從美中經濟暨安全檢討委員會年度報告　看中共武力犯台機率

我們想讓你知道…共軍武力犯台要能速戰速決，必需先在幾項關鍵戰力指標上能符合一定的門檻，但最起碼在2027年前，共軍還無法達到應有的標準。

▲。（圖／視覺中國）

▲隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會日前發布2025年年度報告，除點出2027年、2035年和2049年等三個共軍可能犯台的時間，並表示2027年未必是開戰時間點。（圖／視覺中國）

●揭仲／中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commission, USCC)日前發布2025年年度報告，除點出2027年、2035年和2049年等三個共軍可能犯台的時間，並表示2027年未必是開戰時間點；同時也強調，共軍已有能力在幾個小時內執行對台的海上封鎖，並且有可能在很短的時間內就能轉換成攻台行動。同時建議國務院與台灣啟動合作，開啟對外軍售(FMS)合作新模式，由台灣出資支持第三國軍事項目。

平心而論，報告關於武力犯台時間點的分析，與共軍的討論內容大致吻合，但報告認為共軍可在很短時間內轉換成攻台行動，現階段還有待商榷；至於由台灣出資支持第三國軍事項目，除了我方可能無多少財力可援助他國外，被報告點名的可能受援國是否願意，也不無疑問。

共軍2027年犯台機率為何偏低

中共雖然對目前兩岸情勢感到不滿，但短期內把武力犯台列為優先選項的可能性仍舊偏低。

首先是軍事上，共軍2027年應該還無法具備武力犯台時，能在美軍干預產生足夠影響前，於台灣周邊創造絕對有利態勢的把握。

共軍學者關於武力犯台的論述，都強調這個作戰是「在國家統一和領土完整受到嚴重威脅，而其他手段不能解除這種威脅時組織實施的」，其作戰目的是「奪佔和控制全台灣，以便能徹底屈服、摧毀台灣本島的分裂勢力，不讓分裂勢力有死灰復燃的機會」；同時認定在過程中，將不可避免地受「國際政治與外交鬥爭的制約」，特別是「強敵軍事干預」和「連鎖效應」，為避免外力干預與連鎖效應獲得更多準備時間，應力求透過快速的決定性作戰，於最短時間內瓦解國軍有組織的抵抗。

共軍武力犯台要能速戰速決，必需先在幾項關鍵戰力指標上能符合一定的門檻，包括戰略投送能力、指導管制現代大規模聯合作戰的能力，和後勤與動員的效率等；但最起碼在2027年前，共軍還無法達到應有的標準。

更重要的是，現階段北京之所以將「和平統一」列為優先選項，並不完全是統戰口號，而是服膺對國家目標的追求；也就是習近平在二十大政治報告中所提，到2035年時「基本實現社會主義現代化」，將中國大陸的「經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水準」，然後在2049年前成為社會主義現代化強國。

中共領導階層清楚，過程中若在周邊爆發中等規模以上的戰爭，甚至與美軍兵戎相見，國家目標的達成勢必大幅推遲。這意味著北京雖然不會讓統一問題無限期拖延，但現階段還是以國家治理和經濟發展為主，會盡量避免在周邊捲入大規模的軍事衝突；除非兩岸局勢出現北京無法忍受的劇烈變化，例如台灣追求法理台獨，或華府跨越「一中政策」的紅線。

2035年　可能是和統與武統之間的關鍵轉折點

至於北京何時會考慮將武力犯台改為優先選項？筆者的看法與報告類似，即2035年會是一個關鍵轉折點。

首先，共軍多項建軍與改革計畫，都將完成時間點定在2030至2035年，屆時若共軍在戰略投送能力、指導管制現代大規模聯合作戰能力、後勤動員效率與武力投射能力等方面，都取得重大進展，對武力犯台速戰速決的信心將明顯提升。

更重要的是，在習近平已將2049年「中華民族的偉大復興」，與兩岸統一綁定的情況下，若2035年時，兩岸政治情勢仍未出現符合北京期待的發展，在離2049年只剩15年的情況下，不論領導人是誰，北京的急迫感、焦慮感，尤其是領導人所受的壓力，恐怕會與日俱增。

換言之，在2035年後，隨著中共在軍事上「速戰速決」的信心增加，與領導階層對2049年國家統一的焦慮感快速上升，確實有可能讓北京開始考慮將犯台列為優先選項!

