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趙春山／不要忽視卜睿哲的逆耳忠言

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▲▼ 趙春山，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會董事長。（圖／翻攝自維基百科）●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）最近發了一封公開信給台灣的獨派人士，強調台獨公投如果成功，對美國有重大意涵。卜睿哲認為，美方對台灣的防衛承諾，「從來都不是絕對的」，而反對台海兩岸任何一方的片面改變現狀，仍是美國政策的核心內容。

世界上本來就沒有什麼絕對的事。川普政府退出「中程核武條約」（INF），讓美國在歐洲的盟邦感到不滿；南韓也擔心川普會因「川金會」而犧牲美國與盟邦的關係。美國確實在台灣有經濟和安全的利益，而且川普上台後，在《台灣關係法》外，又加上了《台灣旅行法》和《亞洲再保證倡議法案》，即從「一法」變成了「三法」，做為加強與台灣關係的法律基礎。但這並不表示美國會為了台灣的安全，更不要說為了台獨，而與中共兵戎相見。

我認識卜睿哲多年，他和已過世的前美國國務院副發言人容安瀾（Alan Romberg），是我接觸過最懂兩岸問題的美國專家。他們兩位不只是「大陸通」，也是「台灣通」。卜睿哲對獨派說的話，當然是從美國的利益出發，但卜睿哲是外國人，「遠來的和尚會念經」，也許他說的話獨派比較聽得進去。

在民主國家，公投本來就是表達民意的一個手段。公投沒有所謂對不對，或是好不好的問題；只是，公投成本較高，結果常是「一翻兩瞪眼」。它不像透過立法展現的間接民主，還有許多轉圜的餘地。卜睿哲舉英國脫歐的麻煩為例，就是因為只有簡單多數支持，公投就獲得通過。

當年阿扁就是熱衷玩公投遊戲，成為中共的「眼中釘」以及美國眼中的「麻煩製造者」，讓自己和讓整個國家處於「兩面作戰」的困境。我們當然不必隨對岸的笛音起舞，但也沒有必要拿石頭砸自己的腳，找自己麻煩。

蔡英文不是「務實的台獨工作者」，但她很務實，知道什麼是可說不可做，什麼連說都不能說，只能「想想」就好。所以，蔡在2018年獨派推動的東奧正名公投運動中，沒有表達支持，也沒有動員民進黨參與支持的行列。

對於蔡的立場，深綠基本教義派應心懷不滿，亟欲把她從爭取連任的路上拉下馬。但「馬上得天下，豈能馬上治之」，處理國家大政方針，靠匹夫之勇是不行的，也不能抱「死道友，不死貧道」的自私心理。

中共逢「九」多變，今年是2019年，是兩岸關係的關鍵一年。習近平在〈告台灣同胞書〉40週年的講話，雖提出民主協商和「兩制」台灣方案等新的對台策略，但基本上還是以和平統一為主調，雖然並沒有排除「武統」這個選項。台灣沒有必要為了一己之私，玩台獨公投這個危險的議題；相反地，台灣應懂得明哲保身、趨吉避凶之道，不要無端去觸動對岸那根敏感的神經。習近平正陷在美中貿易衝突的泥沼當中，說不定「柿子挑軟的吃」，哪天就拿台灣「消消氣」。

「人為刀俎，我為魚肉」這種事，在國際政治教科書中屢見不鮮。為今之計，就是好好辦一場總統選舉，好好想辦法把經濟搞好。民以食為天，連韓國瑜都能在綠色叢叢的高雄打出一片藍天，不難理解，老百姓最想要的是什麼。

對台獨人士來說，會感覺「有夢最美」；但如果沒有「希望相隨」，則午夜夢迴，結果只是一場夢！

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