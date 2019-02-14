ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line weibo
雲論
焦點評論 人雲亦云 政治外交 兩岸觀察 司法人權 財經科技 教育生活 健康美妍 星光影評 圖文專區 雲論菁英 公民發聲
> >

李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

雲論

▲保力達文化。（示意圖／食藥署提供）

●李兆立／時代力量發言人。

華航機師罷工，點燃正反意見的戰火，支持罷工與反對罷工的雙方壁壘分明，各種觀點紛紛出爐。排除部分刻意造假的訊息（例如誣指工會成員是特定政黨成員、內勤假裝地勤）不談，這些不同的觀點，背後其實是不同時代所造就的價值觀，如果不先在這個部分找出可以對話的空間，檯面上的論戰恐怕只會加深歧見，對於罷工的圓滿落幕，幫助實在有限。

相信許多人對「明天的氣力，今天幫你攢便便」、「你是我兄弟」、「喝了再上」這些能量飲料廣告都相當熟悉。這些琅琅上口的廣告詞，其實講出了長年以來，台灣人所信仰的勞動精神：自己疲累不要緊，再撐一下就會過了，為了家庭和公司，為了不造成其他人的困擾，應該不畏吃苦，繼續撐下去。

這樣的價值觀，我稱之為「保力達文化」。

從這個角度出發，自然會認為領高薪的機師就應該比其他人付出更多，更加忍耐和堅持，多累都該自己吞，再撐不住也要撐下去，頂多「喝了再上」。真的撐不下去了，就該自己換工作，怎麼可以跳出來罷工，讓公司和其他員工為難，甚至耽誤旅客的行程？

刻苦耐勞的精神

這樣刻苦耐勞的精神，過去的確陪伴著台灣勞工走了好長一段路，不僅讓許多勞工走出了貧窮，也對國家走出戰後的困頓，做出貢獻。然而，隨著經濟成長階段不同，以及我們更加了解了各項隱藏風險及成本。

例如，過去我們埋首拼經濟的同時，並未意識到對環境造成的損害，最後要付出自己健康及生命來作為代價。當我們了解到，身體產生的異常及疼痛，已經無法靠止痛藥和痠痛貼布緩解，環境污染才是根源時，就已經歷了勞動文化和經濟文化的調整。如今的我們同樣努力拼經濟，但也同時更注意經濟發展造成的水污染、土壤污染及空氣污染。

同樣的，保力達文化，也進入了該調整的時刻。

這次的華航機師罷工，其實涉及兩個層面的議題。一個具有相當專業門檻的「飛航安全」，一個是真正點燃社會戰火的「勞動文化」。

過去我們認為，疲勞是自己的課題，應該靠意志力（加上保力達）來克服，但飛安事故的統計指出，有50%的事故起因歸責於駕駛（pilot error），而駕駛之所以出錯，疲勞（pilot fatigue）是重要因素。無論是國際研究還是我國政府的報告，都指出相同的結論。

相較於過去，我們確實生活在一個飛航安全良好的年代。深究原因，除了飛航設備改善、完善維修規範和加強人員訓練，還有非常重要的一點，就是針對機組人員進行「疲勞風險控管」，以提升對各種狀況的應變能力。這也是國際各家航空的勞動規範，普遍優於華航的主因（當然也優於華航高層所稱的「現行法規」）。

那麼，我們的保力達文化該如何調整？其實不難。因為台灣其實有另一項「以客為尊」的文化，長期以來影響著我們的勞工及產業，從這個文化提煉出最精華的部分，即「服務品質」的要求，一個更好的均衡點，就會逐漸產生。

舉一個大家比較熟悉的例子。在一個值得慶祝的日子，我們特別破費到飯店享受頂級鐵板燒。此時的我們，會希望看到廚師呵欠連連，還是期待廚師拿出最佳表現？如果用餐過程中，廚師不是忘記加鹽巴，就是不小心把菜燒焦，我們是否能接受這樣的服務品質？

同理，正是因為我們付給航空公司如此高昂的機票錢，航空公司又付了機師這麼高的薪水，我們更該要求航空公司和機師拿出更高等級的表現，來保障我們的安全。這就是真正追求服務品質的「以客為尊」。

