華府智庫警告共軍封鎖　臺灣應冷靜觀察

●張競/中華戰略學會資深研究員

昨日媒體來訪,詢問應該如何看待美國《Wall Street Journal華爾街日報》以“China Is Ready to Blockade Taiwan. Here’s How.—Beijing’s armed forces have bulked up and practiced isolating the island“「中國大陸已經備便封鎖臺灣,下面為其構想方案—北京集中武力演練孤立該島」為題提出報導,聲稱依據美國官方分析,共軍可能在近期對臺實施封鎖。

國人不必杞人憂天 臺灣不是被隨便嚇大的



首先必須指出,華府智庫戰略暨國際研究中心針對北京可能封鎖臺灣這個議題,設置研究團隊,已經宣傳相當時日,但各方對其研究結論,儘管危言聳聽極度煽動,但普遍回應態度相當冷淡。

其次,由於此份報導聲稱依據美國政府官方研析觀點,因此筆者在受訪時表示,對於美國媒體援引美國政府內部分析資訊如此預判,臺灣鄉親必須理解,我國安高層經常聲稱我與美國政府關係密切溝通無礙,假若媒體報導說法與美國政府所告知資訊吻合,吾人顯然要擔心美國情報體系對媒體保密能力有所不足,才會對外向媒體洩漏如此重要機密敏感情資。

再者,筆者亦強調,假若美國政府協調聯絡對象,並未對我提出相同預警資訊,吾人必須澄清究竟是美國政府對媒體提供情報資訊,卻將我國安高層蒙在鼓裡,抑或是美國媒體誇大吹噓,與美國政府情報判斷有所落差。

同時,更要指出,在過去二、三十年間,各國媒體、智庫、學者專家、退役將領與離職政客,甚至寫戰爭小說與電玩遊戲業者,紛紛提出臺海戰爭衝突預測,但到目前為止,幾乎全部落空,甚至臺海情勢發展,亦都完全無人正確斷言。

但所有提出預言者,都被臺北奉為上賓,賺到缽滿盆滿,讓全球各方紛湧跟進,證明販賣戰爭恐懼,恐嚇臺灣鄉親確實是件穩賺不賠無本生意。

因此,筆者必須呼籲臺灣鄉親,與其跟著媒體報導胡亂起舞,毋寧觀察周邊各國與美軍戒備態勢以及情報蒐集密度與強度。假若真是像媒體報導如此繪聲繪影,聲稱北京即將對臺採取封鎖行動,美軍未調動兵馬預先採取應對部署,亦未通報我國安體系,難道是臺北與華盛頓關係不夠交情不好,還是美軍無心介入,抑或是本身戰備狀態不理想無力干預,無法有所作為應對情勢發展?

最後還是要提醒,假若共軍真是要採取行動,必然會有具體徵候,周邊各方必會提升戰備態勢,並積極發起情報蒐集行動。

假若我與周邊各方關係真是如同國安高層所聲稱那樣密切,我方必然會被告知並且獲得情資分享,因此國人實在不必杞人憂天,讓本身被搞到疑神疑鬼,擔心害怕兩岸衝突而讓本身生活失序。臺灣又不是被隨便嚇大的。

