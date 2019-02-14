微笑藥師／買保健食品看評價，不客觀

▲保健食品該怎麼買？（示意圖／翻攝自pixabay）



●微笑藥師／「微笑藥師藥局」的專業醫療團隊。

微笑每天受理不同保健食品的諮詢，常被問到保健食品評價如何？不少民眾會事先搜索網路上的使用心得及評價，甚至變成盲從。微笑本周想與大家分享這個有趣的觀念-「買保健食品看評價，不客觀」。

一、每個人狀況不同，評價不客觀

許多民眾會問微笑自己有服用什麼保健食品嗎？事實上我常常不予回答，因為每個人選用保健品的原因不同，微笑適用，不見得民眾適用。舉個簡單的例子，微笑每天看期刊文獻，撰寫微笑文以及回覆留言與諮詢，所以針對眼睛保健相對比較講究。但如果不是如此勞累雙眼狀況，事實上不一定要補充葉黃素與蝦紅素。所以微笑在諮詢過程中，常會不厭其煩的詢問民眾的基本狀況，例如近視度數高低、是否常配戴隱形眼鏡、罹患青光眼/乾眼症與否、使用3c產品的時間及其它相關慢性症等，最主要就是判斷身體機能狀況，以及保健需求，再予以解釋及釐清。所以就算一款高單位花青素的葉黃素產品評價再高，也不適用於想改善眼睛乾澀狀況的民眾。

再舉個常見的例子，很多民眾在選購益生菌前，習慣上網查詢相關產評價。微笑認為，購買前先查清楚相關資料是個很好的習慣，舉凡產品外觀、成分標示、生產公司及原料來源以及相關檢驗資料。但，別人的使用評價，參考性真的不高。服用抗生素引起的水瀉，不少媽媽分享哪類益生菌很好管用，使用評價很高，但應用於乳糖不耐的腹瀉效果就不彰。所以藉由專業人員釐清狀況，才是挑對保健品的關鍵。

二、沒有絕對的商品，只有絕對的衛教

有時會聽到，把你家品質最好產品或賣的最好的產品拿來瞧瞧，微笑總是堅定的說：「沒有絕對好的商品，只有適合與否。」賣的最好的產品，也不一定適合你的狀況使用，更何況沒有交代清楚保健目的，就盲從挑選熱賣產品，往往變成冤大頭。

許多民眾對於直銷會有一個刻板印象，但微笑平心而論，有些直銷產品配方設計的確不錯，若在專業人員或是正確的衛教情況下，也能發揮其該有的保健效益，如同一副撲克牌，在巧妙的利用上，張張是好牌。但如果不分青紅皂白，什麼都推薦同樣商品，衝高業積及銷量，那就算品質再好，評價再高，被用應用於不合適的情況，就無法彰顯其價值。所以影響產品的效果，主要取決在於「正確的衛教」。

三、微笑藥師的建議

購買食品前，最關鍵的因素在於，要先瞭解自己的「需求是什麼」，再來找到「滿足需求的因素是什麼」。再者每個人的身體狀況不同，對別人效果不錯的保健產品，不一定適合我。所以一定要問清楚，「這保健食品，我能不能吃？」必須將自己的身體狀況，服用藥品或其它保健食品，一併告知專業人員。微笑藥師網教大家一個方法，在說出自己身體狀況前，不妨先問，「請問這產品，什麼情況或體質不適合吃」、「這產品的用途是什麼？」，再來說明自己目前的狀況，如此一來，可以避免被錯誤推銷。

商品的評價僅能反應個案的心得，但不適用於不同的狀況，所以起心動念有了購買衝動時，不妨諮詢專業人員的建議，替自己健康多一道把關。

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