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宋兆文／中國潛艇釣魚台海面上浮事件探討

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▲防衛省拍到掛旗示威的解放軍潛艦。（圖／取自防衛省臉書）

●宋兆文／前海軍陸戰隊上校、現為國防部資深諮詢委員，國軍將領與兩岸三地媒體稱「宋老師」，著有《決戰釣魚台》、《遙遠的國土》、《釣魚台戰役》。

媒體報導：今年1月12日，一艘中國最新核動力潛艇093B，在釣魚台西北方海域浮出水面，並掛出五星旗表明身份，與另一艘來救駕海域的中國海軍054A級的「益陽號」軍艦會合，潛艇後面還跟了兩艘日本的軍艦，日本媒體不留情面的披露此一事件，中國的軍事節目與新聞則報導：「日本喜歡拍，就讓他們拍吧。」「我們震攝到日本，全都跟來了。」、「中國核潛艦上浮放出兩個信號、台灣慌了。」以主權宣示為宣傳，以英雄行徑做表揚，大加誇讚093B潛艇，在釣魚台海面浮出並掛上五星旗的舉動。

不料卻被知名國防雜誌《漢和》打臉指出，實情是中國潛艇遭美日圍捕48小時，被威脅開火，不得不浮上海面掛旗展示身份。

此一事件，相關媒體各說各話，莫衷一是，到底真相如何？僅就軍事觀點分析如下：

此一事件日本已向中國駐日大使提出抗議，代表093B潛艇是在日本領海之內被發現，入侵領海是事實，所以日本防衛省隨即發起反潛行動。

日本領海有不少敏銳的「水下聽音陣列聲納」，093B潛艇極有可能被陣列聲納發現，亦有可能被美日潛艇，或是P-3C反潛機發現，於是美日展開聯合海空圍堵獵潛。

美日圍堵093B潛艇，應以P-3C反潛機為主，持續輪番在093B潛艇上方海面，投放聲納浮標，強烈聲納波不斷衝擊093B潛艇官兵耳膜，因為知道已被反潛鎖定，只要被攻擊就在劫難逃，造成官兵情緒極度緊張，身心疲憊。

以潛艇行動路線研判，093B潛艇從潛入日本領海到被發現上浮，潛航時間至少超過120小時，120小時的不休不眠，讓093B潛艇官兵精神體力的消耗已到臨界點，再不上浮就會產生操控上的問題。

也有可能陷入，日本啟動的「潛水艇阻攔網」包圍，讓093B無法進退，只能被迫上浮，掛上五星旗是告訴美日：「怎麼樣？！老子是中國潛艇，敢打我試試，最好別試，看！前面來救老子大駕的是中國海軍054A益陽艦，哼！」。

▲日本拍攝的中國093B攻擊核潛艇，後部隆起的龜背很醒目。（圖／翻攝自大陸網站）

號稱最先進、威力最強的「商級」核能潛艇，在此事件中，顯現水下航行噪音分貝仍然不小，讓性能被打折扣所以被活逮，現代潛艇，「安靜」是保命防彈衣，只要被發現，在犀利攻潛武器攻擊下，肯定完蛋大吉。

現代潛艇出港執行任務，是非常機密的行動，剛出港就要下潛，避免衛星偵照，絕對不能被發現，一直到任務完成，返回自己港口前面才可上浮，怎麼會到人家有效攻擊的海域浮起來呢？這可是大大違反潛艇執行任務的原則。

若真是要宣示主權，派出遼寧號與大批護衛艦，浩浩蕩蕩在釣魚台周邊先繞個幾圈，然後來個海空實彈操演，如果嚇得日本不敢干涉，那才叫宣揚國威啊。我由衷希望中國能真的這樣來一下，給那可惡的小日本好看！

從日本公布照片看來，那艘093B潛艇，在波濤洶湧的海上斜斜歪歪航行，當時的風浪應在十一級以上，通常潛艇都是盡量避免在大風浪的海面航行，因為忽然湧來的瘋狗浪，會打翻潛艇造成危險，另外、除了容易被發現之外，也會讓潛艇官兵暈船，造成身體不適。093B上浮還有一種可能，就是潛艇某部分機件故障而不得不上浮。

實際上美日這次的圍堵，美日指揮官心中非常明白，圍堵的對象是中國潛艇，因此非常克制，沒有派水面艦對093B，發射強烈聲納波衝擊，若使用，093B官兵會耳鼻出血，肺腑受內傷，要是動用反潛魚雷攻擊，093B就只能說再見了。

結論，本次事件，中國媒體與網路，在事後被動式的搖旗吶喊，大加喧染，感覺上好像是欲蓋彌彰，客觀看來，是讓中國有些灰頭土臉，093B潛艇表現有點丟人現眼，這會讓093B潛艇官兵多少身心受到挫折。當然、上校潛艇長、政委書記、作戰長等提出檢討報告後，被調離093B是一種必然。

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