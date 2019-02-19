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藍弋丰／總統、文化部長帶頭買書，救得了出版與創作嗎？

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●藍弋丰／專欄作家。

過去國際書展是每年出版界最重要的拚場時刻，在連年出版市場萎縮中，更成為出版界救亡圖存時刻，總統蔡英文也特別應景拍攝買書影片並開出19本書單，並稱文化部長鄭麗君買了75本書，總統以身作則開出書單，讓許多讀者跟買，對書市總是不無小補，但是，據文化部《2018年台灣文化創意產業發展年報》，2017年實體出版營業額約187億元，數位出版營業額約3.3億元，相加起來190.3億元的規模，相較之下，總統帶動19本書的銷售，或是文化部長親自買幾十本書，大概只有象徵性的意義。

實體書籍出版市場在2012年就已經掉到只有將近200億元新台幣規模，年年緩緩下滑，而數位出版雖然大幅成長，但市場規模比起實體書籍仍屬可略，2017年雖然稍見反彈，但2018年恐怕是持平或下跌，出版界欲振乏力，從業人員灰心喪志，創作人沒有前途，只能及早轉業，已經開始出現明顯的創作人斷層，該怎麼辦？蔡英文總統在臉書上說，做了三項努力：擴大創作補助、促進跨界創作、文化國際布局。

「跨界」有什麼願景、保障

其中，文化國際布局的「文化內容策進院」今年才要成立，還沒執行的事就不討論。

至於促進跨界創作，總統的意思是「文學、影視及遊戲作品互相改編」，並舉《花甲男孩》為例子，總統這個例子可能不是太理想，因為《花甲男孩》2010年出版，2017年才由台視、八大電視與公視共同監製之《植劇場》改編拍為電視劇《花甲男孩轉大人》，等待7年的時間，醫學生念醫學系都唸完了，作者楊富閔唸文學也念到了博士班。

大部分的作者，要是等待影視改編，早就餓死，更別說台灣的影視生態也並不理想，出版業儘管萎縮但至少還能賺錢，拍電影卻大多數是賠錢，電視劇的狀況也江河日下，這樣的「跨界」，又能提供什麼願景與保障呢？

▲《花甲男孩》作者楊富閔、《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧。（圖／記者林映妤攝）

創作補助比較實在

所以，大概還是創作補助比較實在，總統說擴大補助是人才培育。到文化部獎補助資訊網一看，《（2018年）文化部青年創作補助作業要點》，哎呀，「須為全新文學創作」，這下非文學類書先被排除了，往下看，怪怪，「鼓勵類型小說創作」，文化部補助不是應該獎勵能開創新局的作品嗎？怎麼是要求自陷既有類型，好吧，每個人看法不同。

重點是到底怎樣補助呢？規定「創作期程以一年為原則」、「每案最高補助額度為新臺幣四十二萬元」，並且「內含企劃費、研究費、生活補助費、資料蒐集費、影印費、郵寄費、交通費以及相關材料費等」，嘩，說要培育人才，拿出一年42萬，平均一個月35K，這還是包括「企劃費、研究費、生活補助費、資料蒐集費、影印費、郵寄費、交通費以及相關材料費」，其他雜項先不管，光是企劃、研究、資料收集的工作三合一，只有35K，文化部大概是想告訴我們，這些創作支援的關鍵重要工作真的很不值錢呢！

▲▼文化部補助。（圖／翻攝自文化部網站）

▲文化部青創補助要點。（圖／翻攝自文化部網站）

創作人只會專注在創作...而不會整天想著怎樣拿補助 

為了這個瞧不起人的補助，創作者還要耗費心力，寫企劃書，還有個「對民間團體及個人補助經費運用效益評估表」要填，嗯，就讓我們期待未來可以培育出多少人才。

撇開補助款多寡不提。補助少了，就像上述瞧不起人的可笑，補助多了，則有浪費納稅人血汗錢之嫌，因為從過往的經驗可以清楚知道，不論是補助創作，還是補助創業，極罕有成功的案例，原因也不難理解，不管是創作人還是創業人，要是每天想著怎麼樣能拿到補助，而不是專注在創作和創業上，最後很容易成為專業補助申請家。過去獎金豐厚的各大文學獎項，最後往往也培育出專業文學獎作家，罕見培養出暢銷商業作家的案例。

