中國大陸新一代作戰平台同時有兩架，分別在成都和瀋陽完成首飛，震撼了全球軍事界。

大規模展示各式武器 北京為何如此高調亮劍？

美軍印太司令帕帕羅一改之前高傲語氣，在中國新一代戰機首飛5天，終於說了「這簡直是911之後最緊張的時候」，因為同被視為是第6代戰機的美國NGAD(下一代空中優勢），已在半年前因各種原因被美國空軍部長叫停了。

美國科技首富馬斯克也以「史普尼克時刻」來形容美國面臨的衝擊；此前不久，在他看了中國珠海航空展展示的「九天無人戰機」後，也立即發文批評美國仍在製造的F35在無人作戰時代已失去意義了。

除了兩款第6代戰機外，人們發現，中國似乎已一改過往的低調，最近一陣子，相當密集地亮出各種尖端高科技武器，比如在珠海航空展中亮出的有殲35A(中國第二款第5代隱形戰機）、九天無人機、虎鯨無人作戰艇、彈射起飛的殲15T、機器狗機器狼、颶風-300高功率微波武器、紅旗19防空導彈，及在西安亮相的空警3000新一代預警機、和在上海亮相的76兩棲攻擊艦，再加上幾個月前全程試射的東風31AG洲際導彈等，真讓人看得目不暇給。

北京何以如此高調亮劍，相信必有其戰略及政治考量在此姑不置論，讓我們關注及好奇的是，中國大陸的軍武發展及軍工產業為何會有如此井噴式的表現，竟然讓從來全球首屈一指的軍事大國美國感到震撼。

美國之所以感到震撼，是因為長期以來一向由美國制定的軍武標準及由美國主導的戰爭型態似乎正在被中國取代。前者如第6代戰機的諸多性能和076兩棲攻擊無人機航母的設計理念，無不引領全球；後者如無人作戰武器和戰術的創新等。換個角度看，這恐怕也是美國作為全球世紀霸權首次被其對手超越。

▼美國之所以感到震撼，是因為長期以來一向由美國制定的軍武標準及由美國主導的戰爭型態似乎正在被中國取代。（圖／路透社）

從兩角度、三條件 觀察中國大陸為何長足進步

中國大陸自1979年改革開放以來，各方面都有長足進展，GDP已直追美國成全球第二，但軍事方面，除了火箭軍已具世界一流水平外，海、空軍及其相關軍武總給人一種相對落後、還在緊緊追趕一眾發達國家的感覺。以戰鬥機為例，無論一、二、三代機時代，中國都是望塵莫及；到第四代殲10在1990年代末問世後才有與美國同代F16PK的戰力，但那時美國已有第5代的F22了，所以只能說是望美項背，2001年殲20首飛成功，才算能與美國同為第5代並駕齊驅，必須看到，在新世紀全球能設計製造第5代戰機的國家只有美、中、俄三國。未料還未多久，在美國第6代NGAD還在PPT階段甚至已宣告暫停計劃之時，中國第6代戰機竟橫空出世。如何解讀中國大陸如此這般的軍武產業的加速進展，我們認為，也許可以從兩個角度來觀察。

首先，從發展的戰略角度看。習近平在上台未久的2015年即宣布展開軍事改革，將七大軍區改為五大戰區，將四大軍種改為五大軍種，並持續投入高於經濟增長率的軍費支出，10年來，明顯已見成果，所謂海軍造艦之下餃子現象即為一例；另外，2027年是解放軍成軍100週年，也必然有許多軍武目標要達成，必須全力以赴。

其次，從發展的產業角度看。就更容易明白解放軍何以在短短數十年間就可以取得長足進步。中國大陸的軍武產業除了在1950年代有得自當時蘇聯的援助，及1951年蘇聯解體後有來自烏克蘭軍事科技人才的加持外，主要的還是靠中國本身三個條件都具備：條件一、強大的製造產業鏈基礎。中國製造業產值2010年即取代美國成全球第一，目前總產值已超越美、日、德三大工業國之總和，更重要的是還有全球最完善的產業鏈。造一艘航母，需要600個專業，8000個廠家，中國可以不需外求。

條件二，是強大的科技發展能力。短短二、三十年，中國早已走出了山寨抄襲的階段，成為全球數一數二的科技大國。跟上個世紀的美國一樣，中國已進入了軍事科技發展與民用產業發展相輔相成相得益彰的階段了，北斗定位系統及登月計畫都是很好的例子。

再一個條件三，就是軍民融合體制。打破傳統軍事武器必然由公部門設計製造的舊框框，通過市場機制及策略規劃，讓公部門與民部門進行各種嫁接與合作，就此而言，大疆無人機、宇樹機器狗、及最近突然爆紅的DeepSeek V3大模型等都為佳例。

並非任何國家都有條件發展軍武產業，但一旦軍武產業成為支柱產業，其對國家的生產、出口、就業及科技與軍事發展就都能作出巨大貢獻，在上個世紀的美國之後，中國很可能是下一個。

▼一旦軍武產業成為支柱產業，其對國家的生產、出口、就業及科技與軍事發展就都能作出巨大貢獻，在上個世紀的美國之後，中國很可能是下一個。（圖／路透社）

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