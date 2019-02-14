李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

▲保力達文化。（示意圖／食藥署提供）

●李兆立／時代力量發言人。

華航機師罷工，點燃正反意見的戰火，支持罷工與反對罷工的雙方壁壘分明，各種觀點紛紛出爐。排除部分刻意造假的訊息（例如誣指工會成員是特定政黨成員、內勤假裝地勤）不談，這些不同的觀點，背後其實是不同時代所造就的價值觀，如果不先在這個部分找出可以對話的空間，檯面上的論戰恐怕只會加深歧見，對於罷工的圓滿落幕，幫助實在有限。

相信許多人對「明天的氣力，今天幫你攢便便」、「你是我兄弟」、「喝了再上」這些能量飲料廣告都相當熟悉。這些琅琅上口的廣告詞，其實講出了長年以來，台灣人所信仰的勞動精神：自己疲累不要緊，再撐一下就會過了，為了家庭和公司，為了不造成其他人的困擾，應該不畏吃苦，繼續撐下去。

這樣的價值觀，我稱之為「保力達文化」。

從這個角度出發，自然會認為領高薪的機師就應該比其他人付出更多，更加忍耐和堅持，多累都該自己吞，再撐不住也要撐下去，頂多「喝了再上」。真的撐不下去了，就該自己換工作，怎麼可以跳出來罷工，讓公司和其他員工為難，甚至耽誤旅客的行程？

刻苦耐勞的精神

這樣刻苦耐勞的精神，過去的確陪伴著台灣勞工走了好長一段路，不僅讓許多勞工走出了貧窮，也對國家走出戰後的困頓，做出貢獻。然而，隨著經濟成長階段不同，以及我們更加了解了各項隱藏風險及成本。

例如，過去我們埋首拼經濟的同時，並未意識到對環境造成的損害，最後要付出自己健康及生命來作為代價。當我們了解到，身體產生的異常及疼痛，已經無法靠止痛藥和痠痛貼布緩解，環境污染才是根源時，就已經歷了勞動文化和經濟文化的調整。如今的我們同樣努力拼經濟，但也同時更注意經濟發展造成的水污染、土壤污染及空氣污染。

同樣的，保力達文化，也進入了該調整的時刻。

這次的華航機師罷工，其實涉及兩個層面的議題。一個具有相當專業門檻的「飛航安全」，一個是真正點燃社會戰火的「勞動文化」。

過去我們認為，疲勞是自己的課題，應該靠意志力（加上保力達）來克服，但飛安事故的統計指出，有50%的事故起因歸責於駕駛（pilot error），而駕駛之所以出錯，疲勞（pilot fatigue）是重要因素。無論是國際研究還是我國政府的報告，都指出相同的結論。

相較於過去，我們確實生活在一個飛航安全良好的年代。深究原因，除了飛航設備改善、完善維修規範和加強人員訓練，還有非常重要的一點，就是針對機組人員進行「疲勞風險控管」，以提升對各種狀況的應變能力。這也是國際各家航空的勞動規範，普遍優於華航的主因（當然也優於華航高層所稱的「現行法規」）。

那麼，我們的保力達文化該如何調整？其實不難。因為台灣其實有另一項「以客為尊」的文化，長期以來影響著我們的勞工及產業，從這個文化提煉出最精華的部分，即「服務品質」的要求，一個更好的均衡點，就會逐漸產生。

舉一個大家比較熟悉的例子。在一個值得慶祝的日子，我們特別破費到飯店享受頂級鐵板燒。此時的我們，會希望看到廚師呵欠連連，還是期待廚師拿出最佳表現？如果用餐過程中，廚師不是忘記加鹽巴，就是不小心把菜燒焦，我們是否能接受這樣的服務品質？

同理，正是因為我們付給航空公司如此高昂的機票錢，航空公司又付了機師這麼高的薪水，我們更該要求航空公司和機師拿出更高等級的表現，來保障我們的安全。這就是真正追求服務品質的「以客為尊」。

更何況，機師負責的可不只是美味或美觀，而是最最重要的乘客安全。然而，鐵板燒廚師的疲勞，我們還看得到；機艙裡頭的機師是否疲勞，只能靠法規和公司把關。我們會希望這些公司給予廚師和機師充分的休息，還是希望公司發給他們能量飲料，「喝了再上」就好？

以客為尊？

關鍵是，如果只想爽領高薪，機師何必出來抗議？照最近許多「鍵盤機師」的說法，「反正是飛機自動駕駛」，機師再精神不濟，影響處理各種狀況的反應力及判斷力，總是會完成飛行，過程中可能的顛簸和風險，最後沒出事就好，反正飛得更好更穩也不會有獎金。除非是為了想提供乘客更好的安全及服務，機師何必從去年向公司要求到現在？

為了不要老是疲勞飛行，讓全機乘客承擔更高的風險，機師們持續向公司提出疲勞報告（fatigue report），卻不斷被華航高層忽視，結果只好採取最後的手段，也就是這場罷工。

其實，這正是「以客為尊」的服務品質文化所最需要的。員工自主要求自己的公司改善規範，來提供給消費者最好的表現。而要達到這樣的目標，給予勞工適當的權利保障，甚至進一步站出來對抗持續擺爛的企業，直到它改善為止，而不是拿消費者的品質和安全開玩笑。無論站在勞動權益的角度，還是消費者權益的角度，其實都可以試著樂觀其成。當各項產業都應該逐漸朝這個方向調整邁進，讓我們的勞工在完善的制度下，拿出更好的表現，才能讓台灣人享有更優質安全的生活。

謝謝保力達文化過去一段時間以來的照顧。接下來，就讓更完善的制度及勞權意識，來守護台灣勞工和消費者的服務品質了。

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