明日之星怎麼會由公務員來選？

在出版界，一輩子選書的資深編輯，都常常會看走眼，文化部的承辦公務員，又何德何能能夠擔任這個挑選誰是明日之星應該要補助，誰是江郎才盡應該要回絕的任務？如果承辦人沒有這種慧眼，那麼就是純粹在浪擲國家納稅人的血汗錢，文化部應該立即停辦這個補助，如果承辦人竟然有這種超凡入聖的慧眼，那文化部也應該立刻停辦補助，請該員離職到出版社擔任編輯，對出版業發展的貢獻更大。

出版界不乏資金，過去數十年，各大出版社在出版黃金時代都已經賺到滿手現金，即使如今陷在蕭條陰影中，多半也還有獲利，出版界也不乏具有理想性的偉大出版人，例如，這次受到總統書單嘉惠最多的讀書共和國，其老闆郭先生，曾表示希望能編撰一系列的普及世界史讀物，為此，願意負擔作者的生活與一切創作所需費用，並派出編輯支援，直到巨著完成，這條件可是遠比文化部好多了，文化部小家子氣的只補助1年，1年能寫出什麼曠世巨作？

▲讀書共和國出版集團創辦人暨社長郭重興先生（左），曾獲頒第41屆金鼎特別貢獻獎。（資料照／文化部提供）

市場就交給市場 

文化部努力想出三個政策，出發點也是好的，是盡力想幫忙出版市場，但是，過去的經驗，政府想搞市場，永遠只會越幫越忙，文化部不是國發會、經濟部，要文化部來做產業發展與市場分析？用膝蓋想就知道是很滑稽的事，但是政府卻老是要文化部來幫助發展電影產業、發展電視產業，發展音樂產業，提振出版業，樂此不疲。

產業發展需要的是全盤規劃，什麼產業就丟給哪個部會管的這種無腦作法，毋寧是一種官僚推卸責任的行為，早就證明只會整慘自己，許多跨部會的問題也會在這個分類過程中無限誕生，例如，一方面發現創作者起步時期往往有經濟困難，所以忙著張羅補助，一方面健保卻要對稿費課2%補充保費，對大作家來說不算什麼，新人差那2%可能就剛好入不敷出，自己扯自己後腿。這還只是其中一個最不重要的小例子，其他更大問題可說罄竹難書。

市場還是交給市場吧！不要老是提出一些逼迫官員去外行領導內行的政策，鄭麗君部長有可能很懂得如何將小說版權授權改編拍攝為電影，或是文化部的事務官有可能很懂？想也知道，那不可能是他們的專業。政府有政府該做的事。

編輯被「cost down」　出版品質降...害得是全體市場

政府要處理的是只有政府能做的事，也就是市場自己無法或難以矯正的事。一樣由小事舉例：近年來，台灣出版書籍的基本編校水準越來越差，以往很罕見的印刷錯誤，現在越來越常見，甚至不乏錯字連篇與「超譯」的書籍，當一個讀者買到一家不良出版社出版的品質不佳的書，他往後買書的慾望就下降，賺錢的是編校「扣死當」的那家出版社，受害的卻是全體出版市場，這種負面外部效應，不是市場可以自行矯正的，於是我們發現每家出版社都越來越「扣死當」，編輯一個月被要求趕出更多本書，出版書籍的品質越來越下降。

這就是政府該介入的時候了，文化部與其搞什麼國際佈局、跨界，設計補助，還不如從最根本的小事做起，建立一組校對、翻譯、基本錯誤的抽查小組，抽查市面上的出版書籍，揪出品質不佳者，重建讀者對書籍的信心，既同時是提升文化的水準，也才是文化本業。而不是明明是文化部卻要求它搞國際外貿，又怎麼可能搞的好呢？

文化是人民生活的總成，終究文化產業的發達與否，還是在於經濟是否景氣，國民的生活條件是否改善。每天血汗工作，兼兩個差才能貼補家用，回到家已經十點，倒頭就睡，若是人民過著這樣的生活，要他看書？看電影？看電視劇？文化部長再優秀，這是文化部本身能解決的問題嗎？

其他部會的其他領域其實也是相同，一切環環相扣，聰明的你，知道這點之後，那麼，請問：每天在這個部會釋出幾個政策，到那個部會又釋出幾個政策，會有用嗎？蔡英文總統在臉書說：國家的方向只有一個，希望總統多看了19本書以後，能趕緊領悟到執簡馭繁，從基本做起，讓整個政府能有一致的方向，不再是各搞各的，各部會各喊幾個政策的無頭蒼蠅。

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