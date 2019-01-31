洪仲清／您是賢內助嗎？

▲（圖／達志／示意圖）

●洪仲清／國立台灣大學心理系、心理所臨床組畢業，領有臨床心理師合格證書。「洪仲清臨床心理師」的臉書粉絲專頁，目前人數已突破30萬。常有來自世界不同地區的網友在此留言、討論，學習面對情緒，學習覺察自己與原生家庭間的課題，學習在溝通中傾聽、在忙碌的生活中靜心，以及如何寬解苦痛，跟自己和好。

之前跟一位朋友討論，太太存在的「功能」，似乎是要讓先生有面子。這種說法，在現代看起來怪怪的，可是在以往的社會，這是理所當然！

「一般人對妻子能夠幫助丈夫，使丈夫的事業、學業、品格方面都有了進展，增加丈夫在社會上的地位，就稱他有內助之賢。」～漢語網

媽媽的角色多元，這是我們已經知道的事。但就功能層面來說，還要能「增加丈夫在社會上的地位」這實在是好棒棒，如果太太這麼厲害，為什麼什麼面子都要做給丈夫？自己來不就可以了嗎？

就傳統對良家婦女的定義來說，女性的自我是依附在男性之下，自己的人生跟先生的成就綁在一起。類似「嫁錯郎」的恐懼，常見於古語。

這自然是不平等，是男尊女卑的體現。不過，在傳統上，這是有道德的。

在以前，大部分只有休妻，很少聽到有休夫的。也就是妻子如果沒有做好自己的工作，可以憑男性的主觀，解除婚姻關係，所有的錯還可以怪到女生身上。但如果先生不OK，女性通常要自認倒楣。

所以要當一個賢內助，還要能讓丈夫的品格有進展。所以丈夫的品格，也在妻子的責任範圍，可是又要在男尊女卑的架構下，這實在很扭曲。

（最近有朋友說到，如果光看我的文章，會覺得我是反傳統的人，是很憤世嫉俗的人。如果讓長輩看到，我會有生命危險。嚴格來說，只要每一個人好好地去理解傳統，特別是傳統如何定義家庭裡的各種角色分工，也會看到我所看到的東西，相當扭曲與違反人性，可是偏偏被一個文化執行了好幾千年，這實在令人費解！真的喜歡傳統，就要好好理解它，不是嗎？嘴巴說遵循傳統，又不去深入理解，這又是一個讓我非常疑惑的現象！）

再進一步來說，如果有好處，讓男性先享受。如果有壞處，女性出來扛。這種論述，是男性還是女性創造出來的啊？

再多一種說法，也就是丈夫如果待人處事不周到，那可以給妻子「不賢」的標籤喔。然後丈夫還可以以妻子「不賢」為由，休妻換人做做看。

當女性處在這種心理壓迫下，心理會健康嗎？帶出來的孩子在心理上會健康嗎？整個家庭就真的更能和樂安康嗎？

所以越「傳統」的家庭氣氛，女性的處境越是辛苦。而且執行這些傳統的人，還有可能是女性，這更是讓人糾結錯亂。

我是建議說，以後想當媽媽的人，先來考「臨床心理師」的證照，會對人性有多一點了解，不管是相夫教子，可以先期建設一些本職學能。最主要能消化自己的情緒，先利益自己，然後進一步讓丈夫的品格有進展，實現我們對理想媽媽的多功能期待。

如果下屆選立委，我打算把這個拿來當成我的政見，保證落選，而且保證金還拿不回來，然後比蜂蜜檸檬更快被人遺忘…

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