華府智庫警告共軍封鎖　臺灣應冷靜觀察

▲《Wall Street Journal華爾街日報》以「中國大陸已經備便封鎖臺灣，北京集中武力演練孤立該島」為題提出報導。（圖／海軍艦隊指揮部臉書）

●張競／中華戰略學會資深研究員

昨日媒體來訪，詢問應該如何看待美國《Wall Street Journal華爾街日報》以“China Is Ready to Blockade Taiwan. Here’s How.—Beijing’s armed forces have bulked up and practiced isolating the island“「中國大陸已經備便封鎖臺灣，下面為其構想方案—北京集中武力演練孤立該島」為題提出報導，聲稱依據美國官方分析，共軍可能在近期對臺實施封鎖。

國人不必杞人憂天 臺灣不是被隨便嚇大的



首先必須指出，華府智庫戰略暨國際研究中心針對北京可能封鎖臺灣這個議題，設置研究團隊，已經宣傳相當時日，但各方對其研究結論，儘管危言聳聽極度煽動，但普遍回應態度相當冷淡。

其次，由於此份報導聲稱依據美國政府官方研析觀點，因此筆者在受訪時表示，對於美國媒體援引美國政府內部分析資訊如此預判，臺灣鄉親必須理解，我國安高層經常聲稱我與美國政府關係密切溝通無礙，假若媒體報導說法與美國政府所告知資訊吻合，吾人顯然要擔心美國情報體系對媒體保密能力有所不足，才會對外向媒體洩漏如此重要機密敏感情資。

再者，筆者亦強調，假若美國政府協調聯絡對象，並未對我提出相同預警資訊，吾人必須澄清究竟是美國政府對媒體提供情報資訊，卻將我國安高層蒙在鼓裡，抑或是美國媒體誇大吹噓，與美國政府情報判斷有所落差。

同時，更要指出，在過去二、三十年間，各國媒體、智庫、學者專家、退役將領與離職政客，甚至寫戰爭小說與電玩遊戲業者，紛紛提出臺海戰爭衝突預測，但到目前為止，幾乎全部落空，甚至臺海情勢發展，亦都完全無人正確斷言。

但所有提出預言者，都被臺北奉為上賓，賺到缽滿盆滿，讓全球各方紛湧跟進，證明販賣戰爭恐懼，恐嚇臺灣鄉親確實是件穩賺不賠無本生意。

因此，筆者必須呼籲臺灣鄉親，與其跟著媒體報導胡亂起舞，毋寧觀察周邊各國與美軍戒備態勢以及情報蒐集密度與強度。假若真是像媒體報導如此繪聲繪影，聲稱北京即將對臺採取封鎖行動，美軍未調動兵馬預先採取應對部署，亦未通報我國安體系，難道是臺北與華盛頓關係不夠交情不好，還是美軍無心介入，抑或是本身戰備狀態不理想無力干預，無法有所作為應對情勢發展？

最後還是要提醒，假若共軍真是要採取行動，必然會有具體徵候，周邊各方必會提升戰備態勢，並積極發起情報蒐集行動。

假若我與周邊各方關係真是如同國安高層所聲稱那樣密切，我方必然會被告知並且獲得情資分享，因此國人實在不必杞人憂天，讓本身被搞到疑神疑鬼，擔心害怕兩岸衝突而讓本身生活失序。臺灣又不是被隨便嚇大的。

▼國人實在不必杞人憂天，讓本身被搞到疑神疑鬼，擔心害怕兩岸衝突而讓本身生活失序。（圖／軍聞社）

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