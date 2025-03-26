綜觀美國經濟　現在是暴風雨前的詭靜警訊？

▲美國經濟表面上看，市場信心似乎有所回升，失業率維持低位，消費者支出穩定。然而，深入分析經濟數據與全球環境後，這種平靜更像是暴風雨前的短暫喘息。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

美國經濟在2025年初展現出一種令人不安的平靜景象。表面上看，市場信心似乎有所回升，失業率維持低位，消費者支出穩定。然而，深入分析經濟數據與全球環境後，這種平靜更像是暴風雨前的短暫喘息。

根據日本第一生命經濟研究所首席經濟學家前田和馬在《美國經濟月刊》3月號的報告，美國經濟正面臨結構性挑戰與外部壓力，可能在未來幾個月內引發顯著動盪。本文將從多個面向探討這一現象，剖析潛在風險，並試圖回答，這是否真是暴風雨前的寧靜？

經濟數據的表象與隱憂

美國經濟在2025年初的數據看似穩健，但細節顯示出潛在裂痕。根據美國勞工統計局（BLS）的最新數據，截至2025年2月，失業率穩定在3.8%，顯示勞動市場仍具韌性。

然而，前田和馬指出，勞動參與率自2024年中以來持續下滑，特別是在25至54歲的核心勞動年齡層。這意味著表面上的低失業率可能掩蓋了勞動力退出市場的現象，而非真實的就業成長。

此外，消費者信心指數在2025年第一季度略有回升，根據密歇根大學的調查達到82.5，較2024年底的79.3有所改善。然而，這種信心並未轉化為實質消費成長。

零售銷售數據顯示，2025年1至2月的環比成長率僅為0.2%，遠低於2024年同期0.7%的平均水準。這顯示消費者在通膨壓力下更傾向於儲蓄，而非支出，可能預示需求疲軟的長期趨勢。

另一個令人關注的指標是製造業活動。美國供應管理協會（ISM）製造業指數在2025年2月跌至48.7，低於50的榮枯線，連續第三個月收縮。報告中提到，供應鏈瓶頸雖有所緩解，但地緣政治緊張局勢與能源價格波動正在削弱企業信心。這一切都顯示，美國經濟的穩定可能只是表象。

通膨壓力 貨幣政策的兩難

通膨問題在2025年仍是美國經濟的核心挑戰。美國勞工統計局報告顯示，2025年2月的消費者物價指數（CPI）年增率為3.1%，高於聯邦準備系統（Federal Reserve）設定的2%目標。特別是能源與食品價格的上漲，推動核心通膨率達到3.4%，顯示通膨壓力並未消退。前田和馬的分析指出，若原油價格因中東局勢緊張而進一步攀升，通膨可能在年中突破4%。

聯準會在這一環境下面臨兩難抉擇。2024年底的最後一次會議上，聯邦公開市場委員會（FOMC）將基準利率維持在4.25%至4.5%區間，並暗示2025年可能進一步升息。

然而，市場對此反應冷淡，10年期美國公債殖利率在2025年3月初僅為3.9%，顯示投資者對經濟前景的悲觀預期。若聯準會過於積極升息，可能扼殺成長；若過於寬鬆，又可能加劇通膨失控風險。

企業層面的壓力也在加劇。報告中提到，美國企業債務在2024年達到GDP的75%，創歷史新高。高利率環境下，許多高負債企業的再融資成本激增，可能導致違約率上升。這種金融脆弱性進一步加深了貨幣政策的效果不確定性。

▼通膨問題在2025年仍是美國經濟的核心挑戰。（圖／路透）

全球環境的外部衝擊

美國經濟並非孤立存在，2025年的全球環境為其增添更多不確定性。首先，中國大陸經濟復甦乏力對美國出口構成壓力。根據國際貨幣基金會（IMF）預測，中國大陸2025年GDP成長率僅為4.2%，低於2024年的4.6%。作為美國第三大出口市場，中國大陸需求疲軟直接影響美國製造業與就業。

其次，歐洲經濟的疲弱同樣令人擔憂。根據第一生命經濟研究所援引的數據，歐元區2025年第一季度GDP成長率預計僅為0.3%，通膨率卻高達2.8%。歐洲中央銀行（ECB）可能被迫收緊政策，這將進一步壓抑需求，間接影響美國跨國企業的利潤。

報告特別提到，前歐洲央行總裁馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）正在撰寫的「德拉吉報告」預計將於2025年中期發布，可能揭示歐洲競爭力衰退的更深層問題。

此外，地緣政治風險不容忽視。俄烏衝突延燒至2025年，中東地區的石油供應不穩定性加劇，西德州原油 （WTI）價格在2025年3月已升至每桶75美元，較2024年底上漲近10%。這不僅推高美國通膨，也增加企業經營成本，可能成為引發經濟動盪的導火線。

金融市場的警訊與泡沫隱患

金融市場的表現進一步顯示暴風雨前的詭靜。2025年初，標普500指數在5100點附近徘徊，年內漲幅約5%，顯示投資者對經濟前景仍抱持一定信心。

然而，前田和馬警告，市場波動性正在悄然上升。芝加哥選擇權交易所（CBOE）的市場波動指數 （VIX指數）在2025年3月達到18，相較2024年底的12顯著上升，顯示投資者對未來的不安。

房地產市場也隱藏危機。根據全國房地產經紀人協會（NAR）數據，2025年2月全美房屋銷售量年減4.2%，中位數房價卻上漲至41萬美元，創歷史新高。高房價與高利率雙重壓力下，住房負擔能力指數降至20年低點。若房市泡沫破裂，可能引發類似2008年的連鎖反應。

企業估值同樣令人擔憂。科技巨頭的本益比（P/E）平均超過30倍，遠高於歷史均值20倍。報告指出，若經濟成長放緩或利率進一步上升，這些高估值股票可能面臨大幅回調，進而拖累整體市場。

結語

美國經濟在2025年春季呈現的平靜景象，實則暗藏多重危機。從勞動市場的潛在疲軟，到通膨與貨幣政策的兩難，再到全球環境的外部衝擊與金融市場的泡沫隱患，每一環節都顯示出暴風雨即將來臨的徵兆。前田和馬的分析提醒我們，這種平靜並非穩定的象徵，而可能是經濟週期轉向衰退的前奏。

面對不確定的未來，政策制定者與投資者需保持高度警惕，因為這場暴風雨可能比預期更早、更猛烈地襲來。美國經濟能否在風暴中屹立不倒，仍是一個懸而未決的問號。

▼從勞動市場的潛在疲軟，到通膨與貨幣政策的兩難，再到全球環境的外部衝擊與金融市場的泡沫隱患，每一環節都顯示出暴風雨即將來臨的徵兆。（圖／達志影像／美聯社）

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