更何況，機師負責的可不只是美味或美觀，而是最最重要的乘客安全。然而，鐵板燒廚師的疲勞，我們還看得到；機艙裡頭的機師是否疲勞，只能靠法規和公司把關。我們會希望這些公司給予廚師和機師充分的休息，還是希望公司發給他們能量飲料，「喝了再上」就好？

以客為尊？

關鍵是，如果只想爽領高薪，機師何必出來抗議？照最近許多「鍵盤機師」的說法，「反正是飛機自動駕駛」，機師再精神不濟，影響處理各種狀況的反應力及判斷力，總是會完成飛行，過程中可能的顛簸和風險，最後沒出事就好，反正飛得更好更穩也不會有獎金。除非是為了想提供乘客更好的安全及服務，機師何必從去年向公司要求到現在？

為了不要老是疲勞飛行，讓全機乘客承擔更高的風險，機師們持續向公司提出疲勞報告（fatigue report），卻不斷被華航高層忽視，結果只好採取最後的手段，也就是這場罷工。

其實，這正是「以客為尊」的服務品質文化所最需要的。員工自主要求自己的公司改善規範，來提供給消費者最好的表現。而要達到這樣的目標，給予勞工適當的權利保障，甚至進一步站出來對抗持續擺爛的企業，直到它改善為止，而不是拿消費者的品質和安全開玩笑。無論站在勞動權益的角度，還是消費者權益的角度，其實都可以試著樂觀其成。當各項產業都應該逐漸朝這個方向調整邁進，讓我們的勞工在完善的制度下，拿出更好的表現，才能讓台灣人享有更優質安全的生活。

謝謝保力達文化過去一段時間以來的照顧。接下來，就讓更完善的制度及勞權意識，來守護台灣勞工和消費者的服務品質了。

熱門文章》
►欠缺「職業道德」的罷工？

►按讚加入粉絲團，讓你成為話題王！

以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

投稿
申訴
關鍵字: 雲論 李兆立 雲論李兆立 華航 保力達 罷工 刻苦耐勞
點這裡，留個言吧! facebook Weibo
雲論

加入雲論，掌握更多最新觀點！

最新評論
馮賢賢／罷工談判要進退有據
李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭
苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？
【華航機師罷工】我們一起，讓這裡更好
鄭深元／酒駕撞死人可以擬制為殺人嗎？

推薦閱讀

苦苓／華航機師到底是為了飛安，還是為了錢？

邱智淵／深陷「網紅憂鬱症」的柯文哲

張誠／華為手機，能安心用嗎？

邵立中／欠缺「職業道德」的罷工？

【華航機師罷工】我們一起，讓這裡更好

鄭深元／酒駕撞死人可以擬制為殺人嗎？

趙春山／不要忽視卜睿哲的逆耳忠言

從商仲市場角度看「為什麼房東打死不降店租」？

李兆立／華航論戰其實是保力達文化VS服務品質之爭

陳一新／川普做了什麼，讓支持度由黑翻紅？

相關文章

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

華航勞資權益談不攏，雙方意見僵持不下，有員工爆料機師和上班族報稅方式不同，是為了衝高加班費，因為加班費在機師這方面是可以免稅的，不過會計師對..

2小時前

影／華航股價收黑　法人：持續陷入票面保衛戰

影／華航股價收黑　法人：持續陷入票面保衛戰

影／華航「機師工作權」終達4共識　2年內研議不直接進用外籍正機師

影／華航「機師工作權」終達4共識　2年內研議不直接進用外籍正機師

影／罷工衝擊營運　法人下修華航今年獲利預估至49億元

影／罷工衝擊營運　法人下修華航今年獲利預估至49億元

當3年華航空姐就變機師！陳蓓蓓爭權益遭諷　曝出發點：因為我幸運

當3年華航空姐就變機師！陳蓓蓓爭權益遭諷　曝出發點：因為我幸運

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

【人雲亦云】人渣文本／2019政壇風向球！你跟上沒？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

華航機師是為了飛安，還是錢？

華航機師是為了飛安，還是錢？

深陷「網紅憂鬱症」的柯文哲

華為手機，能安心用嗎？

欠缺「職業道德」的罷工？

【華航機師罷工】我們一起，讓這..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面