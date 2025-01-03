柯文哲收押、高虹安停審　不尊重司法就無公平正義

● 呂秋遠／律師

在第二次抗告以後，高院發回地院，要求重新審理羈押必要性，台北地院最終裁定將四名被告收押禁見。從3000萬，到7000萬，到最後收押，台北地院立場轉變的考量是什麼？

高等法院的裁定

高等法院在昨天發回的裁定內容裡，直接認定柯文哲等四個人有與其他被告、證人勾串的可能，並且認為還有共犯沒有到案，還洋洋灑灑列出七項柯文哲在案發前串供的事實，所以，要台北地院思考，重金交保、電子腳鐐，都是為了要避免逃亡，但是要怎麼避免串供？

第一次高院的裁定說，要怎麼防止逃亡？所以上一次地方法院的裁定是加重保金，而且加上電子腳鐐。但這一次，高院直接說，地方法院，如果不要羈押，請你們想辦法避免串供。

請問台北地院的法官 要怎麼不讓這些人串供？

根據高等法院這次裁定的意旨，地方法院確實也只能羈押，因為沒有別的方式避免被告等串供。地院下這個裁定的原因，應該是高院發回的意旨要求，高額交保金、電子腳鐐只能避免逃亡，但沒辦法避免串供。

▼前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，檢方兩度抗告成功，台北地方法院再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

所以高等法院、地方法院不公？司法已死？ 賴清德的手伸入高等法院？

同一天，高等法院審理高虹安案件的法官，聲請大法官釋憲，認為立法委員職權行使法的規範，有可能太模糊，所以要求釋憲以後再審判，目前所有程序暫停。這對於高虹安來說，當然是利多。

即便我看不懂這位法官為什麼認為違憲，但是在目前憲法法院停擺的情況下，釋憲遙遙無期，二審的結果當然更是如此。

重點是，裁定釋憲的法官，剛好是發明「實質影響力」的法官，難道也要說高虹安的手伸入高等法院？鄭文燦與陳水扁，都是因為這樣的原因收押。鄭文燦，更是前兩次都交保，但是高院發回第三次以後，就以實質影響力的原因收押，民進黨也沒有因為這樣認為司法不公。

法官裁定要收押的理由，是因為認為柯文哲有實質影響力，之前又有紀錄串供，所以才會做這個決定。高虹安，因為適用法條被認為有違憲的可能，所以停止審判。

只能說，司法是我們最大的公約數，即便心中有政治立場，但也必須尊重最後的決定，否則一下子司法已死，一下子司法復活，社會秩序根本無法維持。

政治人物圖利、貪污，不分黨派，都應該繩之以法。柯文哲收押、高虹安停審，有人開心、有人難過，但是請記得，不尊重司法，就沒有最低限度的公平與正義。

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