共軍仍無法在短時間內　轉換為攻台作戰

至於報告指出「共軍已有能力在幾個小時內執行對台的海上封鎖」，也符合當前的台海軍事形勢。最重要的指標，是共軍在台灣周邊常態性部署軍艦的數量，已從2022年8月裴洛西(Nancy Pelosi)議長訪台後的平均每天4艘，增加為平均每天7至8艘。

以今年1到10月為例，共軍在台灣周邊海域部署的軍艦高達2193艘次，平均每天7.21艘次；這些中共軍艦常態性部署的海域，幾乎都在武力犯台作戰時，具有重要性的戰術位置附近。

換言之，只要北京一聲令下，這些在台灣周邊巡弋的軍艦，即能於短時間內佔領這些戰術位置，開始執行切斷或干擾台灣對外海空交通的任務。

此外，共軍目前也以平均每月約3次的聯合戰備警巡，強化其海空軍戰備部隊於接獲命令後，迅速出動的能力，增援前述在台灣周邊各戰術位置就位的軍艦。

但報告認為當前共軍有能力在很短時間內，轉換成攻台行動，則有言過其實之虞。因為照共軍學者的論述，一但決定犯台，作戰目的就只有軍事占領全台灣、一勞永逸解決台灣問題。

因此共軍要發動海上與空中作戰時，必須同步在東南沿海完成大量人員、裝備與物資的集結，在當前共軍後勤與動員體系尚未完成改革的情況下，這仍需一定時間，最起碼不低於72小時；且因為動員與運輸的規模十分龐大，連共軍學者都承認，整個過程根本無法隱瞞。

但我方仍需警惕的是，依照共軍計畫，希望在後勤與動員體系的改革完成後，能在24小時內完成集團軍所需作戰物資的準備，大幅縮短我方反應的時間。

▼共軍要發動海上與空中作戰時，必須同步在東南沿海完成大量人員、裝備與物資的集結，在當前共軍後勤與動員體系尚未完成改革的情況下，這仍需一定時間，最起碼不低於72小時。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

資助第三國軍事項目　宜從長計議

關於報告建議，應開啟對外軍售合作新模式，由我方資助第三國的非武器支援服務項目，以強化美菲達成的加強國防合作協議(EDCA)，與美國在日本西南島鏈的戰略布局，並與承認台灣的太平洋島國合作，則應從長計議。

雖然在未來數年，我國防支出應會明顯成長，但在支應國軍各項戰力整建計畫，包括待遇調整、新增與復編單位的裝備與後勤支出、持久戰力與後備戰力的強化、戰備與防禦設施整建、大量新興武器系統的採購與維護支出、C5ISR系統現代化、強化戰時通訊韌性，與應付共軍與日俱增之襲擾所需後勤支出後，應該已無餘裕能資助第三國；除非是用於興建美軍預先儲存在菲律賓與日本，有狀況時將緊急運交我方的彈藥及零附件儲藏庫。

但更關鍵的是，報告中被點名的菲律賓與日本，未必敢接受我方的財政援助，因為這勢必會引起中共的強烈反彈與報復。

至於與我方有邦交的太平洋島國，例如帛琉，若有強化軍事設施以支援美軍的需求，可直接透過外交部既有的援外計畫機密預算進行，更能確保我方權益。

▼我國防支出應會明顯成長，但在支應國軍各項戰力整建計畫，與應付共軍與日俱增之襲擾所需後勤支出後，應該已無餘裕能資助第三國。（圖／翻攝 總統府）

▲▼ 。（圖／翻攝 總統府）

揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，現任中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會高級助理研究員。研究領域包括中華民國國防政策、中華民國南海政策、中共軍事改革與中共強制外交專題等。

