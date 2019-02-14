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鄭深元／酒駕撞死人可以擬制為殺人嗎？

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●鄭深元／前特偵組檢察官，元曦法律事務所律師。

近來接續發生多起酒醉駕車撞死民眾的事件，酒駕致人於死所造成家庭破碎對社會大眾的衝擊，再次挑起了社會對酒駕的憤怒。據報導，法務部「接地氣」地以新聞稿迅速回應，提出酒駕者在一定酒精濃度（呼氣中酒精濃度達每公升0.75毫克以上）的情形下就認定為殺人的修法構想，藉以安撫國人對酒駕的不滿情緒。然而，酒駕達到一定程度就視同或擬制為殺人這種立法不僅始無前例，且恐將衍生更多問題，實有待商榷。

現行刑法酒醉駕車的條件規定在刑法第185條之3：「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金：一、吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上。二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。三、服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。」「因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。」

亦即，目前司法實務上，只要酒測當時，或回推到酒駕當時之呼氣中酒精濃度達到每公升0.25毫克，即會構成刑法第185條之3之酒醉駕駛罪。又如果行為人因酒駕行為致人於死或重傷，民國102年6月11日修法後，則更有加重處罰之規定，致人於死可處3年以上10年以下有期徒刑，致人重傷可處1年以上7年以下有期徒刑，其實刑度已經相當高。但何以酒駕致死、致重傷的狀況，在102年修法加重之後，仍未有明顯減少？可見，問題根源不在於刑度太低，而是在於國人不尊重他人、喜好勸酒（不會喝就沒誠意、不給臉或不是英雄）及心存僥倖（不覺得會倒楣到被捉或肇事）的民族性。

輿論將酒駕致死案件不減反增歸咎到刑度太輕，甚至認為應該擬制為殺人，恐怕是弄錯重點。再者，實務上若真的發生行為人有假借酒醉壯膽，駕車撞死或撞傷仇家，或不顧一切撞死撞傷無辜用路人之情形，檢察官是可以依刑法殺人罪或故意傷害罪起訴，並非不能解決或處罰，只是目前實務上出現的例子較少。

筆者認為，立法者有權將酒駕致人於死或重傷罪之「刑度」拉高到等同殺人（10年以上、無期徒刑、死刑）或故意致重傷（5年以上12年以下）之刑度，係政府政策之問題，是否有效，恐有疑問，但至少在法律體系上尚不至於產生問題。但是，若以為將酒精濃度超過0.75就擬制有殺人故意以殺人罪來進行處罰，恐將貽笑大方，可以預見後續將衍生更多法院判決、執行之困擾，甚至可能會有違憲、釋憲之問題，不僅模糊焦點，且將使交通部等監理單位藉機躲在法務部後面不作為，恐將無法全盤解決問題，而坐失全民共思改善用路安全的契機。

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