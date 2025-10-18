ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
中美貿易戰　沒完沒了？

我們想讓你知道…除非雙方能消除「中國威脅」和「遏制中國」的疑慮；否則，中美貿易戰就會沒完沒了。

▲。（圖／路透）

▲中美關係經過四輪貿易談判創造的緩和氣氛曇花一現，今年第二回合的貿易戰又開始啟動了。（圖／路透）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

中美關係經過四輪貿易談判創造的緩和氣氛曇花一現，今年第二回合的貿易戰又開始啟動了。10月9日，中共公布了對境外「稀土物項」和「稀土技術」實施出口管制的兩份文件。與此同時，中共並規範邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧，必須逐案審批。

中共舉動沒這麼「莫名」　「準備」、「施壓」、「報復」3動機

中共商務部發言人指出，實施管制的目的是：「更好維護國家安全和利益，更好履行防擴散等國際義務」；發言人又表示，此次納入管制的物項範圍有限，同時將採取多種許可便利措施。

對於符合相關規定的，中國政府將予以許可；對於最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口，將豁免申請許可。同時，考慮到各利益相關方履行既有商業合同及滿足合規要求等實際需要，本政策設置了合理的過渡期。

中共此舉確實讓美國措手不及，川普總統即批評這是「莫名冒出」的敵意，並於隔天進行反擊，宣布美國將自11月1日起，對中國大陸進口產品，加徵額外的100％關稅，以及對「任何及所有關鍵軟體」實施出口管制。

英國《經濟學人》認為，中共的舉動或許沒這麼「莫名」，很有可能是出於下列三個動機：「準備」（preparation）、「施壓」（pressure）與「報復」（retaliation）。

首先，中共領導層早就意識到，在經濟戰的時代，稀土是他們最有力的武器之一。因此，他們一直認真建立一套監管框架，無論情勢好壞，都能讓這個武器的邊際效用發揮到極致。因此中共的行為不是即興的，更像是一項預防措施；中共無意將貿易衝突「主動升級」。

其次，施壓是要在與川普會面前，採先發制人的舉動。習近平把稀土管制當成與川普談判的籌碼，讓川普減少對中國大陸產品徵稅，以及放寬晶片出口限制。

中共的籌碼不僅是稀土。中共本月10日宣布對美國晶片製造商高通（Qualcomm）展開反壟斷調查，並對停靠中國港口的美國船隻徵收新費用；此外，中共在生物技術和製藥等領域，還擁有相當的優勢。

中共或許認為，目前是對美施壓的好時機；因為，川普正捲入徵稅引發的司法訴訟，美國消費者因關稅戰面臨嚴重物價上升通貨膨脹，讓共和黨承受即將到來的美國期中選舉壓力。

第三，報復是對美國上月末推出的所謂「50％規則」的憤怒反應。根據這項規則，美方對外國企業實施的任何貿易限制，也自動適用於該企業持股50％以上的子公司。美國官員認為這只是關閉法律漏洞的無害措施；但中共視其為違反近期雙邊貿易談判的精神。

除了上述三項動機，我們不能排除在敏感的今年10月，北京還有內政和外交的考量。

在對內方面，中共即將召開「20屆4中全會」，其中《十五五規劃》是主要課題。面臨經濟放緩和房市低迷，中共對外採強硬措施，或許可以視為對國內民眾的「信心喊話」，展現政府有足夠的底氣，應對外部環境對中共經濟發展的挑戰。

對外方面，在川普第一任期擔任總統國際經濟事務副助理的艾森斯塔特(Everett Eissenstat)表示，中國正在全球貿易關鍵領域展現自己的實力。我認為，這個月即將舉行的亞太經濟合作會議（APEC）適逢其時。對於那些面臨在中美之間「選邊站」壓力的國家，中共釋出的訊息是：不要為了討好美國而犧牲中國的利益。川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）日前就表示，美國可能會施壓柬埔寨、墨西哥與越南等國，要求它們在希望繼續對美出口的前提下，限制與中國的貿易往來。

中美都不希望衝突升溫　關鍵在消除「中國威脅」、「遏制中國」疑慮

相信中美兩強都不希望目前這場貿易衝突繼續升溫。據估計，若關稅提高到100％，對美國消費者的衝擊可能將是原來的五倍；同樣地，中共對美商品徵收的報復性關稅，也將推高美國商品在中國的售價，進而傷害中國消費者。經濟是「下層基礎」，如果雙方都拒絕各讓一步，則新的對抗幾乎肯定會波及到屬於「上層建築」的其他關係領域。

中美關係是當今世上最重要的雙邊關係，中美交惡產生的外溢效應，恐怕沒有國家能獨善其身。《BBC News中文》根據國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，中美兩國合計約占今年全球經濟總量的43％。若這兩個經濟體進入全面貿易戰，導致經濟增長放緩，甚至陷入衰退，將對全球其他國家造成拖累。全球經濟增長勢必放慢，全球投資也可能因此受到打擊。

所幸，這場新爭端仍有關鍵時間窗口供雙方轉圜；川普設定的關稅生效日為11月1日，北京的稀土出口新管制則是12月1日。美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）本月13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信「川習會」仍會舉行；貝森特指出，美中週末有很多溝通，預期本週美中之間也會召開很多幕僚層級會議。

我認為中美之間的矛盾，不是一場「個人外交」就能消除。《紐時中文網》評論指出：新一輪的貿易緊張局勢表明，美中對兩國間競爭的定義存在根本性分歧。對川普來說，貿易與技術等問題可以分開來處理，也就是說，美國認為它在持續升級對華技術限制的同時，又能與中國達成一項重大的貿易協議；但對中國來說，貿易戰和技術限制都是美國全方位打壓中國努力的一部分。

大陸學者王緝思和美國學者李侃如（Kenneth Lieberthal）在共同提出「中美戰略互疑」的研究報告中指出，戰略互疑的一個主要根源就是：對彼此的決策過程，理解和認識不夠。

因此我認為，除非雙方能消除「中國威脅」和「遏制中國」的疑慮；否則，中美貿易戰就會沒完沒了。

▼據估計，若關稅提高到100％，對美國消費者的衝擊可能將是原來的五倍；同樣地，中共對美商品徵收的報復性關稅，也將推高美國商品在中國的售價，進而傷害中國消費者。（圖／資料照）

▲▼（圖／記者張一中攝）

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

關鍵字: 趙春山 雲論 貿易戰 關稅 中國 美國 稀土 習近平 川普

